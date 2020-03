CAMEROUN :: Le Maître obscène, Le Sanglier et les Loups à Yaoundé :: CAMEROON

La récente interview d'Edith Kah Walla, leader du Parti du peuple camerounais et du Mouvement Debout pour le Cameroun où elle encourage le Pr. Maurice Kamto, qu’elle compare à un « loup solitaire » à se comporter comme un «joueur d’équipe», est instructif sur le mode de discussion qui a cours dans la politique d'opposition du pays. Mme Kah Walla exige que le Pr. Kamto qui poursuit sa demande légitime d'un recomptage électoral de la dernière élection présidentielle qu'il considère volé, d’abandonner cette démarche qu’elle considère improductive. Mme Kah Walla estime que la chose rationnelle à faire est de se regrouper, de se réorganiser et d'exiger des élections libres et transparentes pour la prochaine fois.

Il faut noter quelques problèmes ici.

Premièrement, le maître du régime de Yaoundé est un maître obscène et un élève cynique du maître chinois Sun Tzu qui soutient que le tacticien habile peut être comparé au shuai-jan. Maintenant, le shuai-jan est un serpent qui se trouve dans les montagnes ChUng. Frappez à sa tête, et vous serez attaqué par sa queue ; frappez à sa queue, et vous serez attaqué par sa tête ; frappez en son milieu et vous serez attaqué par la tête et la queue. Cela signifie que dans le système politique actuel complètement verrouillé par Shuai-Jan Biya, il est à la fois le joueur et l'arbitre et ne peut donc être battu que par sa propre horloge biologique, même s'il croit en sa propre immortalité obscène. Penser autrement est un acte de confiance excessive qui frise au délire. Dans ce cas madame Kah Walla ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre avec le régime Biya spécialisé dans le vol électoral, une artillerie sophistiquée de la violence et les politiques de la terre brûlée.

Deuxièmement, il est en fait positif que le Pr. Kamto soit interpellé par une femme politique. En effet le terme «hystérique» a toujours été associé aux femmes et à une tendance à l'explosion émotionnelle et illogique alors que les hommes étaient généralement considérés comme froids, rationnels et calculateurs. Le philosophe Slavoj Zizek, cependant, soutient que le discours de l'hystérique (qui est féminin) est le seul discours capable de produire de nouvelles connaissances en remettant en question le rôle qui nous est attribué par la société, de nombreux mouvements révolutionnaires peuvent donc être considérés comme pathologiques, hystérie névrotique des masses. Ainsi, l'hystérique est en fait la personne qui résiste à l'imposition idéologique et qui est capable d'agir car elle ne suit pas la règle. Zizek soutient que les personnes qui suivent les règles sont en fait des pervers.

Le problème crucial, ne perdons pas de vue, est le changement et comment le changement se produit-il?

La capacité de théoriser la pensée et la nouvelle façon de faire de la politique ne peuvent pas inclure Biya au Cameroun, qui est un homme du passé, qu'il le veuille ou non. Cette nouvelle ère commence par le dépouillement des votes, tout le reste ne ferait qu'accommoder le régime et légitimer le vol électoral.

Pr. Kamto qu'on le haïsse, qu'on l'adule, ou qu'on s'en branle a apporté une déliation des langues et la capacité d'apporter une nouvelle réflexion sur de multiples sujets. Pour ma part à titre personnel il a fait acte d'un intellectuel engagé en son temps contre l' embourgeoisement de nos dissidents qui les a fait dévier de leur combat initial et a, après génération d'un engouement populaire, fini par se transformer en un marketing de la subversion. Bien que je comprenne dans le paradigme sociétal actuel, la frustration de voir les mentalités évoluées trop lentement par rapport à l’urgence de prise de conscience nécessaire, il ne faut pas lâcher trop vite ce combat de libération pour le remplacer avec leur quête de charisme basée sur la contestation en charisme basé sur la victimisation, ce qui est très rentable financièrement mais instable en terme d'efficacité puisque cela se ramène et résume toujours à jouer que le jeu du régime.

Dans ce contexte spécifiquement camerounais, le Pr. Kamto n'est pas un loup qui chasse dans une meute de loups. C'est plutôt un sanglier qui chasse seul.

Pr. Olivier J. Tchouaffe, PhD, Porte-parole du CL2P

http://www.cl2p.org