CAMEROUN :: SDF : Me Eric Mbah refuse la décision de son investiture pour les municipales et législatives 2020 :: CAMEROON

Me Eric Mbah , militant engagé du SDF (Social Democratic Front) à Batibo, région du nord-ouest Cameroun, vient de décliner l'offre de son parti pour son investiture aux élections municipales du 9 février 2020

Dans une lettre adressée au président régional du SDF dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, Eric Mbah, a déclaré qu'il n'était pas prêt pour participer aux élections municipales et législatives de février 2020.

«… Je signale par la présente que je ne suis pas disposé à me présenter comme candidat à l'élection municipale en raison du dynamisme bien connu de mes aspirations(...)»

«… Je vous exhorte à ôter mon nom de toutes les listes que vous constituez pour les dites élections couplées de février 2020», ajoute t-il dans sa lettre adressée au chairman Ni John Fru Ndi,

Me Eric Mbah a été député de la nation SDF, pendant quatre mandats et ne souhaiterait plus se présenter vue la situation précaire et instable des populations du NOSO (Nord-Ouest- Sud-Ouest) nous a confié un de ses proches.

Lire également sur le même sujet: LE DÉPUTÉ CYPRIAN AWUDU MBAYA REFUSE DE MARCHER SUR LE SANG DES MILITANTS DU NORD-OUEST