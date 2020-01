CAMEROUN :: Abus divers: Des militants du MRC dans l’angoisse :: CAMEROON

Traqués en continu, ils sont de plus en plus nombreux qui vivent la peur au ventre et condamnent la barbarie policière déployée par le régime de Yaoundé

Passé la traque aux faciès, le régime de Yaoundé semble de plus en plus être passé à la vitesse supérieure. Depuis l’annonce du boycott des prochaines élections locales du 9 février prochain par le parti de Maurice Kamto, la situation des militants qui s’était véritablement corsée lors des marches pacifiques semble l’être davantage.

Il ne se passe plus de jours sans que des membres de ce parti politique qui continue de s’inscrire dans la logique du boycott des élections ne se fassent traquer par une police de plus en plus aux ordres.

« La police a encerclé ma maison. Les policiers armes aux poings sont entrés dans mon domicile, ils ont cassé certains effets et ont emporté d’autres. Ma famille et moi avons connu la plus grosse peur de notre vie. Nous avons entendu certains nous dire que comme je suis militant du Mrc, ils vont en découdre avec moi… » Raconte la voix tremblotante Tadoum Tenfo Moise Ledoux. Poursuivant, le jeune militant Fd com Douala 3-2 Avenir Ndogpassi II confie au reporter que ces menaces policières à répétition ne lui font aucunement peur. « Nous allons continuer à nous battre jusqu’à notre dernier souffle pour que ce pays connaisse un réel changement. Peu importe le temps que la lutte va durer, nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout ».

Il faut dire que les ennuis de ce militant ont commencé depuis la fameuse « marche blanche » organisée par le Mrc pour contester pacifiquement la victoire de Paul Biya à la dernière présidentielle.

Désormais dans la tourmente, de nombreux militants ne savent plus à quel saint se vouer face à une barbarie policière des plus redoutables.

Cette traque en sourdine, faut-il le souligner, se déroule pendant qu’une campagne de sensibilisation se poursuit sur le terrain. Des équipes conduites par des responsables régionaux du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun sillonnent coins et recoins pour s’expliquer sur les motifs de la non-participation du parti du

Pr Maurice Kamto aux élections couplées du 09 février 2020 suite à la convocation du corps électorale le dimanche 10 novembre dernier. « N’ayez aucune crainte. Vous avez tous souvenance de cet engagement du Pr Maurice Kamto à votre endroit : « Je ne vous trahirais jamais ». Ce qui s’est passé. C’est un contre-pied. Nous allons aux urnes, nous gagnerons. C’est indiscutable. Ils ont voulu bloquer nos listes pour nous empêcher de compétir sereinement et équitablement.» Cette déclaration d’un avocat et cadre du Mrc continue de résonner dans les esprits. Pour le patron régional du parti du Pr Kamto, il est hors de question de se rendre aux élections comme on va à l’abattoir avec des incongruités contenues dans le code électoral camerounais. En plus, ce juriste rappelle que le bon sens commande de ne point voter quand le pays est en guerre à travers la crise au Nord-Ouest et Sud Ouest. « On ne saurait marcher sur des cadavres pour aller voter », ajoute Me Tassa André Marie.

Rappelons que quarte jours après cette déclaration intervenue au cours d’un point de presse, le Pr Maurice Kamto a mandaté ses lieutenants de conduire la campagne d’explication du boycott dans les différentes régions. Dans cette foulée, ils devraient à cet effet travailler avec les autres cadres du parti pour l’optimalisation de cette campagne par des commissions installées au niveau des départements.