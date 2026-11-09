Croisade contre l’inertie, l’impunité, la tricherie, la haine, la violence et la corruption

Une si honteuse mafia, le sommet de la corruption et de la dépravation des mœurs dans les services publics, une bande de criminels en col blanc qui n’a aucun souci pour l’éducation des enfants et la formation des jeunes citoyens

QUAND L’INDECENCE FRANCHI LES LIMITES DE LA CORRUPTION ORDINAIRE

Quelqu’un a dit que Shanda Tonme crie dans le désert, et que le Médiateur est un amuseur des galeries dans une marre de crabes voraces et impitoyables qui ne sont prêts à lâcher aucun morceau, qui vont dévorer le Cameroun jusqu’aux os.

Voilà comment certains de nos compatriotes s’abandonnent à la désolation et au découragement et désistent sciemment de toute action républicaine et citoyenne, de toute alerte, de toute demande, de toute dénonciation. Mon conseil c’est que personne ne doit baisser les bras et personne ne doit se décourager. IL faut parler, dénoncer, revendiquer, tant que l’on reste dans le cadre légal et le respect des institutions républicaines, et tant que les actions demeurent de pures civilités sans intention de nuire ou de compromettre l’ordre public.

Le sujet du jour, m’a déjà valu de nombreuses interpellations et dénonciations, des appels au secours, des invitations à venir avec des caméras cachées pour assister en direct à une des pratiques des plus sales par une des mafias les plus cupides, criminelles et sans pitié pour les enfants et pour la république. En effet il s’agit des subventions gracieuses de l’Etat aux établissements d’enseignement privés, les écoles et collèges. IL fut un temps, une époque où on convoquait simplement et automatiquement les promoteurs pour venir entrer en possession de leur chèque. C’était beau, c’était heureux, c’était rassurant sur la morale de la république, sur l’intérêt de l’Etat pour l’éducation et la formation de la fine fleur du pays.

Les temps ont changé, vraiment changé. Les témoignages sont décevants, attristants et écœurants. Le dossier de demande de subvention est une nébuleuse sans fin, sans nom et sans visage, pendant que le processus ressemble à un serpent de mer dont la queue, le corps et la tête se confondent avec les morguiers voleurs des cadavres. Vous voulez une subvention, d’accord, postulez, mais vous devez payer cash d’abord. En somme, vous voulez deux millions, vous versez d’abord un million à des fonctionnaires sans foi ni loi, et vous allez attendre que l’argent arrive éventuellement un jour. Et si l’argent n’arrive pas, taisez-vous, c’est tout. On ne parle même pas des cas où des responsables d’établissement ont appris par des couloirs bien renseignés, que depuis des années, ils recevaient de l’argent, un argent qu’ils n’ont jamais vu. Et quand vous avez reçu le petit argent, par hasard, les impôts débarqueront, pour vous exiger de régler ce qui leur revient légalement, mais sur la totalité de ce qui était prévu dans votre demande.

Comment qualifie-ton ce genre de chose, ce genre de dépravation de mœurs ? C’est quoi donc, et c’est comment enfin ? Quelqu’un a dit que seule la peine de mort fera trembler les mafias des réseaux sales de la fonction publique, peut-être, mais en attendant, voilà l’état des lieux, et on fait comment alors ?

Pauvre enfants qui chantent à tue-tête l’hymne national lors des défilés officiels, moqués par des charognards qui mangent tout, détruisent leur éducation et assassinent leur avenir. Tant pis pour les chefs d’établissement qui se livrent encore à cet exercice. Je leur conseille vivement de retrousser les manches et de travailler dur en comptant sur leurs propres forces et moyens. Ne succombez plus aux sirènes malsaines et cyniques de quelques démarcheurs que des voyous en col blanc mettent en mission pour venir vous appauvrir d’avantage, vous escroquer, abuser de vous. IL se fichent en fait de l’éducation des enfants et du destin de la nation./.