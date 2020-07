Mode/Cameroun/Allemagne: Leonie Kayo, une marque à l'avenir prometteur :: GERMANY

Beauté et finesse, c'est l'identité remarquable de la marque LEONIE KAYO qui porte d'ailleurs le nom de sa créatrice.

Le Cameroun et particulièrement la ville de Douala étaient jusqu'ici habitués au nom KAYO dont le patriarche de cette famille, feu Élie KAYO , à écrit les lettres de noblesse de par ses empreintes dans l''industrie et le commerce.

Issue de cette flatrie, la Leonie Kayo qui est installée en Allemagne est une femme aux multiples casquettes qui marque l' evenementiel et le cinéma camerounais par son engagement et son abnégation au service de la culture.

Créative et fidèle à la sagesse qui aimerait que les gens héritent des atouts de la famille et de leur milieu social, Léonie KAYO ne pouvait s'empêcher de puiser dans ce trésor et d'user de sa créativité et de son esprit entrepreneurial pour fonder le groupe Kayo Group dont les activités sont diversifiées, allant de la promotion événementielle et culturelle jusqu'à la mode en passant par le cinéma.

Sa marque LÉONIE KAYO regorge les casquettes, t-shirts, chaussures et bien d'autres accessoires qui trouvent déjà un écho très positif chez les consommateurs.