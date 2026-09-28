Satellite et OSINT montrent un retrait des navires US du golfe d'Oman après le tir du Qassem Bassir. Analyse d'un basculement stratégique.

Les navires de guerre américains ne sont plus dans le golfe d'Oman. Les images satellite Sentinel-2 et les rapports OSINT compilés par l'expert Talal Nahlé montrent le retrait des porte-avions George Washington et George H.W. Bush, du navire d'assaut Boxer et de leurs destroyers d'escorte. Ils ont reculé de plus de 1 200 kilomètres.

Un missile a suffi.

Retrait US : le golfe d'Oman sans navires américains

L'imagerie satellite et les données OSINT montrent que les navires de guerre américains ont quitté la ligne de blocus au large de l'Iran. Le retrait fait suite au premier tir opérationnel du missile antinavire iranien Qassem Bassir, d'une portée de 1 200 km. Le Centcom n'a pas confirmé ce retrait. L'Iran affirme avoir touché deux destroyers le 9 septembre. Washington dément.

Le vendredi où le golfe s'est vidé

Talal Nahlé le dit sans détour. Le théâtre maritime a connu un « bouleversement stratégique ». Les images qu'il compile sont publiques. Sentinel-2. OSINT. N'importe qui peut les consulter.

Les porte-avions USS George Washington et USS George H.W. Bush ne sont plus visibles dans la zone de blocus. Le navire d'assaut amphibie Boxer non plus. Leurs destroyers d'escorte ont suivi. La ligne de blocus qui tenait le golfe d'Oman depuis le début du conflit est vide de présence navale américaine.

C'est la première fois depuis le début des hostilités.

Qassem Bassir : l'arme qui a tout changé

Le missile s'appelle Qassem Bassir. Portée déclarée : 1 200 kilomètres. Ogive : environ 500 kilos. Guidage : électro-optique et thermique. Il peut suivre une cible mobile et la frapper.

Un responsable iranien, Mohsen Rezaei, a résumé la situation en une phrase. Le missile a « créé l'enfer pour les Américains ».

Le retrait des navires américains est intervenu après le premier tir opérationnel de cette arme. C'est en tout cas ce qu'affirme Talal Nahlé, s'appuyant sur les données de renseignement en sources ouvertes. Le Centcom, lui, n'a pas communiqué sur ce point.

Le 9 septembre : deux destroyers touchés ?

Le 9 septembre, les Gardiens de la révolution islamique ont publié un communiqué. Deux destroyers américains de classe Arleigh Burke, l'USS Delbert D. Black et l'USS John Paul Jones, auraient été touchés par des missiles balistiques antinavires.

Le Centcom a démenti. Tous les missiles ont été interceptés, affirme le commandement américain.

Mais des sources militaires israéliennes, citées par plusieurs médias, soutiennent qu'une frappe directe a visé un destroyer de classe Arleigh Burke et blessé 37 Marines.

Qui croire ? À ce stade, aucune preuve indépendante n'a été rendue publique. Ni épaves. Ni images de dommages. Ni communiqué médical.

Le pont aérien : la réponse de Washington

Faute de flotte sur zone, Washington a changé de méthode. Un pont aérien massif a été mis en place vers le Moyen-Orient et Israël.

Les données de suivi de vols, accessibles publiquement, montrent des C-17 Globemaster III, des ravitailleurs KC-135 Stratotanker et KC-46 Pegasus. Des drones de surveillance MQ-4C Triton ont aussi été repérés.

Ces mouvements « peuvent soutenir des opérations militaires durables », note Defense Mirror. Mais ils ne prouvent pas qu'une attaque de grande envergure est décidée.

Le 22 septembre, Donald Trump a menacé d'« anéantir » l'Iran devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le même jour, des négociations indirectes se tenaient à New York.

Ce que le retrait signifie vraiment

Un porte-avions qui recule de 1 200 kilomètres, ce n'est pas une défaite. C'est un calcul.

Les navires américains restent dans la zone de responsabilité du Centcom. Ils ont simplement quitté une position devenue intenable. Le blocus existe toujours sur le papier. Les navires qui devaient l'appliquer sont désormais hors de portée des missiles iraniens.

C'est une inversion du rapport de force. Coûteuse, lente, mais réelle.

L'Iran a de son côté annoncé que ses exportations pétrolières avaient « repris leur cours normal ». La marine américaine a fui la région sous la menace de ses missiles, affirme Téhéran.

Et après ?

La question n'est plus de savoir si les États-Unis peuvent revenir. Ils le peuvent. La question est de savoir à quel prix.

Chaque navire qui s'approche du golfe d'Oman entre dans le rayon d'action du Qassem Bassir. Chaque destroyer devient une cible potentielle. Le missile a transformé une supériorité navale écrasante en vulnérabilité permanente.

Washington mise désormais sur l'air. Mais un pont aérien ne remplace pas un blocus naval.

Le golfe d'Oman est vide. Pour combien de temps ?

Les États-Unis ont-ils vraiment retiré leurs navires du golfe d'Oman ?

L'imagerie satellite et les données OSINT montrent leur disparition de la zone de blocus. Le Centcom n'a pas confirmé ce retrait.

Qu'est-ce que le missile Qassem Bassir ?

Un missile balistique antinavire iranien. Portée déclarée : 1 200 km. Ogive d'environ 500 kg. Guidage électro-optique et thermique.

Les destroyers USS Delbert D. Black et USS John Paul Jones ont-ils été touchés ?

L'Iran l'affirme. Le Centcom dément. Aucune preuve indépendante n'a été publiée à ce stade.

Pourquoi Washington a-t-il mis en place un pont aérien ?

Faute de présence navale suffisante, les États-Unis acheminent du matériel et du personnel par avion vers le Moyen-Orient et Israël.