GUINÉE ÉQUATORIALE :: Que se passe t-il entre la Guinée Equatoriale et le Cameroun ? :: EQUATORIAL GUINEA

Bruits de bottes entre les deux pays. Construction d’un mur de la honte pour éloigner deux communautés liées pat les cultures et l’histoire. La coupe semble pleine. Les deux pays sont au bord de l’implosion. Il faut faire quelque chose.

Le conflit est latent depuis des années. La révolte couve. A la frontière entre la Guinée Equatoriale, les deux armées se regardent en chiens de faïence. Le commerçants ont la peine à joindre les deux bouts, les affaires son en berne « Nous avons la peine à écouler nos marchandises vers la Guinée. Nos boutiques sont fermées, à cause du corona virus qui fait rage au Cameroun et des tensions perceptibles ici à la frontière entre nos deux pays » Il n’en fallait pas plus pour que les deux pays, au plus haut niveau se mettent en branle, pour trouver une solution à ce conflit latent. En commençant par les experts.

Cameroon Tribune le quotidien à capitaux publics, dans ce qu’il intitule « cartes sur tables » revele que « Après les travaux des experts qui ont balisé la voie hier à la recherche des solutions pour une coexistence pacifique, la délégation équato-guinéenne a été reçue au nom du président Paul Biya, par le ministre d’Etat, Sg/Pr, Ferdinand Ngoh Ngoh. Et ce jour le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, Joseph Beti Assomo et son homologue équato-guinéen Léandro Bekale Nkogo se retrouve pour conclure la concertation initiée par les chefs d’Etat des deux pays »

Bien plus et c’est le journal Le Pelican qui écrit : « Les ministres de la Défense se concertent ce jour à Yaoundé ». Bien avant cette rencontre, le ministre délégué à la Présidence de la République, Joseph Beti Assomo a reçu en audience hier son homologue équato-guinéen Léandro Bekale Nkogo qu’accompagnait le ministre d’Etat, ministre de l’Intégration nationale, Baltazar Engonga Edjo’o.

Finalement, le « Ciel désormais sans nuage ». Le ministre Délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, recevait les membres de la délégation Equato-guinéenne conduite par le ministre de la Défense Léandre Bekale Nkogo…Rassure le Quotidien, paraissant à Yaoundé.