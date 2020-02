CAMEROUN :: Manoeuvres : Le meeting du Mrc à Paris fait paniquer le pouvoir de Yaoundé :: CAMEROON

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun a réussi à mobiliser une marée humaine mixte de camerounais, d'africains et d'européens le 1er février dernier à la place de la République. Chose qu'aucun autre leader africain n'a encore réussi et qui suscite l’ire des thuriféraires du régime de Yaoundé.

C'est féérique, stratosphérique et historique. Un meeting hors du commun. Une rencontre, pas comme les autres. Un rassemblement inégalable des camerounais vivants à l'étranger. Les camerounais qui résident en occident ont répondu massivement et positivement à l'appel du leader du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), le Pr Maurice Kamto. Ils sont partis de plusieurs pays occidentaux pour marquer leur présence effective, active, inoubliable et indélébile à la place de la République à Paris, capitale de la France. Pour une pareille rencontre qui s'est préparée pendant environ 4 semaines, il fallait bien se douter que cela ait une telle ampleur. Des centaines de milliers de camerounais arborant les couleurs du drapeau du Cameroun tout en la faisant flotter en terre parisienne accompagné de l'exécution tonitruante de l'hymne national, c'est indéniablement une nouvelle page de l'histoire du Cameroun qui s'est écrite.

D'abord parce que cela n'a jamais été le cas. Ensuite, parce que les camerounais de la diaspora dans leur majorité absolue, ont à travers cette démonstration de force, marqué un grand pas dans leur lutte et leur combat acharné contre le pouvoir de Yaoundé. Car après de multiples marches de contestation et de réfutation du régime de Yaoundé doublé du « chassement » urbi et orbi du président de la République, Paul Biya, d'abord de la Suisse et ensuite de la France, ces acteurs engagés dans le combat pour le changement de paradigme de gouvernance au Cameroun, ont accompli l'un de leur plus grand rêve : démontrer leur soutien indéfectible et inéluctable envers le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc).

Boycott des élections

Ils ont répondu par centaine et par millier au meeting de remerciements du Mrc à Paris le 1er février 2020. C'est fait, et l'histoire le retiendra. Et l'homme à l'honneur n'a pas manqué de le souligner dans son discours prononcé pour la circonstance. « Mes chers frères, soeurs et camarades, vous avez là les clés de votre destin. Jamais quelqu'un n'a réussi à mobiliser autant de monde. Le combat que nous menons, est un combat juste et nous n'allons pas lâché tant qu'on ne sera pas vainqueur. Je vous invite à être toujours uni et solidaire », a-t-il souligné. Un message qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds eu égard la réaction euphorique et en extase du parterre de camerounais qui ont exprimé combien ils sont fiers d'avoir dépensé des montants d'argent colossaux pour s'unir autour du directoire de la famille politique du Mrc à la place de la République à Paris en France.

En rappel, le meeting du Mrc à Paris tout comme dans les autres pays étrangers, c'est pour remercier la diaspora pour leur soutien envers les membres, militants et sympathisants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun avant, pendant et après les élections présidentielles du 07 octobre 2018. L'occasion a également permis au leader du Mrc de réaffirmer pourquoi son parti politique a boycotté les élections législatives et municipales du 09 février 2020. « Le Mrc ne peut pas aller aux élections tant que la crise anglophone n'est pas résolue et tant que le code électoral n'aura pas connu une refonte consensuelle. Que ceux qui veulent aller à ces élections vous disent par quelle magie ils vont faire changer les choses », a-t-il insisté et recommandé. Avant de poursuivre « j'invite une fois de plus les camerounais à rester chez eux le 09 février. Vous dites souvent que vous ne pouvez pas sortir marcher parce que les gendarmes vont tirer sur vous. Restez chez vous le 09 et personne ne viendra tirer sur vous ».

Autorités françaises

Pour Maurice Kamto, il est impossible aujourd'hui de vouloir développer le pays en particulier et l'Afrique en général, sans faire recours à la diaspora. C'est la raison pour laquelle il leur a promis de supprimer la loi qui interdit la double nationalité et arrêtera une autre qui promeut plutôt la multiple nationalité. Une vision que partagent majoritairement les camerounais qui vivent à l'étranger. Le 1er février il a communié avec ces derniers à Paris et il est attendu au Canada à partir du 05 février pour un autre meeting qui aura lieu le 07 février avec les camerounais qui y vivent. Mais en attendant cette autre grande mobilisation des camerounais vivants à l’étranger, le régime de Yaoundé qui est intransigeant au respect des droits de l’Homme, a décidé d’user de tous les moyens possibles pour discréditer le professeur Maurice Kamto.

Conscients que la voix des nationalistes n’est plus audible et par conséquent n’est plus crédible, les membres du régime de Yaoundé ont décidé de monter des réactions contestées de toute pièce, pour faire croire à l’opinion nationale et internationale que le Mrc et notamment son directoire n’était pas la bienvenue en territoire parisien. C’est la raison pour laquelle ils ont publié sur les réseaux sociaux une réaction adoptée, montée, falsifiée et collée à Nicolas Sarkozy, ex président de la France. « La France n'a pas besoin de polémique avec ses pays amis et la France n'est pas un pays d'Afrique. Que certains leaders impopulaires chez eux en Afrique cessent de venir afficher leur médiocrité sur des lieux publics en France. Venir nombreux avec des gadgets à l'effigie du pays d'origine ne donnerait jamais la légitimité du suffrage à ces derniers.

Ecoutez, la France a besoin d'un peu de respect. Les meetings politiques étrangers ne sauraient se tenir en public en France. Nous avons des salles de spectacles pouvant contenir ces minorités. Il faut qu'ils comprennent que la majorité se trouve dans leurs pays surtout que beaucoup ne sont pas capables de prendre part au vote faute de papiers », ont-ils publié. Non seulement ces propos « prêtés » ont été incroyablement publiés sur la toile, mais plusieurs acteurs politiques plus avisés pensent que si cela était vrai, Nicolas Sarkozy devait réagir sur l’une de ses pages digitales actives à l’instar de Tweeter ou Facebook. D’autres estiment quant à eux que la seule voix audible et légale est celle du président de la République française, Emmanuel Macron. Ce dernier ayant accepté et permis le meeting du Mrc en France, c’est la preuve inéluctable que les autorités françaises accordent assez de crédit au Mrc.