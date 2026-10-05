René Emmanuel Sadi demande à Canal+ Cameroun de rétablir Vision 4, suspendue par le CNC. Une intervention qui relance le bras de fer institutionnel.

Dans une lettre datée du 2 octobre 2026, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi demande à Canal+ Cameroun de réintroduire Vision 4 dans son bouquet, cinq jours après la suspension de la chaîne par le CNC.

René Emmanuel Sadi a écrit. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a adressé une correspondance à Christelle Audrey Soub, directrice générale de Canal+ Cameroun, le 2 octobre 2026. Objet : la reprise immédiate de la diffusion de Vision 4.

La chaîne de Jean-Pierre Amougou Belinga avait été retirée du bouquet Canal Sat après une suspension d'un mois prononcée par le Conseil national de la communication (CNC), le 29 septembre. Cinq jours plus tard, le gouvernement monte au front.

Derrière cette lettre, une question taraude les observateurs : jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour défendre une chaîne privée ? Et que signifie cette intervention dans un paysage médiatique déjà sous tension ?

La lettre qui relance l'affaire

Le document est daté du 2 octobre 2026. Référence : n°001657/MINCOM/SG/DAOP. Destinataire : la directrice générale de Canal+ Cameroun.

Dans cette correspondance, René Emmanuel Sadi demande à Christelle Audrey Soub de « bien vouloir procéder, dès réception de la présente, à la reprise sans délai de la diffusion régulière de la chaîne "Vision 4" sur ses canaux habituels au sein de votre bouquet ».

L'argumentation du ministre repose sur trois piliers : la préservation de l'équilibre de l'espace médiatique national, la protection des emplois au sein de Vision 4, et l'impact sur l'économie nationale. Il invoque également les efforts du gouvernement en faveur de la liberté d'expression.

Nous avons tenté de joindre le service de communication du MINCOM dans l'après-midi du 5 octobre. Sans succès. Le contenu intégral de la lettre n'a pas été rendu public à ce stade.

Une suspension, un contournement

Pour comprendre l'ampleur de cette intervention, il faut revenir quelques jours en arrière.

Le 29 septembre 2026, le CNC, réuni en 48e session extraordinaire à Yaoundé, suspend Vision 4 de toute diffusion pour un mois. Motif : un reportage diffusé le 2 juin dans le journal de 20 heures, jugé offensant envers Me Félicité Esther Zeifman, avocate des ayants droit de Martinez Zogo. Le CNC reproche aussi à Boney Philippe, directeur général des médias du groupe L'Anecdote, d'avoir déclaré à l'antenne : « On n'a que faire du CNC ».

La sanction tombe. Et Canal+ Cameroun retire le signal de Vision 4 de son canal habituel, le canal 8.

Mais le groupe L'Anecdote ne l'entend pas de cette oreille. Dès le 30 septembre, la chaîne diffuse ses programmes sur Vision 4 RCA, une autre fréquence de son groupe. Le lendemain, elle annonce basculer sur le canal 531 du bouquet Canal+.

Une stratégie de contournement qui laisse le régulateur sans prise immédiate. Et qui pose une question de fond : que peut encore le CNC face à un groupe de presse qui refuse de se soumettre ?

L'intervention du tribunal et ses limites

Le 1er octobre 2026, un nouvel épisode judiciaire vient brouiller les pistes. Le Tribunal administratif de Yaoundé ordonne le sursis à exécution des sanctions prononcées en août contre Martial Owona et Boney Philippe.

Attention, cependant : cette ordonnance ne concerne pas la suspension du 29 septembre. Elle vise des sanctions antérieures. La suspension d'un mois de Vision 4 reste, elle, en vigueur.

La confusion est entretenue par les parties. Le groupe L'Anecdote parle de « première victoire ». Le CNC, lui, n'a pas communiqué sur cette décision au moment où nous écrivons ces lignes.

Que dit vraiment la lettre de Sadi ?

Trois jours après le sursis du tribunal administratif, la lettre du ministre de la Communication arrive sur le bureau de Christelle Audrey Soub.

Son contenu officiel est clair : le ministre « demande » à Canal+ de rétablir le signal. Il ne s'agit pas d'une injonction, ni d'une décision de justice. C'est une correspondance administrative.

Mais le timing interroge. Pourquoi le MINCOM intervient-il dans un dossier qui relève, en principe, de la compétence du CNC ? Et pourquoi maintenant ?

Une source proche du dossier, qui a requis l'anonymat, évoque une « demande venue d'en haut ». Selon Camerounweb, le président Paul Biya aurait personnellement demandé le rétablissement du signal, une information relayée par le directeur du Cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, avant la saisine du ministre. Cette information n'a pas été confirmée par une source officielle.

Sollicité, le cabinet du ministre de la Communication n'a pas répondu à nos questions avant publication.

Un bras de fer qui dépasse le CNC

Ce dossier n'est plus seulement une affaire de régulation médiatique. Il est devenu un test de pouvoir.

D'un côté, le CNC, autorité administrative indépendante, a prononcé une sanction. De l'autre, le gouvernement, par la voix de son ministre de la Communication, demande à un opérateur privé de ne pas l'appliquer.

Entre les deux, Canal+ Cameroun. La directrice générale, Christelle Audrey Soub, dirige l'opérateur depuis septembre 2025. Elle se retrouve au centre d'un conflit qui la dépasse : appliquer la sanction du régulateur, ou obéir à la demande du ministre ?

Nous avons tenté de joindre le service presse de Canal+ Cameroun à Douala. Sans réponse au moment de publier.

Les enjeux pour le paysage médiatique

Pour Vision 4, l'enjeu est vital. Le groupe L'Anecdote, dirigé par Jean-Pierre Amougou Belinga, incarcéré depuis deux ans dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo, perdrait des millions de francs CFA de revenus publicitaires si son signal restait coupé. La chaîne est aussi un instrument d'influence politique.

Pour le CNC, l'enjeu est institutionnel. Si sa sanction n'est pas appliquée, que reste-t-il de son autorité ? Thierry Eba, président du Syndicat des professionnels des médias, estime que la sanction initiale constituait déjà « une entrave grave au principe fondamental de la liberté de la presse ». Mais il reconnaît aussi que le contournement par le groupe L'Anecdote pose problème.

Un responsable du CNC, joint par RFI sous couvert d'anonymat, affirme qu'il n'y a « rien de politique » dans la décision de suspension. Difficile à croire, dans un contexte où le ministre de la Communication vient de demander à un opérateur privé de rétablir la chaîne.

Et maintenant ?

Trois scenarios sont sur la table.

Canal+ obtempère. Vision 4 revient sur le canal 8. Le CNC apparaît désavoué. Le précédent est dangereux pour toutes les futures sanctions du régulateur.

Canal+ résiste. Le bras de fer se poursuit. Le gouvernement pourrait faire pression autrement. Mais l'opérateur, filiale du groupe français Vivendi, a des obligations contractuelles et réglementaires qui ne se plient pas à une simple lettre.

Le statu quo. Vision 4 reste sur le canal 531 et sur Vision 4 RCA. La sanction du CNC devient théorique. Le régulateur perd la face.

Une chose est sûre : dans ce dossier, personne ne sortira indemne. Ni le CNC, dont l'autorité est ouvertement contestée. Ni le gouvernement, dont l'intervention pose question. Ni Canal+, pris entre deux feux.

Pourquoi Vision 4 a-t-elle été retirée de Canal+ ?

La chaîne a été suspendue pour un mois par le CNC, le 29 septembre 2026, après un reportage jugé offensant envers une avocate dans l'affaire Martinez Zogo. Canal+ Cameroun a retiré son signal de son bouquet.

Qui a demandé la réintroduction de Vision 4 ?

Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a adressé une lettre à la directrice générale de Canal+ Cameroun le 2 octobre 2026. Selon des informations non confirmées, cette demande émanerait du président Paul Biya.

Canal+ Cameroun a-t-elle répondu ?

Nous n'avons pas pu obtenir de réponse de Canal+ Cameroun au moment de publier. La chaîne n'a pas communiqué publiquement sur cette demande.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Trois options : Canal+ obtempère, Canal+ refuse, ou le statu quo perdure. Aucune décision officielle n'a été annoncée à ce stade.