CAMEROUN :: Lettre au président en exercice de l’Union Africaine :: CAMEROON

A S.E. Monsieur le Président de la République Sud-Africaine,

Président en exercice de l’Union Africaine

Objet: Appel a la protection des Camerounais

Excellence Monsieur le Président,

Le monde traverse depuis quelques mois, l’une des plus désastreuses crises sanitaires de l’histoire de l’humanité. La pandémie du COVID-19, ayant fait son apparition dans la ville chinoise de Wuhan en Décembre 2019, s’est propagée comme une trainée de poudre sur l’ensemble de la planète et faisant des milliers de mort. Cette pandémie, qui tue les êtres humains sans discrimination, est d’ailleurs considérée par certains analystes comme une nouvelle guerre mondiale, opposant non pas les États entre eux, mais ceux-ci à un micro-organisme, ennemi commun.

Jusque-là épargné par le virus, l’Afrique a été touchée elle aussi par la crise au mois de février 2020 avec les premiers cas de coronavirus détectés sur le Continent, avec une généralisation à l’ensemble des pays au mois de Mars. Toutefois, notre Continent a pu bénéficier d’un relatif « avantage » en raison de l’arrivée « tardive » du virus sur son sol, qui a permis aux pays de tirer profit et les leçons de l’expérience des premiers pays touchés par la crise. Dans de nombreux pays africains, les gouvernements ont ainsi veillé à l’application stricte des mesures barrières et d’hygiène préconisées par l’Organisation Mondial de la Santé (OMS), au confinement des populations et/ou au dépistage massif des populations. Au-delà du débat sur l’efficacité des mesures prises, on doit se féliciter du souci de nos pays à protéger de façon efficient et efficace nos populations.

À rebours de cette mobilisation des pays africains, le Cameroun s’illustre par un laxisme, voire une négligence coupable qui pourrait aboutir si on ne réagit pas rapidement à une grave crise humanitaire dans ce pays. En effet, jusqu’ici la politique de gestion de ce pays s’illustre par de nombreux tâtonnements et un désintérêt de ses dirigeants pour le sort des populations, dont l’expression la plus frappante est l’absence de son Président, Monsieur Paul Biya, de la scène depuis le début de la crise. Il n’a ni daigné prendre la parole pour rassurer ses concitoyens, ni même poser le moindre acte afin d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Constitution dans pareilles circonstances. Cette « absence » et ce silence de la plus haute autorité du pays sont d’autant plus préoccupants qu’ils s’accompagnent des actions du Gouvernement visant de fait à priver le peuple camerounais de faire face à la pandémie. Je voudrais ainsi pour illustrer mon propos citer quelques exemples probants :

1. Le Ministre de l’Administration Territoriale a interdit une initiative visant à mobiliser des fonds pour organiser la riposte au Covid 19 dans le pays. Cette interdiction n’est justifiée que par le fait que son promoteur, le Professeur Maurice Kamto, est le principal opposant à M. Biya, qu’il affirme avoir battu à la dernière élection présidentielle. Le promoteur de l’initiative a pourtant pris le soin de créer l’initiative en dehors du cadre de son parti politique, la débarrassant ainsi de toute considération politique.

2. Passant aux actes, le Gouvernement a sommé les opérateurs de téléphonie mobile de geler les fonds destinés à l’Initiative et qui visaient à fournir gratuitement aux populations le matériel nécessaire pour se prémunir du Covid 19.

3. Alors même que les hôpitaux et le personnel médical font face à une pénurie de matériel de protection et de dépistage, le ministre de la santé a refusé contre toute logique un don substantiel de l’Initiative Survie Cameroon Survival (SCSI) visant à fournir au personnel médical le matériel dont il a besoin. Une décision illogique et irrationnelle qui a été décriée par le personnel médical.

4. La nature irrationnelle et irresponsable des décisions de ce gouvernement a atteint un point critique avec sa décision d’autoriser la réouverture des débits de boisson et autres espaces de loisirs sans restriction aucune à la fin du mois d’avril. Cette décision est d’autant plus incompréhensible que le même gouvernement a annulé les manifestations relatives à la fête du travail (1er mai) et la fête nationale (20 mai) en raison de la non jugulation de la crise et les risques de contamination. De même, la réouverture des écoles n’est prévue que le 1er juin. Autrement dit, ce gouvernement estime qu’il est dangereux pour les enfants de se rendre à l’école pour s’instruire, mais pas pour les citoyens de se rendre dans les débits de boisson ou les discothèques ou la promiscuité de règle, rend irréaliste toute idée de distanciation sociale.

5. De façon générale, le gouvernement a décidé de lever les mesures prises pour limiter la propagation du virus, alors même que le nombre de cas ne cesse de croître.

Au regard de tout ce qui précède, il est évident que le peuple camerounais court au-devant d’une catastrophe qui oblige la réaction de l’Union africaine tant en vertu de son Acte Constitutif, de la Responsabilité de Protéger qui pèse sur elle, que de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. C’est pourquoi, Excellence, nous voulons attirer votre attention sur cette situation et vous inviter à agir très rapidement, suivant les règles de fonctionnement de l’Union Africaine, afin de protéger les populations du Cameroun et de façon générale celles des pays voisins.

Il est évident que la République du Cameroun qui fait déjà face à la nébuleuse terroriste Boko Haram, et à un mouvement sécessionniste, ne peut laisser se propager cette pandémie sans mettre en danger la santé, la paix et la sécurité de l’ensemble de la sous-région et de la région. L’union Africaine et son Président en exercice, ont une responsabilité historique et le Cameroun, tout comme l’histoire, jugeront durement tout silence ou inaction de votre part. Convaincu que vous saurez prendre les responsabilités qui sont les vôtres et celles de l’Union Africaine que vous présidez en cette période critique, je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président en l’assurance de ma parfaite considération.