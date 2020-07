CAMEROUN :: LES DÉBATS QUI VALENT LA PEINE: Sur l'imposture administrative intolérable a la Chefferie Bamendjou :: CAMEROON

La ''Chefferie'', nous allions dire le 'Royaume Bamendjou n'est pas en existence par le fait d'un ''décret'' de quelle que administration que ce soit.

La légitimité du Fo'o qui y exerce l'autorité est si forte et si encrée dans le temps et dans l'espace, qu'il est seulement insensé qu'une simple et illégitime injonction d'une quelconque main administrative veuille en diluer la substance.

Surtout pas la main du régime néocolonial fantoche à la française qui s'est toujours, depuis son existence chez nous qui date d'hier, présenté en agent microbien toxique déterminé à neutraliser, pour le compte de ses créateurs français, nos US et coutumes bref, notre culture.

Si hier ça a été possible, aujourd'hui, déterminons-nous à barrer la voie à l'imposture du régime indigène fantoche de Yaoundé, pour que soit sauve, la légitimité du Fo'o de Bamendjou, désormais NOTRE FO'O à mérité respect.

La RÉSISTANCE se doit de ne pas prendre à la légère, l'injonction aux affaires du ''Royaume'' Bamendjou, d'un quelconque administrateur indigène, serviteur zélé du néocolonialisme à la Française.

Patriotes Camerounais,

Jeunesses et femme du Cameroun

Patriotes Africains toutes Rejoins et pays confondus,

Du fait de l'autorité morale sienne désormais à travers son pays le Cameroun, un symbole, nous nommons Sa Majesté Sokoudjou, Fo'o de Bamendjou à l'Ouest Cameroun, est face aux imposteurs. Alors, autour de lui, faisons toutes et tous face aux dits imposteurs.

Alors, en état d'alerte maximal, mettons-nous et dans le camp des lmposteurs, menons bataille.

En ''Général'', à cette bataille nous nous proposons en toute humilité à vous pour conduire les troupes, pour conduire nos troupes à la victoire. Si un ou une plus indiqué à accomplir cette haute et historique tâche parmi nous il en existe, dans les rangs nous nous mettrons pour servir la cause commune au poste où nous serons affecté nous, Cbt. MbouaMassok.

Humblement,

Révolutionnairement,

En tout nationalisme,

Cbt. Gnral. MbouaMassok

Résistant Camerounais

Panafricain. 237-699 913 688