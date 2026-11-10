La plus ignoble des tentations dans le contexte d’une société tourmentée, relativement déséquilibrée et ballotée par des problématiques inextricables, c’est l’usage de la liberté de la parole pour achever ce qui reste de sauvegarde morale et éthique, ce qui constitue la base de la fine confiance des gens au quotidien à savoir la garantie de la protection des biens et des personnes. Les piètres hiboux qui s’adonnent à ces tentations, se livrent maladroitement à des proclamations, des incantations et des projections sinistres, morbides.

Le débat public sur les plateaux de télévision serait-il devenu une foire de saltimbanques, où tous les dérapages seraient permis au nom d’une liberté d’opinion qui prends de plus une coloration de perdition de toutes les valeurs pour lesquelles la communauté nationale attache un prix fort ? Que les discours soient incisifs ne dérange pas tant, mais que les promesses et les affirmations deviennent des outils de pyromanes est tout simplement inacceptable. De fait, on semble se masturber l’esprit en recourant à une concurrence dans le radicalisme dénonciateur et ostentatoire, le ridicule provocateur et les excès de jugement sur les destins politiques, comme moyens de triomphe dans le thermomètre de la popularité, de l’applaudimètre du vulgaire. On dirait une compétition de fous des alcools frelatés.

Soutenir certains propos, délivrer certaines supposées évidences et banaliser les dangers avec toutes les implications et conséquences, sont devenus le socle de valorisation des académiciens du débat public. L’embêtant c’est que les mêmes, affichant les mêmes envolées lyriques, usant et abusant des mêmes tactiques et stratégies, ne renseignent sur rien finalement. Au contraire d’un exercice d’émancipation, d’information, d’enseignement et de renseignement, on assiste à la dépersonnalisation objective des auteurs, trop sûrs d’eux dans des autosatisfactions du pire.

Dans un monde où les nouvelles technologies changent les critères de l’intelligible et remodèle les codes du succès au quotidien, on n’attend pas des élites des nations qu’elles brandissent des parchemins couverts de poussière qui sentent la moisissure de l’obscurantisme, on voudrait plutôt être illuminé par leur part de contribution dans l’avancement des sciences et des technologies nouvelles, dans la création et l’invention des nouveaux instruments d’apprentissage, dans la trouvailles des outils qui appellent et interpellent sur les logiciels des calculs sociaux.

La mort, les flammes, les incendies, les feux, le sang, expriment quoi et apportent quoi dans les considérations positives du quotidien des gens, dans la satisfaction de leurs besoins immédiats ? Comment penser que tout ce qui fait l’analyse d’un intellectuel pur, d’un citoyen, d’un père ou d’une mère de famille ordinaire, soit cristallisé seulement dans des thèmes, des épithètes et des notions qui font peur, qui bousculent et hypothèquent les consciences ? L’école est finalement une très mauvaise chose pour certains, et sans doute un véritable poison pour leur propre équilibre moral et mental. Il en est de même des voyages et des voyageurs qui croient que le nombre de pays visités leur confère d’office une sorte de grandeur et de respectabilité. C’est une grave erreur car nombre d’entre eux sont encore plus bêtes et sombres d’esprit que nos grand-mères qui n’ont jamais quitté nos villages.

Il faut vraiment siffler la fin de la récréation, revoir les termes de référence des appréhensions sociétales chez ces prophètes de malheur tant qu’il est question des débats et des débatteurs. Un responsable, un vrai responsable ne dit pas certaines choses. Un vrai responsable ne dit pas ça./.