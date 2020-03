CAMEROUN :: Mairie de la ville de Douala: Le Rdpc s'offre en spectacle à la salle des fêtes d'Akwa :: CAMEROON

Incapables de trouver un candidat consensuel au poste de Maire de la ville, les cadres du parti du flambeau ont presque tourné au ridicule la cérémonie dédiée à cet exercice au grand dam de leurs nombreux militants présents.

Ce qui se disait dans les chaumières et les gargotes s'est malheureusement produit hier devant toute l'assistance venue assister à l'élection du Maire de la ville de Douala. En effet le Rdpc qui a raflé la majorité des sièges de conseillers municipaux de la ville devait seulement choisir son homme qu'il placerait à la tête de la Mairie de la ville. Connaissant la structure de ce parti politique et le respect de la discipline qui y est érigé en valeur, il apparaissait clair pour les observateurs avertis que ce processus n'allait pas durer puisqu'il suffisait que le comité central du parti donne le nom de celui qui occupera la fonction et cette décision serait appliquée par tous les membres du parti.

Ô que non. C'est tout le contraire qui s'est produit hier. En effet, jean jacques Lengue Malapa le maire réélu de la commune de Douala 1er avait fait acte de candidature pour le poste de Maire de la ville dès son élection à la tête de la commune. A sa suite, on a pu enregistrer les candidatures des quatre autres de ses camarades de parti à savoir l'ancien directeur de l'hôpital laquintinie de Douala Geremi Solle, l'ancien sénateur Mbassa Ndine, le jeune Ngwem Mode venu de la commune de Douala 3 è et Me Henri Din de Douala 6è

Après ces actes de candidature, il ne restait plus au mandataire du comité central qui a réuni dans journée du mardi 03 mars à la maison du parti de bonanjo de sortir de sa poche le nom de celui qui a été choisi par''yaounde''. C'est ainsi qu'aux environs de 13 heures c'est à dire à une heure de l'élection proprement dite, Benoît Ndong Soumet va sortir le nom de Mbassa Ndine comme celui là qui a été choisi par le comité central. Certains personnes vont même s'avancer a dire que ce dernier est déjà le nouveau maire de la ville. C'était sans compter sur la témérité de ses adversaires de camarades. Lengue Malapa puisqu'il s'agit de lui est donc appelé a retirer sa candidature au profit de la discipline du parti. Ce dernier opposera une fin de non recevoir a cette proposition avec le soutien de plusieurs de ses camarades et militants. Ces derniers qui affirment que ''yaounde''ne devrait pas choisir le Maire de Douala.

C'est ainsi que de tractations en tractations et de conclaves en conclaves les membres du Rdpc ne parviendront pas à trouver un candidat consensuel . Il est 16 heures lorsque tous les candidats sortent de la salle des fêtes sur instruction du préfet pour une énième concertation. Celle ci se déroulera devant toute l'assistance constituee de journalistes , militants et curieux. On pourra apercevoir les candidats Lengue, Sollè, Mbassa, Ngwem et le ministre Ndong Soumet échanger longuement pendant des heures et malgré l'intervention de certains cadres du parti, ils ne parviendront pas à trouver un un point d'entente.

Une situation qui ne fait les affaires du Rdpc ,parti pourtant réputé pour le respect de la discipline. Il ressort de cette concertation interminable que les candidats sollè , Ngwem et Me Din ont désisté mais le candidat Lengue Malapa quant à lui maintien sa position face au choix du parti.

Dans les alentours de 19heures , on apprendra que le conseiller municipal du Mouvement populaire jean jacques Ekindi fera aussi acte de candidature au vu des mésententes entre les membres du parti du flambeau.

Une autre candidature qui ne va pas arranger la situation à la salle des fêtes d'akwa où les cadres du parti demandent que la discipline soit appliquée tandis que les militants demandent qu'on passe simplement au vote. Le préfet ne voyant pas la situation s'améliorer va décider d'ajourner cette session pour le mercredi 04 mars à 10 heures et comme on le dit si bien, en espérant que la nuit porte conseil.