CAMEROUN :: Le président du Senat Marcel Niat Njifenji n’est pas mort. Il sera là. :: CAMEROON

Plusieurs fois donné pour mort, le président du Senat, Marcel Niat Njifenji a rejoint Yaoundé. Il présidera la session de juin.

Tout récemment, les rumeurs sur sa mort se sont amplifiées. Et le quotidien le Messager a écrit « Marcel Niat Njifenji s’accroche à la vie comme il s’accroche à son trône. Affaibli par le poids de l’âge, la maladie et les nombreux aller-retour en France que cela lui impute, le président du Senat doit en plus se battre pour survivre aux rumeurs de son décès qui ont inondées la toile » Il a été donné pour mort une dizaine de fois. Normal, le vieil homme âgé de 85 ans, entré à la fonction publique depuis 1960 a roulé sa bosse dans les sphères de l’administration.

Seulement, son etat de santé actuelle lui donne t il la capacité de diriger avec efficacité la chambre haute du parlement ? Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics pose le décor. Parlement : « Les enjeux de la session de juin ». Réunion du Parlement en congrès, examen de textes législatifs dont l’ordonnance modifiant et complétant la loi de finances dans un contexte marqué par la lutte contre le Covid-19, accueil de nouveaux députés, contrôle de l’action gouvernementale, sont, entre autres, les principaux centres d’intérêt de la session qui s’ouvre demain.

Le journal quotidien paraissant à Yaoundé quant à luirassure. 2 e session parlementaire de l’année 2020 : « Niat Njifenji sera de la partie le 10 juin 2020 » Non sans biaiser l’information. Après un bref séjour à l’étranger pour des questions de santé, le président du Sénat est de retour à Yaoundé depuis le vendredi dernier et prendra part à la 2ème session parlementaire de l’année 2020 « Niat est là ! ».

Une information que partage Réalités Plus. Le patriarche Niat Njifenji est à Yaoundé depuis samedi soir. Le président du Sénat a passé un bref séjour en France. Il participe dès ce 10 juin aux travaux de la deuxième session parlementaire de l’année 2020 en compagnie de 99 autres Sénateurs du Cameroun. Les échanges auront lieu au Palais des Congrès de Yaoundé au cours des quatre prochaines semaines.