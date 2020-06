CAMEROUN :: Josco l'inquiéteur revient en force avec les histoires de Sangmelima :: CAMEROON

Le génie du Bikutsi est de retour sur le devant de la scène en véritable porte étendard de son nouveau label MOTBINAMA INTERNATIONAL.

De son vrai nom OBOUNOU ESSONO Joseph, Josco L’Inquiéteur est né à Yaoundé le 03 Juillet 1972.

JOSCO passe ses études primaires et secondaires dans sa ville natale et très vite épousera l’univers musical en classe de seconde.

Plus le temps passe, plus le jeune OBOUNOU ESSONO JOSEPH se laisse envahir par cette passion qui le fera intégrer le groupe « LES GUINAROUS » où il se produire aux côtés de ZELE LE BOMBARDIER, ACHILE OTELE et NILON MOTEUR.

Tout au long de l’édification de sa longue et riche carrière plusieurs prestations conduiront ce génie du Bikutsi sur le chemin du très célèbre ANGE EBOGO EMERANT qui l’introduira dans le groupe OZIMA où il participe activement en tant que chanteur dans la compil « LE TESTAMENT DU MERINGUE ».

C’est en 1997 que JOSCO L’INQUIETEUR fonde le groupe « LES MAQUIZARDS » avec TEBATE BASS, ACHILLE OTELLE, FRANCISKONKELES, SERGE OTTOU et JO AYISSI. JOSCO sort en marge de son groupe un album intitulé « UN COUP INATTENDU« .

Plus tard JOSCO L’INQUIETEUR finira par quitter le navire laissant LES MAQUIZARDS entre les mains de PATOU BASS, ELVIRE, MAJOIE AYI, VALERY MEDJO ….

Produit par les éditions APPRODISK International dirigé par APPOLONIE EYEBE, LE PROFESSEUR DES ELEVES Aka JOSCO L’INQUIETEUR frappe un grand coup avec la sortie de l’album intitulé « DZE YA LOT« . Le public Camerounais très difficile à satisfaire a favorablement accueilli cet album. Ensuite il y a eu « LES ANCÊTRES VOUS PARLENT « , »LES HISTOIRES DE SANGMELIMA », « LA SECONDE VENUE DE JESUS » et « LA JOSCOLOGIE ».

Ce qui fait la particularité de celui qu’on présente comme LE GENIE DU BIKUTSI c’est son ardeur au travail et sa simplicité légendaire trempée dans de l’humilité pure et dure puissant toutes ses sources dans l’essence même des traditions ancestrales. C’est ainsi qu’alors que les mélomanes savourent encore le titre à succès « AYEGLE » JOSCO L’INQUIETEUR est choisi par l’entreprise MOTBINAMA INTERNATIONAL comme la mascotte de sa maison de production via un contrat de production du titre « LES HISTOIRES DE SANGMELIMA«

Désormais les différentes oreilles du monde entier peuvent savourer en qualité amélioré les performances du JOSCOLOGUE full option.