A l'approche de l'élection municipale, le maire de la commune de Bangangté, Eric Aimé NIAT fait l'objet des attaques sur les réseaux sociaux. Nous disons l'opinion nationale et internationale que le maire n'a pas fermé le stade. Il l'a trouvé fermé.

Il l'a trouvé fermé avant lui. Et c'est lui qui l'a rouvert en chantier, c'est lui qui a relancé les travaux, et les travaux avancent sereinement aujourd'hui et font honneur aux populations.

Les perdants d'hier qui l'attaquent aujourd'hui pour des calculs politiciens perdus d'avance, oublient une chose : les populations de Bangangté se souviennent.

Elles se souviennent de la période où le stade était fermé et où la Panthère de Famawa ne pouvait même pas jouer à domicile, devant son public.

Elles se souviennent qui a fermé, et qui a rouvert.

On ne peut pas accuser celui qui répare, d'être celui qui a cassé.

Oui, le stade doit rouvrir vite, nous sommes tous d'accord. Oui, on doit exiger des comptes, des délais, des résultats.

Mais on ne peut pas transformer le travail en faute, et celui qui construit en coupable.

Attaquer chaque jour un Maire RDPC qui remet en chantier ce qui était à l'abandon par les mêmes accusateurs d'aujourd'hui, ce n'est pas défendre le RDPC. C'est affaiblir le RDPC à 3 mois des élections.