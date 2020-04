CAMEROUN :: Traitement du coronavirus : Maurice Kamto félicite Mgr Kléda :: CAMEROON

Le président du Mrc fait part de son intention de mettre à la disposition du plus grand nombre de malades le remède mis au point par le prélat, dans le cadre de l’initiative Survie-Cameroun.

Par voix d’un communiqué rédigé par le bureau de son porte-parole, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), a félicité hier lundi l’archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Kléda, pour ses efforts et son produit contre le COVID-19. Ce produit, commente-t-il, « devrait être un motif de fierté nationale, comme on l’a vu d’autres pays africains ».

Maurice Kamto assure ainsi marquer son « soutien indéfectible à toutes les solutions médicales et technologiques (pan)africaines pour donner une réponse appropriée à la maladie COVID-19, et particulièrement celle mise au point par Mgr Kléda ». Aussi, se félicite-t-il par ailleurs, que le malheur qu’est le COVID-19 serve de « révélateur et de catalyseur de talent, de la créativité et de la qualité d’adaptation, au fond jamais démentis, des scientifiques et technologues africains qui méritent d’être salués sans réserves dans leurs efforts héroïques ».

Maurice Kamto exhorte dans la foulée le leadership de l’initiative « Survie-Cameroun » Cameroun portée par son parti en dépit de son interdiction par le ministre de l’Administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji, « à se rapprocher du prélat pour en savoir davantage et envisager quelle aide pourrait lui être apportée en vue de mettre ce remède à la disposition du plus grand nombre de malades du COVID-19 ».