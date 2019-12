Vitalité de la diplomatie camerounaise en 2019 :: CAMEROON

Entre conférences à l’extérieur du pays, visites officielles au Palais de l’Unité et autres invitations, le chef de l’État camerounais Paul Biya a brillé par sa présence et son dynamisme sur la scène internationale.

Une diplomatie de présence et d’actes. Le Cameroun à travers le président de la République a marqué le monde diplomatique en 2019. Considéré comme un sage par ses pairs de la sous-région Afrique centrale, voire à l’international, Paul Biya a participé activement aux rendez-vous majeurs de prise de décisions dans son pays et à l’international.

Contribution au Fonds mondial

Près de 3 milliards de Fcfa pour la période 2021-2023. Cette enveloppe représente la contribution du Cameroun à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds Mondial pour la lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme tenue à Lyon du 9 au 10 octobre 2019. L’on se rappelle qu’en marge de cette conférence, le président Paul Biya et Emmanuel Macron de la France ont eu des échanges fructueux. Occasion de passer en revue l’excellent état de coopération entre leurs deux pays. Outre sa participation active aux échanges, le chef de l’État camerounais s’est donc exprimé en acte à travers cette contribution financière significative. Il était en compagnie de son épouse, la première dame Mme Chantal Biya qui soutient les causes humanitaires. Grâce à ses efforts, le taux de prévalence du Vih-Sida a d’ailleurs baissé au Cameroun de 4,3% en 2011 à 3,4% en 2018.

Participation active au Forum de la paix

« Reconnaître le Sud : pour une gouvernance mondiale plus équilibrée ». Telle est la thématique des travaux. En effet, il s’agissait de plaider pour un multilatéralisme reformé où les intérêts des pays en développement seraient de plus en plus pris en compte pour un meilleur équilibre mondial. C’est en sa qualité de Grand Homme d’État épris de Paix et de Justice sociale que le Président Paul Biya a été convié aux assises tenues le 12 novembre 2019 à Paris. Le chef de l’État Paul Biya a proposé la réforme du Conseil de sécurité, en vue de l’équilibre entre les pays et une gouvernance juste et inclusive. Intégralité de l’intervention du président de la République. Également présents à la 2e édition du Forum de Paris sur la Paix, d’autres Chefs d’État et de Gouvernement, des acteurs de la Gouvernance mondiale.

Audience à l’investisseur français, Pierre Castel

Reçu le 20 décembre 2019 au palais de l’unité par le président de la République, Pierre Castel, Président Directeur Général du groupe éponyme, venait témoigner de son amitié et de sa confiance au chef de l’État et présenter son nouveau programme d’investissement. L’ambassadeur Christophe Guilhou qui a pris la parole face à la presse au terme de cette rencontre, a rappelé la contribution du groupe Castel au développement du Cameroun depuis de nombreuses décennies, à travers la société des Brasseries du Cameroun en particulier. Ses investissements annuels sont estimés à 35 milliards de Fcfa et en termes d’emplois, le groupe Castel génère quinze mille emplois directs et 35 mille emplois indirects au Cameroun. En rappel, le nouveau programme d’investissement présenté par le PDG du groupe Castel au chef de l’État porte sur le développement de l’agriculture afin de réduire les importations des matières premières entrant dans la fabrication des produits brassicoles.

Audience au PDG du Groupe du groupe éponyme

400 millions de dollars soit plus de 236 milliards de Fcfa. C’est le montant que PDG de la société américaine Geovic, Michael Mason, entend investir dans l’exploitation minière au Cameroun. Déclaration de l’homme d’affaire américain, le 25 juillet 2019 devant la presse au sortir de l’audience : « Le soutien et la patience » ont été indispensables à l’heureux aboutissement de cet projet, qu’il a qualifié de «l’un des meilleurs au monde ». Michael Mason a indiqué que ce projet, va durer quarante ans. Il en découlera des retombées inestimables sur le développement du Cameroun. Par exemple :

la création d’environ 700 emplois directs le transfert de technologies,

la formation de jeunes camerounais,

le paiement des impôts et taxes divers à l’État, etc. Le début des travaux est prévu dès la signature des accords entre les deux parties.

Accueil du sommet extraordinaire de la CEMAC

À l’invitation du chef de l’État Paul Biya, Président en Exercice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), le Sommet Extraordinaire des Chefs d’État d’Afrique Centrale s’est tenu à Yaoundé le vendredi 22 novembre 2019 au Palais de l’Unité. Il avait pour objectif d’examiner la situation économique, financière et monétaire dans la zone CEMAC. Et, analyser les perspectives des économies de la sous-région. Le communiqué final du sommet indique que les Chefs d’État et de Gouvernement ont procédé à un large échange de vues. En particulier, sur l’état des économies des pays de la CEMAC. Ils ont examiné les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la stratégie régionale de sortie de crise issue de la rencontre de Yaoundé du 23 décembre 2016. Ils ont aussi analysé les perspectives économiques. Mais aussi financières et monétaires de la Communauté dans « un contexte mondial fortement marqué par des tensions géopolitiques, des incertitudes et une conjoncture économique encore difficile ».

Au terme des échanges, les Chefs d’État et de Gouvernement ont, entre autres, salué:

le redressement global de la situation macro-économique de la zone CEMAC marqué par le retour à une croissance économique positive,

la maîtrise de l’inflation, une forte réduction des déficits budgétaires et courants ;

la reconstitution des réserves de change communautaire permettant ainsi de préserver le régime de change à parité fixe de la monnaie commune et d’éviter un ajustement monétaire ;

les contributions financières et techniques du FMI, de la Banque Mondiale, de la BAD, de l’Union Européenne, de la France ayant participé à la réussite du programme de redressement économique de la CEMAC. Enfin, ils ont décidé de poursuivre les réformes institutionnelles. Et, la mise en œuvre des mesures appropriées au sein de la BEAC.

Dans son discours de clôture du Sommet, le Président Paul Biya a rappelé que « L’intégration est, à n’en point douter, le principal vecteur de notre stratégie communautaire. Plus que par le passé, nous devons veiller à son accélération par une libre circulation intégrale des personnes et des biens ». Il a ajouté que : « Dans le même ordre d’idées, nous devons assurer la réalisation dans les meilleurs délais de nos projets intégrateurs avec l’appui financier de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je n’oublie pas le nécessaire renforcement de la diversification de notre économie et l’amélioration véritable du climat des affaires pour accroître le niveau d’investissement privé ».

Autant de paroles et d’actes non exhaustifs qui confortent le dynamisme de la diplomatie camerounaise en 2019.