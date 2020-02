Maison des camerounais de France (MCF): rencontre historique de Pantin

Le samedi 25 janvier 2020 était jour d'action, d'initiative et pour l'histoire, au sein de la Communauté Camerounaise de France.

En effet, à l'initiative d'Abdelaziz Moundé, journaliste et consultant et Dieudonné Ngomou, urbaniste et chef d'entreprise, fondateurs de la Maison des Camerounais de France-Centre Franco/Camerounais, rejoints progressivement par des Camerounais et personnes d'origine camerounaise de bonne volonté, entreprenantes et dynamiques, une Rencontre de Présentation et de Structuration, d'une part du projet de la Maison des Camerounais de France-Centre Franco/Camerounais, et d'autre part, du programme Passerelles et Synergies des Camerounais de France, réunissant 122 persones, a été organisée ce jour à l'Hotel Mercure Pantin, près de Paris.

Regroupés dans le cadre d'un Réseau d'associations et de compétences et d'un Forum Whatsapp de reflexion et partage d'information autour du projet, ils ont, à travers un Comité d'organisation coordonné par Marie-Rose Meka, articulé cette Rencontre, autour d'un programme en 3 séquences :

- LA PREMIERE SEQUENCE, coordonnée par Jules-Victor Kingué et Richard Valdez, a été consacrée à l'hommage à des virtuoses camerounais de France décédés en 2019 à savoir : Charles Lembé ; Samy Ateba ; King Blaise et Marylou Seba.

Outre ces figures, un hommage a été également rendu à Jean-Claude Ndjamen, journaliste et écrivain, dont les reflexions et les contributions ont nourri la formulation du projet et la rédaction du Guide des Camerounais de France à paraitre en mars 2020.

Cette phase a été complétée par les interventions riches et pertinentes de Jacky Toto, François Essindi et Eddy Ngambi.

- LA DEUXIEME SEQUENCE, coordonnée par Abdelaziz Mounde Njimbam et Dieudonné Ngomou, a été consacrée à la présentation du projet de la MAISON DES CAMEROUNAIS DE FRANCE-CENTRE FRANCO/CAMEROUNAIS. Elle s'est déclinée en quatre phases :

* En ouverture, Dieudonné Ngomou, co-fondateur de la MCF-CFC, a évoqué, avec force anecdotes, les péripéties, joies et difficultés rencontrées dans le cadre des initiatives, événements et actions qui ont pavé le chemin de ce projet. Il a ensuite évoqué, d'une part, sa symbolique de fraternité et d'investissement au service de l'intérêt général, et d'autre part, ses enjeux relatifs à la construction de ponts entre Camerounais de France et personnes d'origine camerounaise, la mise en commun des talents, compétences et réseaux, sans distinction de partis, de religions, de statuts , d'ethnies et de tribus, au service d'une insertion réussie en France et d'une contribution originale, concertée et décisive au développement du Cameroun.

* Une phase consacrée aux origines et différentes étapes du projet et du programme, entamée en 2008, par l'organisation d'une Journée des Synergies et Partenariats entre Associations Camerounaises de France à l'Espace Millenium à Paris, à l'occasion de la Semaine Franco-Camerounaise du Mérite, suivie du lancement du Pôle d'Action pour le Rayonnement du Cameroun en 2009, l'organisation des Journées Camerounaises du Patrimoine à partir de 2010 et l'organisation de la Fete du Travail des Camerounais de France

* Une phase consacrée à la présentation des différents volets du projet et du programme dont la mise en oeuvre est étalée dans la période 2020-2025, à savoir :

⦁ Le Portail : site interactif autour du projet de la MCF-CFC et Base de Données des Compétences Camerounaises de France.

⦁ Le Lieu : construire/aménager un complexe polyvalent, intégrant des espaces à plusieurs vocations : culturelle, mémorielle et historique; économique et entrepreuriale ; associative ; travail et coworking ; réunions, receptions et spectacles, etc ;

⦁ Le Programme Passerelles et Synergies : Réseau et actions de contribution à la cohésion, à la structuration, à l'insertion ici et au développement là-bas, des Camerounais de France ;

⦁ le Think Tank and do, sous la forme d'un Centre Franco/Camerounais, destiné aux échanges, rencontres, évaluations et propositions autour des questions de coopérations, d'histoire et de mémoire, de développement et d'insertion.

* Une phase consacrée aux démarches, contacts et initiatives amorcés auprès d'institutions, d'organismes, d'associations de Camerounais de France et personnes d'origine camerounaise et au résumé du Document de Stratégie et de Plan d'action de mise en oeuvre du projet.

* Une phase consacrée aux principes guidant la structuration et les statuts de l'association MAISON DES CAMEROUNAIS DE FRANCE-CENTRE FRANCO/CAMEROUNAIS en cours de création

* Une phase consacrée à la présentation du calendrier d'activités de mise en oeuvre du projet et du programme s'étalant sur la période 2020-2021.

Cette phase a été renforcée d'une part, par les interventions riches et pertinentes de Jean-Marie Bitomo, Dr Armand Nghemkap, Me Augustin Kemadjou, Jean-Marie Mbopda, et d'autre part, grace aux propositions formulées par une trentaine de personnes ayant accepté de remplir la Fiche des Compétences, Initiatives et Associations, distribuée aux participants.

- LA TROISIEME SEQUENCE, coordonnée par Mael Anasthasie Mengue a été consacrée à la présentation d'initiatives, projets, associations de Camerounais de France et personnes d'origine camerounaise.

Il s'agit notamment de :

* L'application de transfert d'argent et de paiement de factures par les Africains de la Diaspora : Songo Money lancée par Steve Mambou et présentée par Marie-Rose Meka

* Le site d'entraide et de solidarité entre Camerounais de France : Help Us par Stephane Fezeu et deux membres de son association

* L'Association Internationale Etang Na, à l'origine de jumelages et projets de coopération décentralisée entre communes de France et du Cameroun, dont celle mise en oeuvre entre les communes de Stains en France et Mengueme au Cameroun, par Alphonse Onguené Ngono, accompagné d'une délégation comprenant entre autres Agathe Lescure née Bessala Ngono, conseillère municipale déléguée de la ville de Montreuil, marraine de l'association.

Un vibrant hommage a été rendu à M. Alphonse Onguéné à cette occasion pour l'ensemble de ses initiatives. Une intervention de haut vol, saluée de toute l'assistance a été faite par le Dr Ava, membre de la délégation accompagnant M. Onguene.

*L'artiste Grace Kama, auteure d'un documentaire historique et de valorisation du patrimoine camerounais consacré aux retrouvailles entre deux peuples parents, les Bankon dans le Littoral et les Barombi dans le Sud-Ouest, séparé par les vicissitudes de l'histoire et la présence occidentale ( Français et Anglais ) au Cameroun.

* Le Guide des Camerounais de France, initiative menée par Abdelaziz Moundé, Dieudonné Ngomou et Jean-Claude Ndjamen de regrettée mémoire, qui sera disponible en mars 2020.

Un Verre de la Fraternité, sous la forme d'une collation a été offerte aux participants sous la coordination d'Awa Valérie, en cloture de cette Rencontre historique.

La version complète du compte-rendu, enrichie de précisions et de documents de choix, est assortie, sous forme de pdf, à cette synthèse.

Cette synthèse et le document complet ont été réalisés sur la base du travail des présentations et des documents utilisés pour la Rencontre et l'action du Comité d'organisation comprenant :

⦁ Abdelaziz Mounde Njimbam

⦁ Dieudonné Ngomou

⦁ Marie-Rose Meka

⦁ Awa Valérie

⦁ Mael Anasthasie

⦁ Guy Ngassa

⦁ Jules-Victor Kingué

⦁ Richard Valdez

⦁ Salomon Ndedi Moussinga

⦁ Patricia Sortino