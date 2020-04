FRANCE :: GPS PHOTOGRAPHIE: LA BELLE TOURNÉE AMÉRICAINE DE NOVEMBRE 2019 :: FRANCE

Après avoir effectué un mois de novembre mémorable en 2019 chez l'oncle SAM, GPS photographe événementiel de retour à Paris en garde de bon souvenir.

De New york à Atlanta en passant par Delaware et Washington DC, il a déclenché pas mal de cliché et en garde plein de bon souvenirs.

En attendant partager ces moments en images avec nous, il s'est exprimé à notre micro depuis l'Etat de Géorgie aux USA.