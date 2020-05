CAMEROUN :: Mairie de Bandjoun : Emmanuel Chatué pour succeder à Fotso Victor? :: CAMEROON

Deux mois après le décès de Victor Fotso à Paris (France), le moment est venu pour la municipalité de Bandjoun de procéder à son remplacement. L'élection du nouveau maire de Pête Bandjoun se déroulera le lundi 11 mai prochain à Bandjoun. Conformément à la loi électorale, le maire sera élu par les conseillers municipaux.

Deux personnalités devraient s'affronter pour le gain du poste. Il s'agit de Nicky Love Maptue Fotso et de Emmanuel Chatué.

La fille de papa espère poursuivre ses œuvres

Maptue Fotso est la fille du défunt maire Victor Fotso. Depuis 2013, la fille de l'homme d'affaires de Bandjoun occupe le poste de 1er adjoint au maire. Elle a été reconduite à ce poste au terme des élections de février dernier et le triomphe de son parti le RDPC.

Avec l'appui des proches de Victor Fotso, Nicky Love a récemment offert une aide matérielle aux institutions hospitalières de Bandjoun.

Les principaux dirigeants des hôpitaux Ad Lucem de Pête, départemental de Dja et Cebec de Mbouo ont reçus chacun une enveloppe d'une valeur de un million de FCFA et du matériel médical: lits médicalisés etc.

Nicky Love a également sorti le portefeuille familial puisqu’elle a offert la somme de 50 millions de FCFA au titre de soutien aux personnels de santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 à Bandjoun.

Cette sortie hypermédiatisée du clan Fotso vient rappeler l'ambition qu'il espère garder la main pour poursuivre l'œuvre de développement du patriarche aujourd'hui décédé.

En face, le patron de la chaine de télévision Canal 2 International fourbit ses armes.

Bandjoun pour tous et avec tous

Emmanuel Chatue a déclaré sa candidature au poste de Maire de la commune de Pête-Bandjoun. A la population, aux élites et forces vives, à ses paires conseillers, le natif de Hiala explique sa démarche : "Le défi à relever est à la fois grand et exaltant. Seul, je ne pourrai rien. C'est pourquoi, je fais appel à vous tous afin que nous unissions nos efforts pour atteindre ce noble objectif".

Emmanuel Chatue promet par ailleurs de poursuivre l'œuvre de Victor Fotso. " Monsieur Fotso Victor, notre maire, a été un grand homme qui ne quittera jamais nos esprits et nos mémoires." déclare-t-il avant d'ajouter qu'il s'engage à ériger très vite, à Bandjoun, un monument à la gloire du capitaine d'industrie qui a disparu le 20 mars dernier à l'âge de 94 ans.

