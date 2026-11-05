Les démocrates ont pris le Congrès. Trump reconnaît le résultat mais refuse la responsabilité. Ce que ce désaveu change et ne change pas pour l'Afrique.

Une défaite nette, un président qui l'admet sans l'assumer

La vague bleue a balayé des bastions que les républicains croyaient intouchables. Texas. Kansas. Iowa. Ohio. Caroline du Sud. Un à un, les États sont tombés, selon les projections des grands networks américains. Les démocrates ont pris la Chambre des représentants. Ils ont pris le Sénat. Les deux chambres, en une seule nuit.

Trump a réagi. Il a parlé au New York Times. Il a félicité ses adversaires sur Fox News. Il a dit : « Je suis tout à fait disposé à accepter ces résultats ».

Puis il a ajouté autre chose. Quelque chose qui en dit long sur la manière dont il compte exercer le pouvoir dans les deux années qui viennent. « Je ne considère pas que c'était dirigé contre moi », a-t-il déclaré sur Fox News. « Je n'aime pas le voir comme une défaite pour moi ».

Traduction : il accepte le verdict des urnes. Il refuse d'en tirer les conséquences personnelles.

C'est un mélange étrange. D'un côté, une concession qui tranche avec le déni de 2020. De l'autre, un déni de responsabilité qui laisse intacte la fiction d'un Trump au-dessus des élections. Le président n'était pas sur le bulletin, répète-t-il. « Si j'avais été sur le bulletin, nous aurions LARGEMENT gagné ».

Sauf que c'est lui qui a fait campagne. C'est lui qui a choisi les candidats. C'est lui qui a transformé ce scrutin local en référendum national sur son bilan. Les électeurs ont voté contre ce bilan. L'inflation, le coût de la vie, la guerre en Iran autant de motifs de mécontentement qui ont nourri la vague démocrate. Trump le reconnaît à demi-mot : la guerre « a pesé en partie » sur les résultats.

Mais il ne veut pas que cela porte son nom.

Ce que le Congrès peut réellement faire et ce qu'il ne peut pas

Il faut se méfier des deux récits symétriques. Le premier, triomphaliste, veut que Trump soit fini. Le second, catastrophiste, veut que rien ne change. Ni l'un ni l'autre ne résiste à l'examen des institutions.

Trump reste président jusqu'en janvier 2029. Il conserve le veto. Pour le surmonter, le Congrès doit réunir les deux tiers dans chaque chambre un seuil que les démocrates n'atteindront probablement jamais sur des textes clivants. Il conserve aussi le pouvoir réglementaire et la direction de l'exécutif. Un Congrès hostile peut enquêter, auditionner, réclamer des documents, bloquer des nominations, refuser des budgets. Il ne peut pas gouverner à sa place.

La vraie question n'est donc pas « Trump est-il fini ? ». La vraie question est : quels leviers le Congrès va-t-il actionner, et sur quels dossiers ?

Trois domaines intéressent directement l'Afrique.

L'immigration. Le projet de loi H.R. 10896, déposé le 22 octobre 2026 par le républicain Keith Self (Texas), vise à supprimer purement et simplement le programme de visas de diversité la « loterie » qui délivre jusqu'à 55 000 cartes vertes par an, dont une part significative va aux candidats africains. Le texte a été renvoyé en commission. Il n'est pas devenu loi. Une majorité démocrate à la Chambre et au Sénat rend son adoption beaucoup plus difficile. C'est un espoir réel. Ce n'est pas une garantie : le programme peut être modifié par voie réglementaire, et les restrictions administratives ne disparaissent pas parce qu'une majorité change de couleur.

L'aide et la santé mondiale. Le Congrès tient les cordons de la bourse. En 2026, il a alloué près de 6 milliards de dollars à la lutte mondiale contre le VIH/sida, maintenant le financement du PEPFAR à un niveau quasi identique à l'année précédente malgré les coupes demandées par l'administration. Un Congrès démocrate pourrait défendre ces programmes avec plus de vigueur. Mais il ne peut pas, à lui seul, forcer l'administration à dépenser l'argent qu'elle refuse de dépenser. Des sommes votées ont déjà été bloquées ou retardées par l'exécutif.

Le commerce. La Cour suprême a tranché en février 2026 : le pouvoir de taxer les importations appartient au Congrès, pas au président. La décision Learning Resources, Inc. v. Trump a invalidé l'usage de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence (IEEPA) pour imposer des tarifs sans approbation parlementaire. Un Congrès démocrate peut désormais contester plus frontalement les droits de douane présidentiels. Mais il ne les annulera pas tous. Les entreprises africaines qui exportent vers les États-Unis doivent s'attendre à une incertitude prolongée, pas à un retour à la normale.

L'impeachment n'est pas au programme (et ce n'est pas une surprise)

Avec le contrôle des deux chambres, les démocrates peuvent lancer une procédure de mise en accusation. Ils en ont les moyens institutionnels : la Chambre vote l'impeachment à la majorité simple. Mais la condamnation au Sénat exige les deux tiers des sénateurs présents soit 67 voix si les 100 siègent.

Même avec une majorité au Sénat, les démocrates n'auront probablement pas 67 sièges. Trump a déjà traversé deux impeachments, en 2020 et 2021. Les deux se sont soldés par un acquittement. En 2021, 57 sénateurs avaient voté pour la condamnation une majorité, mais pas les deux tiers requis.

La leçon est claire : le contrôle du Congrès ne signifie pas la destitution du président. Il signifie que le président devra rendre des comptes. Ce n'est pas la même chose. Et c'est probablement tout ce que les institutions américaines peuvent produire dans les deux ans qui viennent : non pas une chute, mais un contrôle.

La leçon pour le Cameroun : une défaite électorale peut changer quelque chose

Pour un lecteur camerounais, la séquence américaine a une résonance qui dépasse les frontières des États-Unis.

Elle montre qu'une élection perdue peut modifier réellement la distribution du pouvoir. Qu'un parlement peut enquêter sur un président. Qu'une majorité hostile peut bloquer des nominations, refuser des budgets, exiger des documents. Que le dirigeant, aussi puissant soit-il, découvre que sa volonté ne suffit plus.

Ce n'est pas de la magie institutionnelle. C'est le résultat de règles écrites, appliquées, et d'une classe politique qui accepte à contrecœur, parfois de perdre.

La question que cette séquence pose au Cameroun n'est pas de savoir si les démocrates sont meilleurs que les républicains. Elle est de savoir si une société dispose des moyens de sanctionner ses gouvernants sans devoir renverser tout l'ordre institutionnel. Si un parlement peut contrôler un exécutif. Si une défaite électorale est autre chose qu'une formalité que le chef contourne.

Nous n'avons pas de réponse à cette question. Mais nous savons qu'elle se pose. Et qu'elle se pose différemment selon les pays.

Est-ce que Trump a perdu les élections de mi-mandat ?

Son parti, oui. Les républicains ont perdu le contrôle des deux chambres du Congrès. Trump lui-même n'était pas candidat il n'y a pas d'élection présidentielle en 2026. Mais il avait fait campagne comme si c'en était une, et les électeurs ont voté contre son bilan. Lui dit qu'il « accepte » le résultat, mais refuse de porter la responsabilité de la défaite.

Est-ce que Trump peut encore gouverner ?

Oui, mais différemment. Il reste président jusqu'en 2029. Il garde le veto, le pouvoir réglementaire et la direction de l'exécutif. Mais pour faire passer de nouvelles lois, il devra négocier avec un Congrès démocrate. Sur l'immigration, le budget, la santé, le commerce, il ne pourra plus compter sur une majorité acquise.

Est-ce que Trump va être destitué ?

C'est très improbable. La Chambre peut voter l'impeachment à la majorité simple, mais la condamnation au Sénat exige 67 voix sur 100. Les démocrates n'auront probablement pas ce seuil. Trump a déjà été acquitté deux fois. Le scénario le plus probable n'est pas la destitution, mais une multiplication des enquêtes parlementaires.

Qu'est-ce que ça change pour les visas africains ?

Un projet de loi républicain (H.R. 10896) voulait supprimer la loterie des visas de diversité, qui délivre jusqu'à 55 000 cartes vertes par an. Avec une majorité démocrate, son adoption devient beaucoup plus difficile. Mais le programme n'est pas sauvé pour autant : des restrictions administratives peuvent subsister, et le président peut agir par voie réglementaire.

Est-ce que l'aide américaine à l'Afrique va augmenter ?

Pas automatiquement. Le Congrès peut défendre des programmes comme le PEPFAR, mais c'est l'administration qui dépense l'argent. Des financements votés ont déjà été bloqués ou retardés. Un changement de majorité ne garantit ni la continuité ni la hausse de l'aide.

Pourquoi cette élection est-elle importante pour le Cameroun ?

Parce qu'elle montre qu'un parlement peut réellement contrôler un président. Ce n'est pas une leçon morale, c'est une leçon institutionnelle. Une défaite électorale peut modifier l'exercice du pouvoir à condition que les règles soient appliquées et que la classe politique accepte de perdre.