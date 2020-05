CAMEROUN :: Bandjoun: Voici les 3 candidats à la succession de Victor Fotso :: CAMEROON

Le remplaçant de Victor Fotso sera connu ce lundi. L'élection du nouveau maire de Pête Bandjoun se déroule conformément à la loi électorale puisque le nouveau maire sera élu par les conseillers municipaux. Ce qui n'est pas assez connu du public c'est qu'au sein du conseil municipal siègent trois enfants du défunt maire Victor Fotso.

Trois personnalités devraient s'affronter pour le gain du poste. Il s'agit de Nicky Love Maptue Fotso (élue du quartier Tsela), Emmanuel Chatué (élu du quartier Hiala) et David Kengne (élu du quartier Famleng.

Nicky Love Maptue Fotso, la fille de Victor Fotso et actuelle maire ad interim espère poursuivre ses œuvres.

Nicky Love Maptue Fotso ici lors d'un séjour en Belgique



Emmanuel Chatué le patron de Canal 2 international veut un village Bandjoun pour tous et avec tous.

Emmanuel Chatué n'a pas le soutien de son adversaire politique Gilles Ngniè



Quant à David Kengne le président du club de football Stade de Bandjoun promet de "rassembler les compétences et les ressources de toutes les forces vives, élites et populations et les mettre au service de Bandjoun".

David Kengne promet la création des milices privées pour assurer la sécurité dans les quartiers

Fotso Victor a disparu le 20 mars dernier à Paris à l'âge de 94 ans. Le prefet du Koung-khi Donnacien Um devrait superviser et veiller au bon déroulement des élections dès 11 heures à l'hôtel de ville de pête-Bandjoun.

Le prefet du Koung-khi sera au centre du débat

Conformément à la loi électorale, le maire sera élu par les conseillers municipaux.

Extrait de la Loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées

ARTICLE 205: (1) En cas décès, de démission ou de revocation du Maire ou d'un Adjoint au Maire, le Conseil Municipal est convoqué pour élire un nouveau Maire ou un Adjoint au Maire, dans les soixante (60) jours qui suivent le décès, la démission ou la révocation.

(2) L'intérim est assuré pendant le délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus par un Adjoint au Maire, suivant l'ordre de préséance ou à défaut, par l'un des cinq (05) Conseillers les plus âgés, désigné par le Conseil Municipal.

(3) En cas de vacance d'un poste d'Adjoint au Maire, les Adjoints en poste disposent sur les candidats au remplacement d'un droit de préemption, suivant l'ordre de préséance acquis à l'élection précédente.