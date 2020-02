DÉCLARATION DE RELANCE DU PARTI DE LA SOLIDARITÉ DU PEUPLE/UNION DES POPULATIONS DU CAMEROUN,PSP/UPC :: CAMEROON

Le 13 février 2018, nous adressions une lettre à monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation alors en poste, son excellence monsieur René Sadi lui demandant de bien vouloir autoriser la reprise des activités du PSP/UPC.

Cette demande était justifiée par la persistance des luttes de clans tribaux transformant l’UPC grand Parti nationaliste dès sa fondation en Parti Bassa.

Un an plus tard, nous adressions au nouveau ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation son excellence monsieur Paul Atanga Nji une lettre de rappel de ladite demande.

Cette lettre de rappel étant restée elle aussi sans réponses, nous appliquons la loi qui veut qu’en pareil cas l’autorisation soit considérée comme tacite.

Sous réserve donc de l’accord de chaque responsable proposé, un Bureau Politique National provisoire est créé pour préparer le congrès de la relance qui se tiendra dans le Nord ou l’Extrême Nord, et commencer à mobiliser d’ores et déjà les patriotes disponibles.

Ce Bureau Politique National se présente donc comme suit :

1. Président National chargé de la stratégie et de l’orientation du Parti : Ngouo Woungly-Massaga, Commandant Kissamba

2. Premier vice-président chargé des publications et de la communication : Jean-Pierre Djemba

3. Deuxième vice-président chargé du Cameroun anglophone (prospection en cours)

4. Troisième vice-président chargé des relations extérieures et de la Diaspora : Paul Yamga

5. Trésorier National : Aboubacar de Maroua

6. Trésorier National adjoint : Jean-Pierre Taghin

7. Secrétaire General spécialement chargé du grand Nord : Ousmanou Bire (Mayo Oulo)

8. Premier Secrétaire Général adjoint chargé du grand Sud : Christ Afana

9. Deuxième Secrétaire Général-Adjoint en charge du Cameroun anglophone (prospection en cours)

10. Secrétaire aux questions parlementaires avec Ousman Bire comme suppléant : Mme Habiba Issa

11. Représentant spécial en Europe : Jean Pierre Taghin en remplacement de Jean-Pierre Djemba

12. Représentant spécial en Angola : Njapa Ngoule Job (Capitaine Eduardo Castel)

13. Secrétaire du Bureau PSP/UPC de Luanda, assistante du représentant spécial : Mme Crescence Medja me Ndi.

Et quatre conseillers

14. Idrissou

15. Alpha

16. Baron de Mokolo

17. Dario II

Fait à Yaoundé, le 13 Février 2020

Ngouo Woungly-Massaga, Commandant Kissamba