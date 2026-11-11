« Marraine dix étoiles » pour les uns, « marraine XXL » pour les autres : les surnoms témoignent de la reconnaissance qui entoure Pascaline NGUETSA. Au fil des rendez-vous culturels, elle affirme sa place parmi les figures qui accompagnent les artistes et soutiennent les initiatives de la diaspora camerounaise.

De la Belgique, où elle était présente à FESTAFRIC auprès de Passy La Noblesse, aux scènes françaises, son engagement se traduit par une présence régulière. Tout récemment, en un seul week-end, elle a endossé le rôle de marraine du TSOUNAMI chez Flore de Lille, avant de parrainer, dès le lendemain, le grand gala des BANDJA de France et d’Europe. Deux rendez-vous qui illustrent sa disponibilité et son attachement à la vitalité culturelle de sa communauté.

Son charisme attire les regards ; sa générosité lui vaut l’affection. Derrière la présence affirmée, il y a une femme qui répond aux sollicitations, encourage les talents et apporte son soutien aux organisateurs. Dans un milieu où chaque initiative exige de l’énergie et des moyens, cet accompagnement compte.

Avec Pascaline NGUETSA, le titre de marraine prend le sens d’un engagement. Elle contribue à faire vivre ces espaces où la diaspora se retrouve, célèbre ses racines et donne une scène à ses artistes. Une place qu’elle construit au fil de ses gestes, portée par son amour des gens et de la culture.