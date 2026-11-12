À trois mois du double scrutin du 7 février 2027, des refus de signature en sous-préfecture dont un visant un maire RDPC dessinent un mécanisme d’obstruction qui ne laisse aucune trace écrite, et contre lequel le droit électoral offre peu de prise.

Le décret est tombé le 9 novembre 2026. En une page, Paul Biya a convoqué les Camerounais aux urnes le 7 février 2027 pour les législatives et les municipales. Deux jours plus tard, à Massangam, dans le Noun, un sous-préfet aurait refusé de signer les papiers de militants du MRC. À Yaoundé VI, le maire sortant RDPC, Jacques Yoki Onana, s’est vu refuser la signature de son certificat de domicile. Deux refus. Deux contextes. Un même mécanisme : la pièce administrative qui ne vient pas, et un dossier qui n’existera jamais.

Le calendrier qui rend tout possible

Le 9 novembre 2026, Paul Biya signe le décret convoquant le corps électoral pour le dimanche 7 février 2027. Les législatives et les municipales se tiendront le même jour. Les mandats des députés et des conseillers municipaux actuels, élus en 2020, ont été prorogés à deux reprises. Celui des députés court jusqu’au 20 décembre 2026. Celui des conseillers municipaux prend fin le 28 février 2027.

Le décret ouvre la phase active du processus. Les délais de dépôt des candidatures, fixés par ELECAM, se resserrent. Selon le Code électoral, les dossiers doivent être déposés dans un temps limité. À trois mois du scrutin, chaque jour compte.

Et c’est précisément ce calendrier qui donne à certains refus administratifs leur poids stratégique.

Massangam : le refus qui invoque le présidium

Dans le département du Noun, le sous-préfet a refusé de signer les documents administratifs présentés par des militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Le motif avancé, selon des sources proches du parti : le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, n’aurait pas encore reconnu le nouveau présidium du MRC, issu de la convention du 17 octobre 2026.

A Yaoundé VI, le sous-préfet a refusé de signer l’attestation de résidence ou de domicile de Jacques Yoki Onana, maire sortant RDPC de la commune.

Deux refus. Un parti d’opposition et un élu du parti au pouvoir. Le second cas brouille la lecture partisane. Il suggère que le blocage ne vise pas seulement le MRC. Il peut aussi être le produit d’une administration qui, à l’approche du scrutin, gère les signatures comme une ressource politique.

Ce que le Code électoral exige vraiment

Le dossier de candidature aux municipales n’est pas une formalité. L’article 182 du Code électoral exige neuf pièces, dont une attestation de domicile ou de résidence dans la commune concernée délivrée par l’autorité administrative compétente.

Cette pièce ne s’obtient pas dans un bureau annexe. Elle dépend du sous-préfet. C’est lui qui signe. C’est lui qui vérifie. C’est lui qui peut refuser.

Pour les législatives, la déclaration de candidature doit être « revêtue de la signature légalisée de chaque candidat ». La légalisation passe également par l’administration territoriale.

Sans ces signatures, le dossier est incomplet. Et un dossier incomplet est irrecevable. Il n’y a pas de contentieux possible sur une absence. Il n’y a pas de recours contre un tampon qui n’a pas été apposé.

Le présidium du MRC : un flou qui dure

Le 17 octobre 2026, Tiriane Balbine Noah est élue présidente du MRC avec 96,89 % des suffrages, lors d’une convention à Odza, Yaoundé. Elle succède à Maurice Kamto, démissionnaire le 8 septembre.

Sur le papier, le MRC a une présidente, une convention, un mandat. Sur le terrain administratif, rien n’est moins sûr.

Le ministère de l’Administration territoriale n’a pas publié de communiqué reconnaissant les instances issues de cette convention. Ce silence n’est pas un détail. Dans le calendrier électoral camerounais, la reconnaissance administrative des organes dirigeants d’un parti conditionne sa capacité à déposer ses listes.

Un précédent existe. Le 19 août 2026, une correspondance du ministère indiquait qu’il « n’avait pas jugé opportun de prendre acte » des travaux de la convention du MRC du 21 décembre 2025, qui avait reconduit Maurice Kamto. La question posée à la nouvelle direction est la même : cette convention sera-t-elle « prise en acte » ? Personne, à ce jour, ne le sait publiquement.

Laisser planer le doute jusqu’à l’ouverture du dépôt des candidatures, puis invalider les dossiers au moment fatidique, sans jamais prononcer de dissolution.

Le précédent FSNC : la démonstration par l’exemple

Si le doute subsiste sur la méthode appliquée au MRC, il n’y en a plus sur le précédent immédiat.

Le 27 octobre 2026, Paul Atanga Nji suspend le Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) d’Issa Tchiroma Bakary pour trois mois, invoquant « incitation à l’insurrection » et « troubles graves à l’ordre public ». La suspension court jusqu’à fin janvier 2027. Le scrutin est prévu début février. Le FSNC est écarté de la compétition électorale quelques semaines avant le vote, par une décision administrative, sans dissolution.

Pour les partis d’opposition, la démonstration est claire. Ils dénoncent une manœuvre politiquement motivée. Le gouvernement n’a pas commenté ces accusations au-delà de son communiqué initial.

2020 : le précédent qui hante le MRC

Ce n’est pas la première fois que le MRC se heurte à ce mur.

En 2020, le parti a renoncé à participer aux législatives et municipales. La version officielle parlait d’un boycott stratégique. La version documentée par plusieurs analyses parle d’une exclusion de fait. Des candidats du parti se sont retrouvés dans l’impossibilité matérielle de déposer leurs dossiers. Des sous-préfets, détenteurs du pouvoir de signature, refusaient de parapher les pièces exigées. Certains désertaient purement et simplement leurs bureaux aux heures de dépôt.

Le résultat est mécanique. Sans ces signatures, pas de candidature légale. Sans candidature, pas de représentation. Le boycott, présenté parfois comme un choix stratégique, était d’abord une réponse à une exclusion de fait.

Les obstacles ordinaires, ceux dont on ne parle pas

Tous les blocages ne sont pas politiques. Certains sont plus prosaïques, et tout aussi efficaces.

Des membres du PCRN de Cabral Libii ont dénoncé des agents communaux et des greffes qui exigeaient des timbres et une rémunération pour délivrer des extraits d’acte de naissance ou des extraits de casier judiciaire. Justin Roger Noah, secrétaire général adjoint du MRC, a confirmé que ses camarades « éprouvent des difficultés pour obtenir des pièces requises pour constituer leur dossier de candidature ». Dans la Mefou et Akono, un candidat du PCRN accuse des élites locales d’avoir donné des consignes pour empêcher les candidats de l’opposition de constituer leur dossier.

Ce sont des obstacles qui ne laissent pas de trace écrite. Un fonctionnaire qui demande un « pourboire » ne signe pas un refus. Il rend le dossier impossible, pas illégal. Et le candidat, lui, n’a aucun recours contre une absence.

Ce que le droit offre, et ce qu’il ne peut pas offrir

La question juridique est simple : un sous-préfet qui refuse de délivrer une attestation de domicile sans motif écrit commet-il une illégalité ? Oui, probablement. Si le refus est arbitraire, il peut être contesté devant le juge administratif.

Mais le contentieux électoral préalable ne se déclenche pas sur une absence. Il se déclenche sur une décision. Et une décision de refus, il faut qu’elle existe. Les délais de recours sont courts : cinq jours suivant la publication des listes de candidats pour les municipales, selon les textes applicables.

Si aucun refus formel n’est notifié, il n’y a rien à contester devant le juge. Le dossier est simplement incomplet. Et un dossier incomplet n’est pas un dossier bloqué. C’est un dossier qui n’a jamais existé.

C’est précisément ce qui rend l’obstruction difficile à documenter, et encore plus difficile à attaquer.

La question qui reste ouverte

Le MRC sera-t-il candidat dans les 360 communes ? La réponse dépendra de ce qui se passera dans les bureaux de sous-préfecture que personne ne filme. Elle dépendra aussi de la décision, ou de l’absence de décision, du ministère de l’Administration territoriale sur la reconnaissance du présidium de Tiriane Balbine Noah.

Une chose est certaine : le calendrier ne bougera pas. Le 7 février 2027, les Camerounais voteront. Ce qui ne sera pas signé d’ici là ne le sera plus.

Le MRC peut-il être empêché de participer sans qu’un décret soit signé ?

Oui, en pratique. Le Code électoral exige des pièces administratives signées par des autorités locales. Si ces signatures ne sont pas délivrées, le dossier est irrecevable, même sans décision officielle d’exclusion.

Quelles pièces du dossier dépendent directement du sous-préfet ?

L’attestation de domicile ou de résidence pour les municipales, et la légalisation des signatures pour les législatives. Ce sont deux points de passage obligés.

Le refus de signer une attestation de domicile est-il attaquable en justice ?

Oui, si le refus est formalisé par écrit. En l’absence de décision écrite, il n’y a pas d’acte à contester devant le juge administratif. C’est ce qui rend l’obstruction difficile à documenter.

Que se passe-t-il si un dossier est incomplet à la date limite de dépôt ?

Il n’est pas recevable. Aucun délai supplémentaire n’est prévu par le Code électoral pour la production des pièces manquantes.

Le MRC avait-il déjà été bloqué en 2020 ?

Oui. Plusieurs analyses documentent des refus de signature et des absences de sous-préfets aux heures de dépôt, qui ont conduit le parti à renoncer à participer.

Un maire RDPC peut-il vraiment être bloqué par un sous-préfet ?

C’est ce qui est rapporté à Yaoundé VI. Jacques Yoki Onana, maire sortant RDPC, se serait vu refuser la signature de son certificat de domicile. Le sous-préfet n’a pas commenté. L’information n’a pas été démentie.