CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel du 03 Août 2020: LE VRAI CHOIX :: CAMEROON

Choisir de construire son pays ou choisir de le détruire en se détruisant ? Choisir de le garder et de le préserver dans son intégrité, sa dignité et son honneur, ou choisir de de réduire en bordel anarchique et en pièces détachées où règnent la haine, la provocation, le mensonge et la méchanceté générés par le discours et les actes de quelques voyous, aventuriers intolérants et adultes inconscients aux ambitions démesurées, irresponsables et irréalistes ?

Quelle que soit la raison ou les raisons de votre colère, notre message, notre conseil, notre appel en votre direction est et restera toujours le même : Le dialogue, la tolérance, le pardon pour parvenir à la réconciliation et à la paix, la paix pour vous-même, pour votre entourage, pour vos amis et relations de toute nature, pour notre pays.

Il n’existe nulle part sur notre planète, de pays où tous les citoyens sont totalement contents, toujours contents, ou définitivement contents. Les problèmes, les défaillances, les attentes, les fautes et même les dérapages et les dérives, tous les pays les expérimentent et les vivent. L’essentiel c’est pour chaque citoyenne et pour chaque citoyen, de comprendre que la haine, la colère et les actes extrêmes de vengeance ou de provocation, ne résolvent aucun problème et ne les conduiront jamais au ciel.

A ceux qui veulent faire la politique, conquérir des positions de pouvoir ou tout simplement réaliser leurs ambitions, nous redisons que ni le mensonge, ni la précipitation, ni le discours de la provocation, de la vengeance et de la haine, ne sont le chemin. Et à ceux qui croient ou pensent que leur sort aurait du ou pu être, ou devrait être autre chose que ce qu’il est, nous disons d’apprendre à accepter avec humilité ce qui existe, à construire à partir de ce qui existe, et essayer de faire autre chose et obtenir des améliorations à partir et avec ce qui existe.

Tel est le sens du Choix réel, le seul choix, le choix du MPDR, celui qui est bon. A trop tirer sur la corde sans tenir compte du rapport des forces ni du contexte, la corde sera rompue et c’est vous qui allez vous casser la figure, être fracassé sur le roc des réalités concrètes. Le vrai génie humain, le génie de la sagesse et de l’intelligence, c’est le génie qui comprend et tient compte du contexte. Ce constat vaut pour toutes les sciences, et elle vaut aussi pour toutes les ambitions, petites et grandes./.