Les récents événements survenus au sein de la famille politique du RDPC dans le département du Ndé soulèvent de sérieuses interrogations sur le fonctionnement de ses instances locales, le respect de ses militants et la véritable volonté de rassemblement prônée par la Très Haute Hiérarchie du Parti.

Deux faits particulièrement préoccupants viennent aujourd’hui alimenter le malaise politique qui s’installe à Bangangté.

Le premier concerne la violente altercation rapportée entre des individus présentés comme proches de Mme Célestine Ketcha Courtès et un militant historique du RDPC, connu de tous à Bangangté pour son engagement et son militantisme de longue date. Une situation grave dont les circonstances exactes et les responsabilités doivent être établies avec impartialité. Mais une question fondamentale demeure : comment le RDPC, parti historiquement fondé sur le rassemblement, la discipline et la solidarité militante, peut-il en arriver à laisser prospérer des comportements d’intimidation et de violence entre ses propres membres ?

Le second fait concerne la restitution du séminaire stratégique national du RDPC, tenue le jeudi 5 novembre 2026 à la Maison du Parti de Bangangté, autour des enjeux des élections législatives et municipales de 2027.

À cette occasion, le maire de la commune de Bangangté, M. Éric Aimé Niat, était bel et bien présent dans la salle. Il avait même été officiellement invité par une correspondance signée par Mme Célestine Ketcha Courtès, en sa qualité de présidente de la Section RDPC Ndé-Nord.

Pourtant, selon les informations rapportées, l'édile de la ville n'aurait pas été invité à prendre la parole au cours de cette rencontre.

Une situation pour le moins surprenante, qui suscite de nombreuses interrogations. Comment comprendre qu'un maire, responsable d'une collectivité territoriale et acteur politique majeur du territoire, officiellement convié à une rencontre stratégique de son propre parti, puisse être présent dans la salle sans bénéficier de la possibilité de s'exprimer ?

UNE QUESTION DE RESPECT, DE CONSIDÉRATION ET DE DISCIPLINE POLITIQUE

Ces deux épisodes, pris ensemble, donnent à réfléchir sur la nature du climat politique qui prévaut actuellement dans le Ndé.

Est-il devenu normal, au sein du RDPC, qu'un militant historique puisse être au cœur d'une altercation violente, tandis qu'un maire, pourtant officiellement invité à une rencontre politique, soit privé de parole ?

Est-ce ainsi que l'on prépare les échéances électorales de 2027 ?

Est-ce ainsi que l'on construit la cohésion, que l'on mobilise les militants et que l'on consolide l'autorité du Parti sur le terrain ?

Le RDPC n'est la propriété privée d'aucun responsable local. Il appartient à ses militants, à ses sympathisants et à toutes celles et ceux qui, depuis des décennies, ont contribué à son implantation et à son rayonnement.

Aucun responsable ne devrait confondre autorité politique et pouvoir d'humiliation. Aucun militant ne devrait être considéré comme quantité négligeable en raison de ses opinions, de ses divergences ou de son positionnement.

LA TRÈS HAUTE HIÉRARCHIE INTERPELLÉE

Les prescriptions de la Très Haute Hiérarchie en faveur de l'apaisement, du dialogue et de la réconciliation au sein des structures du Parti méritent mieux que des cérémonies de circonstance.

L'apaisement ne peut être proclamé dans les discours et contredit dans les pratiques quotidiennes.

Il ne peut y avoir de réconciliation véritable lorsque certains militants se sentent marginalisés, lorsque les responsables locaux semblent incapables de dépasser leurs divergences et lorsque des comportements susceptibles de fragiliser la cohésion militante ne font l'objet d'aucune clarification.

La question n'est donc plus seulement celle des personnes. Elle concerne l'image du RDPC, sa crédibilité et sa capacité à demeurer un parti de rassemblement.

DÉSAVOUEMENT POLITIQUE OU CRISE DE GOUVERNANCE INTERNE ?

À Bangangté, le malaise est désormais suffisamment visible pour ne plus être ignoré.

La mise à l'écart supposée d'un maire officiellement invité, les tensions autour de militants historiques et les accusations de pratiques d'exclusion posent une question essentielle : Mme Célestine Ketcha Courtès bénéficie-t-elle encore de la confiance et de l'adhésion nécessaires pour conduire sereinement le rassemblement des forces du RDPC dans le Ndé ?

Les faits rapportés ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à un désaveu unanime. Mais ils révèlent un malaise politique qui appelle des explications, une écoute véritable et une intervention impartiale de la hiérarchie du Parti.

Il serait dangereux de croire que les militants resteront indéfiniment silencieux face à des pratiques qu'ils estiment contraires aux valeurs de leur formation politique.

Le Ndé a besoin d'un RDPC uni, respectueux de ses cadres, de ses élus et de ses militants historiques. Il n'a pas besoin d'un parti traversé par des querelles de personnes, des exclusions et des humiliations.

LE RDPC DOIT RESTER UN PARTI DE RASSEMBLEMENT, PAS UN INSTRUMENT DE DIVISION

Il est temps que la Très Haute Hiérarchie regarde avec attention ce qui se passe dans le Ndé. Il est temps que les responsabilités soient établies, que les divergences soient traitées avec justice et que chacun retrouve sa place dans une dynamique collective.

Car, à l'approche des échéances électorales de 2027, le plus grand danger pour le RDPC dans le Ndé ne serait pas nécessairement l'opposition politique, mais bien la division entretenue en son propre sein.

Un parti qui humilie ses militants affaiblit ses propres fondations. Un parti qui marginalise ses élus compromet sa cohésion. Et un parti qui oublie ses bâtisseurs finit toujours par fragiliser son héritage

Le Ndé mérite mieux. Le RDPC mérite mieux.