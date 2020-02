CAMEROUN :: Elections couplées2020:Le conseil constitutionnel annule le scrutin dans 11 circonscriptions du NOSO :: CAMEROON

Le Conseil constitutionnel vient d'annuler le scrutin du 9 février dernier dans une grande partie du Nord-ouest et au Lebialem dans le Sud-ouest suite à un recours du SDF.

Sur les 40 recours en annulation du scrutin déposés par le SDF, 11 ont retenu l'attention du conseil constitutionnel soit au total 1 dans le Sud-Ouest et 10 autres dans le nord-ouest.

De ce fait, les élections législatives et municiaples seront annulées dans les circonscriptions électorales de la Menchum Nord, Bui Ouest, Mezam Sud, Bui Sud, Bui Centre, Mezam Centre, Momo Est, Menchum Sud, Momo Ouest et Mezam Nord dans la région du Nord-Ouest et le Lébialem dans le Sud-Ouest.

Les élections Législatives du 9 février 2020 seront relancées entre 20 et 40 jours dans certaines parties des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.