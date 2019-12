CAMEROUN :: Nécrologie : Patrick Ekema le maire de Buea sera inhumé le 14 décembre :: CAMEROON

Mort dans des conditions floues le 27 octobre 2019 à Douala la capitale économique du Cameroun, Esunge Patrick Ekema le maire de la ville de Buea ( région du Sud - Ouest Cameroun), sera inhumé le samedi 14 décembre 2019 à Buea son village natal.

La levée du corps de l'édile de Buea a lieu le vendredi 13 décembre. Celle-ci sera suivie de son enterrement, le jour suivant.

C'est ce qui ressort de la concertation familiale tenue à cet effet ce week-end à Douala. Des sources introduites affirment que les obsèques de Esunge Patrick Ekema étaient initialement prévues pour les 07 et 08 décembre, mais que celles-ci ont reportées d'une semaine, afin de lui permettre d'être inhumé un jour d'effervescence populaire. Le 14 décembre 2019 étant le jour de sortir officielle des étudiants de l'Université de Buea.

Maire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc,), parti de Paul Biya le président de la République du Cameroun, Esunge Patrick Ekema était très haï par les séparatistes anglophones, lesquels lui vouaient une haine mortelle et irréversible.

Le maire de Buea avait choisi de soutenir bec et ongles le pouvoir ultra francophone de Yaoundé, contre ses propres frères anglophones. Déjà, les circonstances de sa mort brusque, demeurent polémiques. Certaines langues n'hésitent pas à parler d'un violent emprisonnement par des jeunes et belles prostituées à la solde des milieux sécessionnistes.

De toute façon... Âgé de 46 ans, Esunge Patrick Ekema le maire de Buea, sera inhumé le 14 décembre prochain, et quelles que soient les causes de sa mort, il ne reviendra plus jamais à la vie.

Nos déférents hommages à son illustre mémoire.