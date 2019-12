CAMEROUN :: Session Extraordinaire du parlement : La réponse de Paul Biya aux sécessionnistes. :: CAMEROON

Après 3 ans d’affrontements entre les forces de défense et les séparatistes dans les régions de Nord-ouest et du Sud-ouest, une session extraordinaire a été convoquée ce jour par le président de la République. Tous les regards sont tournés vers l’hémicycle de Ngoa-Ekelle.

Le bilan est très lourd. Des milliers de pertes en vies humaines. Des déplacés et refugiés. Des dégâts matériels importants. Depuis trois ans, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont sous perfusion économique. L’attente a été longue. Et, le « Suspense ! » est à son comble. Pour Cameroon Tribune, Encore quelques heures et le voile sera levé sur l’objet de la session qui s’ouvre ce jour à l’Assemblée nationale et au Sénat. En attendant les supputations vont bon train au sein de l’opinion. Accélération de la décentralisation ? Statut spécial des Régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest ? Révision de la Constitution ? Wait and see.



Pour Info Matin, « Paul Biya implémente le Grand dialogue national » Le journal est entré dans les secrets pour donner un point à l’ordre du jour des travaux de la représentation nationale. IL s’agit du projet de loi consacré prioritairement à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, inspiré par le GDN. Et qui sera examiné dès ce jour par l’Assemblée nationale, puis le Sénat.

Ce qui fait dire au journal La Météo que « Paul Biya donne tout au Nord-Ouest et au Sud-Ouest » Allocation de plus de moyens financiers aux deux régions avec en prime la restauration de l’Assemblée générale des chefs traditionnels. Sont entre autres les déclinaisons du projet qui sera déposé ce jour au parlement.



Le bihebdomadaire le Soir, parle « du triomphe du Grand dialogue national ». Ce vendredi 13 décembre 2019, démarre la session extraordinaire du Parlement. A la faveur de ces assises hautement significatives, la « loi sur les collectivités locales décentralisées » sera. En vertu de la grande innovation, le poste de délégué du gouvernement disparaît.

Quant à Réalités Plus, « Paul Biya donne beaucoup aux Anglophones ». Sous la demande du président de la République, l’Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en session extraordinaire aujourd’hui 13 décembre 2019. Sur la table des députés et sénateurs, des sources concordantes parlent du Code de la décentralisation qui sera adopté, avec beaucoup de bonnes nouvelles pour les populations des dix Régions, et particulièrement celles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui auront les plus gros et meilleurs morceaux au regard de leur situation critique.