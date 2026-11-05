L'ancien directeur général adjoint de la BICEC, Innocent Ondoa Nkou, a été tué à coups de machette dans la nuit du 4 au 5 novembre 2026. Enquête ouverte, circonstances floues, récit divisé.

Une nuit, deux versions, et un mort

La nouvelle est tombée au petit matin, par des messages WhatsApp transférés de groupe en groupe, comme souvent au Cameroun. Innocent Ondoa Nkou, ancien directeur général adjoint de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, avait été tué. À la machette. Chez lui.

Très vite, les médias camerounais se sont emparés du fait. Une scène de cris et de sang, une victime « baignant dans son propre sang » à l'arrivée des premiers témoins. Une autre information plus prudente, reconnaissant que le décès et les circonstances « restent à confirmer de manière indépendante ». Les deux récits convergent sur l'essentiel : Ondoa Nkou est mort d'une agression à l'arme blanche, dans un cadre domestique, dans la nuit du 4 au 5 novembre.

Mais un point divise les sources. Pour les uns, le drame s'est produit à Douala. Pour les autres, il s'est joué à Fifinda, localité du Sud où Ondoa Nkou était une autorité traditionnelle, le chef supérieur du groupement Evouzok Ewondo. Fifinda, c'est un autre monde que Douala. Une petite localité de l'arrondissement de Lokoundjé, à une heure de route de Kribi, où le nom Ondoa Nkou pèse depuis des décennies.

L'homme qui avait deux vies

Pour comprendre ce qui s'est éteint cette nuit-là, il faut mesurer ce qu'était Innocent Ondoa Nkou. Un homme à deux faces, ou plutôt à deux mondes.

Le monde de la finance, d'abord. Directeur général adjoint de la BICEC pendant une vingtaine d'années, il a été l'un des visages de la filiale camerounaise du groupe français BPCE. Une institution, une carrière longue, une stature.

Puis le monde politique et traditionnel. Maire de la commune rurale de Lokoundjé, dans le Sud, et chef supérieur de Fifinda, il cumulait les légitimités : celle de l'argent, celle de l'administration, celle de la terre et des ancêtres. Au Cameroun, ce cumul n'est pas rare. Il est même une forme de pouvoir.

Mais l'histoire d'Ondoa Nkou est aussi celle d'une chute. En 2016, son nom est associé à un scandale de détournements de fonds estimés à environ 50 milliards de francs CFA au préjudice de la BICEC. Il démissionne ou est poussé dehors, selon les sources de son poste de DGA. Le 8 août 2016, il est écroué à la prison centrale de New-Bell, à Douala, avec d'autres mis en cause.

Il est ensuite sorti. Il a repris sa place dans le paysage local. Mais l'homme qui meurt en novembre 2026 n'est plus tout à fait celui qui dirigeait la banque. C'est un homme qui a connu la lumière et l'ombre, et dont la mort violente réactive, inévitablement, les questions que personne n'avait vraiment tranchées.

Un assassinat, mille hypothèses, zéro certitude

Il faut le dire clairement : à l'heure où nous écrivons, **aucune hypothèse n'est étayée publiquement**. Les sources concordent sur l'arme la machette et sur le caractère nocturne de l'agression. La tête de la victime aurait été emportée par les assaillants, un détail d'une brutalité rare qui, s'il était confirmé, donnerait à ce crime une dimension symbolique difficile à ignorer. Mais ce détail n'a pas été vérifié indépendamment.

Trois pistes circulent dans les conversations, sans qu'aucune ne soit documentée par une source judiciaire.

La première est celle du crime crapuleux. Un home-jacking qui tourne au drame. Le Cameroun connaît une criminalité violente endémique, et Douala est régulièrement classée parmi les villes les moins sûres du pays dans les indices internationaux. Mais un home-jacking qui se solde par une décapitation ? Le mode opératoire interroge.

La deuxième est celle du règlement de comptes. Le passé judiciaire d'Ondoa Nkou, l'affaire des 50 milliards, les réseaux d'affaires et de pouvoir dans lesquels il a évolué pendant des décennies tout cela nourrit les spéculations. On note prudemment que cet antécédent « ne permet cependant d'établir aucun lien avec l'agression aujourd'hui rapportée ». C'est exact. Un passé judiciaire n'explique pas une mort violente. Il peut, au mieux, éclairer un contexte.

La troisième est celle du crime lié à sa fonction traditionnelle. Ondoa Nkou était chef supérieur. Dans certaines localités, les conflits de chefferie, les rivalités foncières ou les tensions autour de la légitimité coutumière peuvent dégénérer. Nous n'avons trouvé aucun élément permettant de relier cette piste au drame. Mais elle existe dans le paysage.

Aucune de ces hypothèses ne peut être présentée comme la bonne. La gendarmerie a ouvert une enquête, selon plusieurs médias. C'est tout ce que l'on peut affirmer avec certitude.

Ce que ce crime dit du Cameroun de 2026

Au-delà du destin individuel d'Innocent Ondoa Nkou, il y a une question qui dépasse sa personne.

Le Cameroun de 2026 est un pays où les élites ne sont plus à l'abri. Un ancien dirigeant de banque, chef traditionnel, figure locale, peut être tué à la machette dans sa propre concession, et le pays se réveille le lendemain sans réponse officielle. Ce n'est pas seulement une tragédie familiale. C'est un signal.

Les indicateurs de sécurité sont mauvais. Le taux d'homicides au Cameroun était estimé à 6,8 pour 100 000 habitants selon les données de la Banque mondiale citées par les observateurs internationaux, et à peine 44 % des Camerounais déclaraient se sentir en sécurité en marchant seuls après la tombée de la nuit. Douala, la capitale économique, concentre les tensions : vols, agressions, criminalité urbaine en hausse.

Dans ce contexte, la mort d'un homme comme Ondoa Nkou pose une question simple : si lui n'était pas protégé, qui l'est ?

La BICEC n'a pas communiqué. Le gouvernement n'a pas communiqué. La gendarmerie n'a pas communiqué. Et pendant ce temps, à Fifinda comme à Douala, les mêmes questions tournent.

Qui voulait la mort d'Innocent Ondoa Nkou ? Et pourquoi maintenant ?

Nous ne le savons pas. Et nous préférons l'écrire que de le deviner.

Qui était Innocent Ondoa Nkou ?

C'était un ancien directeur général adjoint de la BICEC, la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit. Il a occupé ce poste pendant une vingtaine d'années. Il était aussi maire de la commune rurale de Lokoundjé et chef supérieur du groupement Evouzok Ewondo, à Fifinda, dans le Sud. Un homme qui cumulait pouvoir économique, administratif et traditionnel.

Où et quand a-t-il été tué ?

Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2026. Sur le lieu exact, les sources ne sont pas d'accord : certains médias parlent de son domicile à Douala, d'autres de Fifinda, près de Kribi. On n'a pas pu trancher de manière indépendante. Ce qui est sûr, c'est que le décès a eu lieu dans un cadre domestique, de nuit.

Comment est-il mort ?

À coups de machette, selon les médias qui ont rapporté l'information. Certaines sources évoquent aussi que sa tête aurait été emportée par les assaillants, mais ce détail n'est pas confirmé.

Est-ce que la BICEC a communiqué ?

Non. Au moment d'écrire ces lignes, la direction de la BICEC n'a publié aucun communiqué officiel. Le gouvernement non plus.

Y a-t-il des suspects arrêtés ?

On n'a pas d'information là-dessus. La gendarmerie a ouvert une enquête, mais aucune interpellation n'a été rendue publique.

Pourquoi son nom est-il associé à un scandale ?

En 2016, il a été mis en cause dans une affaire de détournements de fonds estimés à environ 50 milliards de francs CFA au préjudice de la BICEC. Il a démissionné de son poste et a été écroué à la prison de New-Bell, à Douala, en août 2016, avant de sortir par la suite.

Qu'est-ce que l'affaire des 50 milliards de la BICEC ?

C'est une affaire de détournements présumés qui a éclaté en 2016. Innocent Ondoa Nkou, alors DGA, a été mis en cause aux côtés d'autres personnes. Le montant évoqué était d'environ 50 milliards FCFA. L'affaire a fait grand bruit à l'époque et a écorné l'image de la banque.

Le gouvernement a-t-il réagi ?

Pas publiquement à ce stade. Aucun communiqué officiel n'émanant du ministère de l'Intérieur, de la gendarmerie ou du gouvernement n'a été rendu public au moment de publier.

Pourquoi cet assassinat fait-il autant parler ?

Parce qu'il touche une figure qui cumulait plusieurs statuts (banquier de haut niveau, maire, chef traditionnel), parce que le mode opératoire est extrêmement violent, et parce que le silence officiel qui suit est perçu comme un signe d'impunité. Beaucoup de Camerounais y voient un miroir de leur propre insécurité.

Où en est l'enquête ?

À ce stade, aucune information officielle n'a filtré sur l'avancement des investigations. Il faudra attendre un communiqué de la gendarmerie ou du parquet pour en savoir plus.