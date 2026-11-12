Ce 11 novembre 2026, le REJEFEMAC et ses alliées de la société civile ont tenues une conférence de presse à Yaoundé, au Cameroun, autour de l'avant-projet de loi sur les violences basées sur le genre ( VBG).

Cette rencontre avec la presse était une occasion particulière de porter une attention à la prise en compte des féminicides dans le cadre juridique, mais aussi de rappeler l'importance d'une réponse à la hauteur des violences vécues par les femmes et les filles.

À l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de novembre 2026, le Réseau des Jeunes Féministes d'Afrique centrale (REJEFEMAC) et ses alliées de la société civile appellent le Gouvernement camerounais à préserver les acquis de l'avant-projet de loi sur les violences basées sur le genre (VBG), issu de trois années de concertation. Alors que le texte est en phase d'arbitrage final, ils demandent notamment le maintien des dispositions relatives à la criminalisation et à la répression des féminicides, ainsi que la poursuite du dialogue avec les organisations de la société civile et les mouvements de jeunesse et féministes.

Une volonté politique saluée

Le REJEFEMAC salue les efforts du Gouvernement camerounais, notamment à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), en faveur du renforcement du cadre juridique de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre. L'examen annoncé de cet avant-projet de loi au cours de la session parlementaire de novembre 2026 constitue une perspective importante pour faire progresser la protection des femmes et des filles au Cameroun. Le REJEFEMAC encourage ainsi la poursuite de cette dynamique, dans le respect des acquis issus du processus de concertation, en insistant particulièrement sur l'intégration des recommandations liées à la criminalisation et à la répression des féminicides.

Le REJEFEMAC souligne également la contribution des jeunes féministes et des organisations de la société civile qui, à travers leur participation au processus de concertation et leurs actions de plaidoyer, ont notamment porté la nécessité de reconnaître et de sanctionner les féminicides dans le cadre juridique national.

À ce titre, le Réseau appelle à poursuivre cette dynamique en préservant les acquis du processus et en veillant à l'intégration des recommandations relatives à la criminalisation et à la répression des féminicides.

Quatre demandes formulées à l'issue de cette rencontre.

1. Faire de la prochaine session parlementaire une étape décisive vers l'adoption d'une loi ambitieuse contre les VBG

2. Préserver le cœur de l'avant-projet combler les vides juridiques, renforcer les sanctions, harmoniser les textes existants et garantir la prise en charge des survivantes.

3. Garantir la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment des organisations de la société civile et des mouvements de jeunesse et féministe

4. Prendre en compte les expériences et les témoignages des victimes et des survivantes dont les plaintes n'ont pas abouti faute d'une loi adaptée.

« Nous saluons la volonté du Gouvernement de renforcer le cadre juridique de lutte contre les violences basées sur le genre. Toutefois, une loi destinée à protéger les femmes et les filles doit s'appuyer sur les réalités qu'elles vivent et sur les contributions de celles et ceux qui œuvrent à leurs côtés. Il est primordial de ne pas marginaliser la jeunesse dans les discussions juridiques, alors que les jeunes filles sont les premières victimes des féminicides.

Notre engagement ne s'arrêtera pas à l'adoption de cette loi: nous resterons mobilisées pour qu'elle soit effectivement appliquée et bénéficie à toutes les survivantes».