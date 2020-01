AFRIQUE :: Ce que l’on souhaite pour le football africain en 2020

Après une année 2019 riche en émotions pour le football africain, voici la liste des 4 choses que l’on attend le plus en 2020 et que l’on souhaite pour cette nouvelle année qui commence.

Quelle année 2019!

Les stars : Des footballeurs africains toujours au top

Sadio Mané, Mohamed Salah et Ryad Mahrez ont marqué de leur empreinte l’année 2019 par leurs exploits en club et en sélections nationales. Si l’on souhaite les voir briller de nouveau, il y a d’autres joueurs africains qui mériteraient également d’être sous les feux des projecteurs.

Le Sénégalais Kalidou Koulibaly devra continuer à être le pilier de la défense du Napoli dès les huitièmes de finales de la Ligue des Champions contre Barcelone. Celui qui est considéré parmi les défenseurs les plus chers du monde, selon le site de statistiques de football Transfermarkt , vivra un véritable test face au trio Messi-Griezmann-Suarez.

On attend aussi l’explosion de l’ancien Lillois transféré l’été dernier à Arsenal, Nicolas Pépé. L’Ivoirien a vécu des premiers mois difficiles chez des Gunners qui ont traversé une crise, à tel point que le 10 janvier la victoire finale d’Arsenal en Europa League n’est cotée qu’à 8 sur le site Betway permettant de parier sur le football . Au meilleur de sa forme et en compagnie du buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le duo africain est capable de déjouer tous les pronostics.

The 2019 BEST XI has got serious gun power!

L'événement : Une belle CHAN au Cameroun

En attendant d'accueillir la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en 2021, dont certaines rencontres se disputeront dans le stade le plus cher d’Afrique, place d’abord au tournoi qui permet aux meilleurs joueurs du continent de se faire connaître. Le Championnat d’Afrique des Nations aura lieu au Cameroun cette année, du 4 au 25 avril prochain.

Parmi les 16 équipes qualifiées, les champions marocains viendront défendre leur titre alors que le Cameroun espère atteindre le dernier carré. Les Lions Indomptables n’ont jamais fait mieux qu’un quart de finale (en 2009 et 2016). Ils souhaitent surtout balayer leur performance décevante de l’édition 2018, derniers de leur groupe sans décrocher la moindre victoire (un nul contre le Burkina Faso et deux défaites face au Congo et à l’Angola).

Les meilleurs joueurs camerounais de l’Elite One auront cette année une chance en or de briller devant leurs supporters dans les villes de Douala, Yaoundé et Limbe. Le tirage au sort pour connaître la composition des groupes aura lieu d’ici la fin du mois.

L’exploit : Une campagne réussie aux Jeux Olympiques

On connaît déjà, depuis novembre dernier, le nom des 3 équipes qui porteront les espoirs africains lors des Jeux Olympiques de Rio cet été. Vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans, les jeunes égyptiens se sont qualifiés en compagnie des finalistes, la Côte d’Ivoire, ainsi que l’Afrique du Sud ayant terminé à la 3ème place. Ces trois représentants africains durant les JO pourront compter sur des talents prometteurs tels que les Ivoiriens Franck Kessie (AC Milan) ou Maxwel Cornet (Olympique Lyonnais). On déplore toutefois l’absence de jeunes stars montantes comme les Nigérians Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, le Marocain Achraf Hakimi, ou le gardien de but Camerounais André Onana.

Du côté des féminines, une seule sélection représentera l’Afrique et devra se frotter aux meilleurs nations du monde. Le Cameroun, annoncé comme grand favori pour ce rôle, n’a plus qu’une seule marche à gravir avant de décrocher un billet pour Rio. Après avoir éliminé l’Ethiopie puis la République Démocratique du Congo aux premiers tours, les Lionnes Indomptables se sont qualifiées pour la grande finale contre la Zambie en l’emportant face à la Côte d’Ivoire en novembre dernier. Le sort des Camerounaises sera scellé d’ici la fin janvier.

L’espoir : Un football féminin qui continue de grandir

Les Lionnes Indomptables ont été impressionnantes durant la dernière Coupe du monde. Leur campagne en France a beaucoup fait parler d’elle : combattantes durant les phases de poules puis arrêtées aux portes des quarts de finales par l’une des équipes favorites, l’Angleterre (3-0). C’est ce qui a valu au Camerounaise le prix de meilleure équipe nationale féminine africaine de l’année à l’occasion des CAF Awards de 2019.