CAMEROUN :: Législatives 2020: Nourane Fotsing annonce les couleurs à Wouri Est :: CAMEROON

La tête de liste du PCRN aux législatives dans cette circonscription a lancé sa campagne tambour battant ce weekend par des descentes sur le terrain et un giga meeting au stade Marion de la cité sic bassa.

Elle est la plus jeune tête de liste en course pour ces élections législatives et on pourrait dire que c'est normal puisqu'elle milite pour le PCRN du président Cabral Libii qui on sait prône pour la prise en main de la chose politique par la jeunesse.

Pour le lancement de sa campagne électorale, Nourane Fotsing a parcouru quelques quartiers de la circonscription électorale Wouri Est. De Ndogpassi à Dakar en passant par Texaco aéroport, c'est à la manière d'un show à l'américaine que la jeune dame au visage angélique est allée avec ses deux bus impériaux brandés à son image rencontrer ses potentiels électeurs pour leur expliquer son projet pour Wouri Est.

Après avoir parcouru ces quartiers, place a été faite au giga meeting du stade Marion de la cité sic Bassa. Ici , une foule immense attendait les candidats du PCRN avec a leur tête Nourane Fotsing qui comme une grande s'est adressée aux populations de la cité sic et ses environs qui ont fait le déplacement du stade Marion. Sur un ton ferme et cohérent, elle a brossé son projet pour sa circonscription ainsi que les priorités du mandat qu'elle brigue.

Le public qui était particulièrement séduit non seulement par la plastique de la jeune dame mais surtout par sa verve et son franc parlé était déjà presque conquis . Dans un contexte connu selon lequel les Camerounais ont soif de renouvellement et veulent que la jeunesse prenne les choses en main. On a donc entendu ces jeunes scander des " Noura député" " Noura député" à tue tête.

Un départ qui annonce clairement les couleurs de ce que sera le rallye électoral de Nourane Fotsing ainsi que de tous les candidats du PCRN à la conquête des sièges de Wouri Est à l'assemblée nationale.