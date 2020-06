CAMEROUN :: Paul Eric Kingue : « ce sont les gars de Kamto qui ont piraté le compte Facebook d’Elecam » :: CAMEROON

Ce dimanche 28 juin 2020, le maire de la commune d’arrondissement de Njombe-Penja est l’invité de face à l’actualité sur Stv.

Sur le plateau de l’émission, l’ex-directeur de campagne du président du Mrc continu de cracher du feu sur ce dernier. « J’aurai voulu ne pas parler de Kamto ce soir. Je suis entrain de mettre sur pied un livre sur mes 10 mois de prison avec Kamto. Mon alliance avec le MRC est la pire des expériences que j’ai connues dans ma vie. Je la maudis », explique l’homme politique d’entrée de jeu.

Pour l’actuel maire de Njombe-Penja, il ne regrette en rien sa séparation avec le candidat malheureux à la présidentielle d’octobre 2018 au Cameroun. « Si j’avais continué à suivre Kamto, je serais un homme complètement perdu », explique ce dernier. Par la suite, il poursuit, « l’alliance avec Kamto a été la pire erreur de ma vie, je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont cru en moi. Je n’ai pas regretté pour avoir fait 08 ans de prison, mais j’ai regretté d’avoir fait 10 mois avec Kamto»

Agitation

Selon Paul Eric Kingue, « la politique ce n’est pas l’agitation dans la rue ». il dit mieux connaitre Kamto que sa propre épouse. « J’ai vécu avec Kamto pendant 10 mois dans une chambre, je ne suis pas sûr qu’avec Julie (épouse Kamto Ndlr) il a été passé ce temps dans la chambre. Donc je le maîtrise suffisamment »

« Si j’étais président de la république, je ferai sortir une loi à l’Assemblée pour dire qu’après 68 ans ont ne peut plus être candidat à une élection. Depuis que Kamto est en politique, on vit tellement de conneries. Ce sont ses gars qui ont piraté le compte Facebook d’Elecam. Ils sont les champions dans le faux et mensonges…Il y a un qu’on appelle Nzui Manto et J.Remy Ngono», conclut P.E. Kingue.