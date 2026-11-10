Pascal Messanga Nyamding, universitaire et biyaïste exclu du RDPC, a affirmé le 8 novembre 2026 être capable de redresser le Cameroun en six mois s’il est nommé à un poste de responsabilité. Une sortie qui relance les spéculations sur un remaniement et sur les ambitions d’un homme en quête de retour en grâce.

Dimanche soir, sur Vision 4

C’est une phrase lâchée sur un plateau de télévision, un dimanche, qui a mis le feu aux réseaux sociaux. Invité de l’émission Club d’Élites sur Vision 4, le professeur Pascal Messanga Nyamding a affirmé, sans trembler, être capable de « redresser le Cameroun en six mois » si le président Paul Biya lui confiait « un poste de responsabilité ».

La phrase est courte. Elle est surtout très ambitieuse. Six mois pour inverser la trajectoire d’un pays qui, selon la Banque mondiale, compte plus de 8,4 millions de personnes vivant sous le seuil d’extrême pauvreté (moins de 3 dollars par jour) et dont la croissance, à 3,4 % en 2025, reste insuffisante pour créer des emplois et réduire les inégalités.

L’homme qui parle

Pascal Messanga Nyamding n’est pas un inconnu. Maître de conférences en science politique et en droit public, il a été membre titulaire du comité central du RDPC pendant 37 ans. Il a enseigné, écrit, commenté la vie politique. Il incarne une droite intellectuelle camerounaise qui a longtemps cru au pouvoir, avant de s’en distancier.

Mais son parcours est plus complexe. En avril 2022, il a été exclu du RDPC et de son comité central sur décision de Paul Biya lui-même. Les motifs ? Ses critiques virulentes contre certains membres du gouvernement, qualifiés de « bandits à col blanc ». Son soutien à la grève des enseignants. Ses accusations d’incitation au soulèvement militaire.

Depuis, il n’a jamais renié sa fidélité au président. « Je reste un Biyaïste. Je ne trahirai jamais mon maître politique », avait-il déclaré après son exclusion. Une fidélité qui, dit-il, lui permet de conserver des liens directs avec le chef de l’État, en dehors des circuits officiels du parti.

« Prêt depuis 20 ans »

Ce n’est pas la première fois qu’il lance un appel du pied. En décembre 2025, il avait déjà déclaré sur le même plateau être « prêt depuis au moins 20 ans à être ministre ». En janvier 2026, il affirmait que le président lui avait demandé d’être patient, assurant faire l’objet d’une « attention particulière » du chef de l’État.

La sortie du 8 novembre s’inscrit dans cette continuité. Mais elle va plus loin. Elle ne se contente pas de solliciter un poste. Elle fixe un objectif, un délai, et un défi. « Nommez-moi, et je redresse le pays en six mois. » C’est une promesse politique, mais c’est aussi une mise en cause implicite de ceux qui sont aux affaires. Si un homme seul peut tout changer en six mois, c’est que les autres n’ont pas voulu, ou pas su.

Un pays qui cherche un second souffle

L’économie camerounaise n’est pas effondrée. Elle croît. Mais elle croît trop lentement. La Banque mondiale le souligne dans son dernier rapport : la croissance de 3,4 % en 2025 est « insuffisante pour créer suffisamment d’emplois de qualité et réduire la pauvreté ». Le taux de chômage est passé de 9,5 % en 2024 à 9,8 % en 2025. Le sous-emploi et l’informel touchent une large part de la population active.

À cela s’ajoutent des tensions politiques. La présidentielle d’octobre 2025 a été contestée. Des manifestations ont été réprimées. Le pays attend la nomination d’un vice-président, promise mais jamais effective. Et les élections législatives et municipales du 7 février 2027 approchent, avec leur lot d’incertitudes.

Dans ce contexte, la promesse de Messanga Nyamding trouve un écho. Elle dit ce que beaucoup pensent tout bas : le pays a besoin d’un choc. Mais elle pose une question : le choc peut-il venir d’un homme seul, nommé par le président, sans majorité parlementaire, sans réforme constitutionnelle, sans le soutien de l’appareil administratif ?

Les réactions : entre espoir et scepticisme

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont contrastées. Pour certains, Messanga Nyamding incarne « l’électrochoc patriotique », le technicien capable de briser les réseaux de corruption et de redynamiser les institutions. Pour d’autres, il est « un ambitieux qui cherche un poste », un « candidat autoproclamé au redressement » dont la promesse relève de l’utopie.

Ce qui est certain, c’est que la sortie a réussi son pari médiatique. Elle place le curseur de l’urgence nationale au cœur du débat. Elle oblige les uns et les autres à se positionner. Et elle rappelle, s’il en était besoin, que la question du redressement du Cameroun n’est pas seulement économique. Elle est politique.

Le vrai problème n’est pas les six mois

On peut sourire de la promesse. Six mois, c’est court. Trop court, sans doute, pour réformer une administration, relancer l’investissement, juguler l’inflation et réduire la pauvreté. Mais ce n’est pas la durée qui est intéressante. C’est ce qu’elle dit du fonctionnement du système.

Un homme, exclu du parti au pouvoir, mais se revendiquant toujours fidèle au président, propose publiquement de prendre les commandes du redressement. Il le fait à la télévision, pas dans un conclave. Il s’adresse directement au chef de l’État, pas aux instances du parti. C’est une manière de contourner les circuits établis. Et c’est peut-être là le vrai signal : la conviction que, dans le Cameroun de 2026, les institutions ne suffisent plus. Qu’il faut un homme providentiel, nommé d’en haut, pour faire ce que l’administration ne fait pas.

Messanga Nyamding ne dit pas autre chose. Il ne propose pas un programme. Il propose une personne : lui. Et un délai : six mois. C’est à la fois une profession de foi et un constat d’échec.

Qui est Pascal Messanga Nyamding ?

Un universitaire camerounais, maître de conférences en science politique et droit public. Il a été membre du comité central du RDPC pendant 37 ans avant d’être exclu en 2022. Il est connu pour ses interventions médiatiques et sa fidélité affichée à Paul Biya.

Qu’a-t-il dit exactement ?

Le 8 novembre 2026, sur Vision 4, il a déclaré être capable de « redresser le Cameroun en six mois » si le président lui confiait un poste de responsabilité.

Pourquoi a-t-il été exclu du RDPC ?

Pour des critiques virulentes contre des membres du gouvernement, qualifiés de « bandits à col blanc », son soutien à la grève des enseignants et des accusations d’incitation au soulèvement militaire.

Va-t-il être nommé ministre ?

Rien ne l’indique à ce stade. La déclaration intervient dans un contexte de spéculations sur un remaniement, mais aucune décision officielle n’a été annoncée. Nous n’avons pas obtenu de commentaire de la présidence.

La promesse des six mois est-elle crédible ?

Six mois pour redresser un pays, c’est très court. Les économistes soulignent que les réformes structurelles prennent des années. Mais la promesse a surtout une valeur politique : elle dit que le pays a besoin d’un choc.