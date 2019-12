CAMEROUN :: CE QUE J'AI RETENU DU PASSAGE DE MAURICE KAMTO SUR ÉQUINOXE TV :: CAMEROON

Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, Maurice Kamto a démontré hier qu'il a la stature d'un homme d’Etat non seulement par ce charisme qu'il dégage, mais aussi par son discours rassembleur, sans projections de rancœurs ou de rancunes contre ses adversaires politiques, son bilinguisme et la bonne maîtrise des questions tant politiques, institutionnelles qu’économiques de l'heure.

1- Sur son charisme. On a vu un homme qui parlait avec assurance et conviction. Bref il imposait du respect.

2- Sur son discours rassembleur.

Son parfait bilinguisme, sa maîtrise des zones reculées du Cameroun du nord au Sud, de l'est à l'ouest.

Par exemple quand il a dit qu'il s'est rendu à OVENG, ce petit arrondissement oublié du Dja et lobo, à la frontière avec la République gabonaise, dont peu de camerounais connaissent l'existence, y compris de nombreux djalobiens. Ou encore quand il a dit qu'il a été plus de 03 fois à Yokadouma à l'est du Cameroun (Il faut y aller pour savoir de quoi il parle), dans des petites bourgades de l'extrême-nord et de l'Adamaoua.

Il a aussi martelé sur son refus de vengeance.

Enfin, jamais on aura assisté à une telle mobilisation médiatique du peuple camerounais pour suivre un événement politique.

Même la diffusion des audiences au conseil constitutionnel lors de l'élection presidentielle du 07 octobre 2018 n'avait atteint des pics d’environ 26.000 vues sur facebook et plus de 15.000 vues sur you tube, comme observée hier nuit.

Certains videos publiées sur des réseaux montrent des camerounais dans les bars en train de suivre cet entretien.

Le Cameroun s'est un peu arrêté hier pour le suivre. C'est vraiment l'homme qui fait actuellement la météo politique au Cameroun.

3- Il serait sur abondant, voire redondant de faire mention de sa pertinence lorsqu'il aborde le fonctionnement des institutions. Il a démontré hier nuit qu'il avait une parfaite maîtrise des questions économiques et monétaires. Ses analyses sur les données et économiques et monétaires notamment du CFA ont été remarquables. Il ne s'est pas arrêté à faire des diagnostics, mais a fait beaucoup de prospective.

4- Sur la question anglophone.

Son plan de sortie de crise était très cohérent. Il en a détaillé les voies et moyens notamment un fédéralisme à plusieurs États et le rejet catégorique du sécessionnisme alors qu'on lui a souvent prêté de faire le jeu des sécessionnistes.

*Pour tout dire, il a beaucoup rassuré, même dans la fermeté de ses positions et postures sur les enjeux politiques tels que la nécessité d'adoption d'un code électoral et le règlement de la crise anglophone, avant toute élection.

On a vu finalement un homme apaisé, loin de clichés de va t-en- guerre qu'on lui a toujours prêtés à dessein.

Même son "chargé de mission" Jean De Dieu Momo a reconnu qu'il s'est fait passr en quelque sorte pour un saint.

Je dis Bravo à ce leader politique pour cette belle prestation qui a effectivement apaisé et rassuré les Camerounais.