CAMEROUN :: Conseil supérieur de la magistrature : Le député Nintcheu rage contre les dernières nominations :: CAMEROON

Le président régional du SDF pour le Littoral dénonce l’absence d’un représentant de l’Ouest au sein de cette institution, alors que certaines régions y comptent au moins deux originaires.

Dans une déclaration rendue publique hier mercredi, le président régional du Social Democratic Front (SDF) pour le Littoral, Jean-Michel Nintcheu, dit s'étonner de ce que certaines régions du Cameroun soient de plus en plus oubliées dans les nominations au sein de certaines institutions, à l'instar du Conseil supérieur de la magistrature (Csm), « au sein duquel la région de l'Ouest Cameroun a été complètement rayée alors que d'autres régions du pays y comptent pas moins de deux représentants ». Celui qui est par ailleurs député de la nation « dénonce avec vigueur ce fait », non sans demander « aux autorités en charge du pouvoir de nominations de ne pas continuer à jouer avec le feu ».

Car, rappelle-t-il, « afin que nul n'en ignore », « c'est également la non prise en compte de nos compatriotes anglophones dans leur représentativité au sein des institutions qui a conduit au feu dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui et pour lequel nous n'avons pas encore de pompiers suffisamment efficaces pour l'éteindre depuis 2016 ».

Jean-Michel Nintcheu rage, en effet, contre les dernières nominations au sein du Csm qui, regrette-t-il, n’ont pas tenu compte du principe de l’équilibre régionale. D’après, cette politique mise en place par le tout premier président de la République, Ahmadou Ahidjo, a « tenu autant que faire se peut l'équilibre social au Cameroun ». Et de mettre en garde : « Il faut que ça cesse. Il faut mettre fin à ces marginalisations potentiellement porteuses de déflagrations sociales de forte amplitude ».