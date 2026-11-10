Le politologue Aristide Mono parle de « pure sorcellerie » pour décrire la posture d’un appareil de pouvoir qui, après une présidentielle contestée, semble s’acheminer vers une confrontation directe avec l’opinion. Derrière les mots, une question : le « match retour » démocratique aura-t-il lieu dans les urnes, ou dans la rue ?

Le mot qui a mis le feu

« De la sorcellerie pure et simple. » La formule est d’Aristide Mono, politologue camerounais, à propos des concertations observées au Conseil constitutionnel entre les avocats d’Elecam, du ministère de l’Administration territoriale et du RDPC, en août 2025. Elle n’a pas été prononcée dans un meeting. Elle a été écrite, puis reprise, puis amplifiée. Aujourd’hui, elle résume une partie du sentiment qui traverse l’opposition et une frange de la société civile : le sentiment que le jeu institutionnel est verrouillé.

Ce n’est pas une preuve. C’est un mot. Mais les mots comptent, en politique.

Le contexte : une présidentielle qui n’a pas fini de diviser

Octobre 2025. Paul Biya est déclaré vainqueur avec 53,66 % des suffrages par le Conseil constitutionnel. L’opposition, qui a cumulé plus de 45 % des voix, conteste vivement ces résultats. Des manifestations sont réprimées.

Un an plus tard, le contentieux n’est pas éteint. Il s’est déplacé. Il n’est plus dans la rue. Il est dans les prétoires, dans les états-majors, et désormais dans la perspective du double scrutin de 2027.

Car le 7 février 2027, les Camerounais voteront pour leurs députés et leurs conseillers municipaux. Et ce ne sera pas une formalité.

Le « match retour » : ce que l’expression dit vraiment

L’expression circule dans les analyses et sur les réseaux sociaux. Elle suggère une revanche. Un second round. La possibilité, pour les électeurs qui estiment avoir été floués en 2025, de reprendre ce qu’ils considèrent comme confisqué.

Le RDPC, lui, ne parle pas de « match retour ». Il parle de mobilisation, d’encadrement des populations, de renforcement des majorités. Mais dans les faits, la posture du parti au pouvoir est moins offensive qu’elle n’y paraît.

Selon Africa Intelligence, Paul Biya « mise sur les divisions de l’opposition pour préserver sa majorité » au RDPC, malgré les contraintes financières et les inquiétudes internes. Ce n’est pas une stratégie de confrontation. C’est une stratégie de gestion du risque.

Le « match retour », dans cette lecture, n’est pas une promesse de victoire pour l’opposition. C’est une menace pour le pouvoir.

L’opposition cherche la coalition, le pouvoir parie sur la dispersion

Les faits sont têtus. En novembre 2026, des partis d’opposition préparent une coalition pour battre le RDPC aux élections de 2027. L’objectif est clair : arracher la majorité à l’Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Le RDPC contrôle actuellement 152 des 180 sièges de la chambre basse et la grande majorité des métropoles.

Mais l’unité n’est pas faite. Certains partis préfèrent aller seuls. D’autres sont exclus de la compétition. Le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) d’Issa Tchiroma Bakary, arrivé deuxième à la présidentielle, a été suspendu pour trois mois fin octobre 2026. Une suspension qui paralyse le parti au moment des investitures.

Le pouvoir ne combat pas une coalition. Il la regarde se diviser.

La société civile, troisième acteur

Pendant que les partis se déchirent, la société civile s’organise.

En octobre 2026, la Fondation pour la paix et la solidarité (FPS) a lancé la deuxième phase du projet « Vote Smart Cameroon », baptisée « Beyond the Ballot », pour renforcer l’intégrité électorale en vue des municipales de 2027. Le projet, financé par le Fonds canadien pour les initiatives locales, couvre le Centre, l’Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Ce n’est pas une mobilisation partisane. C’est une mobilisation civique. Mais elle dit quelque chose : une partie de la société camerounaise ne croit plus que le vote, seul, suffira à changer les choses. Elle veut vérifier. Elle veut contrôler. Elle veut documenter.

C’est peut-être là, le vrai « match retour ».

La question qui reste sans réponse

Le « match retour » démocratique aura-t-il lieu ?

Si l’on en croit Jean Bahebeck, analyste politique, les élections de 2027 sont une « porte de sortie » pour désamorcer les tensions et permettre à l’opposition d’entrer à l’Assemblée. Une Assemblée plus représentative, dit-il, apaiserait le climat.

Mais Bahebeck est un optimiste. Et l’optimisme, en politique camerounaise, est une denrée rare.

La question n’est pas de savoir si le RDPC perdra sa majorité. Il est fort probable qu’il la perde. La question est de savoir si les résultats de 2027 seront acceptés par ceux qui ne sont pas au pouvoir. Et si, pour la première fois depuis longtemps, les urnes parleront vraiment.

C’est quoi, cette histoire de « sorcellerie » ?

C’est une formule d’Aristide Mono, un politologue camerounais. Il l’a utilisée en août 2025 pour décrire des concertations au Conseil constitutionnel entre des avocats d’Elecam, du MINAT et du RDPC. Il parlait de « gangstérisme d’État » et de « sorcellerie pure et simple ». C’est une image, pas une accusation juridique.

Le « match retour », c’est quoi exactement ?

C’est une expression qui circule pour désigner la possibilité, pour les électeurs qui contestent la présidentielle de 2025, de reprendre l’avantage lors des législatives et municipales de 2027. Ce n’est pas un concept officiel. C’est une lecture politique.

Le RDPC a-t-il peur ?

Officiellement, non. Mais selon Africa Intelligence, le président mise sur les divisions de l’opposition pour préserver sa majorité. C’est une stratégie de gestion du risque, pas d’offensive.

L’opposition peut-elle vraiment gagner en 2027 ?

Sur le papier, une coalition pourrait menacer la majorité du RDPC. Mais les partis sont divisés, certains sont suspendus, et le RDPC contrôle l’appareil administratif. Ce n’est pas impossible. C’est probable.

La société civile, elle fait quoi ?

Elle se mobilise. Des projets comme « Vote Smart Cameroon » visent à renforcer l’intégrité électorale, former des observateurs, documenter les résultats. C’est une mobilisation de long terme, pas une campagne électorale.

Les résultats de 2027 seront-ils acceptés ?

C’est la question. Si l’opposition estime que le scrutin a été truqué, elle contestera. Si la société civile documente des irrégularités, elle les publiera. Le RDPC, lui, dira qu’il a gagné. La question est de savoir qui sera cru.