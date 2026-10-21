Traditions, cultures et générosité étaient au rendez-vous, il y a quelques jours à Arcueil, en banlieue parisienne, à l’occasion de la deuxième édition du Gala Élan de Cœur, organisée par La Mbamoise Internationale. Bien au-delà des seuls ressortissants du Grand Mbam, la soirée a rassemblé de nombreux membres de la diaspora camerounaise, mais aussi des invités issus d’autres communautés africaines et européennes.

Dans une atmosphère où se mêlaient fraternité, élégance et attachement aux racines, les convives se sont retrouvés autour d’une même volonté, celle de faire de la culture un instrument de rassemblement et de la solidarité une force capable d’agir concrètement en faveur des populations.

La diversité des personnalités présentes témoignait de cette volonté d’ouverture. Des artistes camerounais, des acteurs du monde sportif, des chefs traditionnels, des intellectuels ainsi que des représentants de la célèbre Sape congolaise ont apporté leurs couleurs à cette rencontre. Plus qu’une soirée festive, le Gala Élan de Cœur portait un objectif social clairement affirmé.

Il s’agissait de mobiliser les bonnes volontés et de collecter des fonds autour de deux grandes préoccupations, la promotion de la femme et le développement local dans le Grand Mbam. Ainsi, derrière les lumières, les tenues d’apparat et les prestations artistiques se dessinait une conception de la diaspora qui ne veut pas seulement célébrer ses origines, mais entend également participer au devenir de sa terre natale. Cette deuxième édition a aussi accordé une place importante à la valorisation du patrimoine culturel.

Un défilé de mode mettant notamment à l’honneur les tenues Ekang a rappelé combien le vêtement traditionnel demeure un langage de mémoire et d’identité. La soirée a également été marquée par une cérémonie de remise de distinctions récompensant des personnalités et des acteurs culturels, économiques et sociaux qui se sont illustrés par leur engagement et leur dévouement en faveur du rayonnement du Grand Mbam et, plus largement, du Cameroun.

La levée de fonds est ensuite venue donner tout son sens à cette mobilisation, dans une ambiance de fête où la générosité accompagnait les moments de réjouissance. Présidente de l’association et du comité d’organisation, Sa Majesté Cécile Henriette Befouck a rendu hommage aux adhérents, aux bénévoles et aux nombreux invités qui ont répondu à l’appel de La Mbamoise Internationale.

Elle a également présenté les nouveaux défis que l’association entend relever, parmi lesquels figure le projet de construction au Cameroun du Refuge de l’Espoir, une initiative qui traduit la volonté de transformer l’élan de solidarité de la diaspora en réalisations durables sur le terrain.

Son message a rappelé que l’attachement à une région ne se mesure pas seulement à la beauté des discours ou à la nostalgie du pays quitté, mais également à la capacité de se mobiliser pour ceux qui y vivent et qui ont besoin d’accompagnement. Dans le domaine de l’action sociale, Cécile Henriette Befouck, présidente de La Mbamoise Internationale, incarne depuis de nombreuses années une forme d’engagement où la générosité ne se proclame pas, mais se traduit par des actes concrets.

Grande dame de cœur, profondément attachée à sa communauté, elle consacre son énergie, son temps et une part essentielle d’elle-même à servir les autres, aussi bien en France qu’au Cameroun. Sa présence constante auprès des plus démunis, son attention particulière aux enfants défavorisés et sa volonté de mobiliser la diaspora en faveur du développement du Grand Mbam témoignent d’un humanisme qui mérite d’être salué.

Derrière chacune de ses initiatives se retrouve cette conviction simple et noble selon laquelle la réussite individuelle ne prend véritablement son sens que lorsqu’elle devient utile à la collectivité. Un engagement d’une telle constance mérite aujourd’hui l’attention, la reconnaissance et surtout l’accompagnement des ressortissants du Grand Mbam.

Car soutenir Cécile Henriette Befouck dans cette œuvre, c’est moins soutenir une personne que contribuer à une chaîne de solidarité dont les premiers bénéficiaires demeurent celles et ceux que les difficultés de l’existence ont laissés au bord du chemin. Plusieurs personnalités ont marqué cette soirée par leur présence, parmi lesquelles Carole Adomo, conseillère municipale de Champigny-sur-Marne, la diva Julia Young, le célèbre sapeur Djo Balard, Willy de Paris, Evalens Noah Paris Onambelé, Solange B ainsi que l’écrivain Calvin Djouari.

Une prestation particulièrement chaleureuse d’une mère présente à la cérémonie est également venue apporter à la soirée une émotion et une chaleur communicatives. Musique, mode, traditions, rencontres et générosité ont ainsi composé une soirée où différentes générations ont pu se retrouver autour d’une identité assumée, mais ouverte aux autres cultures.

Depuis 2018, La Mbamoise Internationale poursuit ses actions au sein de la diaspora et maintient le lien avec le Cameroun. Chaque mois de décembre, l’association retourne sur le terrain afin de distribuer des dons et des paquets de Noël aux enfants défavorisés de la région, sans distinction. Cette continuité donne une profondeur particulière au Gala Élan de Cœur, car la manifestation parisienne ne constitue pas une fin en soi.

Elle accompagne un travail de solidarité qui entend inscrire ses actions dans la durée. À travers cette deuxième édition, les organisateurs ont voulu rappeler qu’une diaspora peut demeurer profondément attachée à ses traditions tout en s’ouvrant au monde, et qu’elle peut surtout transformer la mémoire de ses origines en une véritable force d’action.

A Arcueil, le Grand Mbam s’est donc raconté autrement. Il s’est raconté par ses vêtements, sa musique, ses personnalités, ses traditions, mais surtout par sa générosité. Lorsque la fête devient solidarité et que la culture rencontre l’action sociale, le rassemblement prend une dimension nouvelle. Après cette deuxième édition riche en rencontres et en émotions, le prochain grand rendez-vous du Gala Élan de Cœur est annoncé pour 2028, avec l’espoir de voir grandir encore cette chaîne de solidarité entre la diaspora, le Cameroun et tous ceux qui choisissent de l’accompagner.