CAMEROUN :: SDF: Le 1er adjoint au maire de Bamenda retire sa candidature aux élections de février 2020 :: CAMEROON

Dans une lettre signée le 17 décembre et adressée au Comité éxécutif national du SDF (Social Democratic Front), Fonguh Joseph Ngu, 1er adjoint au maire de la commune urbaine de Bamenda , annonce son retrait des élections couplées de février 2020 au Cameroun

Entre autres raisons évoquées, il parle du décès récent de son épouse, la situation critique au NOSO... qui l'ont forcé à prendre cette décision.

L'on se rappelle qu'il venait d'être libéré de captivité par des combattants séparatistes armés

Les combattants séparatistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont appelé au boycott des élections législatives et municipales et ont même proféré des menaces à tous ceux qui se présenteraient comme candidats aux élections municipales et législatives de février 2020 dans le NOSO (Nord-ouest, Sud-ouest)

L'intégralité de la lettre en dessous

