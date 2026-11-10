Je regardais Actualité Hebdo, dimanche 8 novembre, comme beaucoup de Camerounais. Et puis il y a eu cette scène. Le Pr Jacques FAME NDONGO qui sort de sa serviette un Larousse illustré, édition 2007, page 368. Il sourit, presque malicieux. Il avait, dit-il, subodoré la question. Le journaliste de la CRTV allait lui demander pourquoi, dix mois après la promesse du 31 décembre 2025, le nouveau gouvernement n'était toujours pas là.

Alors il a ouvert le dictionnaire.

Sur le moment, j'ai souri. Parce que c'est un réflexe que j'ai, moi aussi, en classe. Quand un élève me dit

« Monsieur, ça veut dire quoi, prochain ? », je lui dis : ouvre ton dictionnaire. C'est sain. C'est même beau, dans un pays où on parle si vite, si fort, si approximativement, de voir quelqu'un revenir au mot juste.

Mais en restant devant l'écran, un malaise m'est venu. Lentement. Parce que la question n'était pas une question de vocabulaire. C'était une question politique. Et on y répondait avec une définition.

À toutes fins utiles. Je ne cherche ni polémique malveillante, ni à démolir tout ce qu'il a dit. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour le Professeur des universités qu'il est, et pour le brillant orateur.

Mais il faut le dire d'emblée, pour que personne ne se méprenne sur le sens de ce respect : en science, il n'y a ni adoration, ni culte, mais respect et considération des autres. On ne s'incline pas devant un nom, on discute une démonstration. On ne vénère pas un maître, on le lit, on le relit, et on lui répond, avec les mêmes outils qu'il nous a appris. C'est cela, la science. Et c'est cela, le vrai respect. Sinon ce serait la mort de la science.

Je ne prétends détenir aucune vérité qui ne puisse, elle aussi ( si elle en est une ), être mise sur le banc des accusés. Je veux simplement proposer une autre lecture, à mon modeste niveau comme initié à l'ésotérique du français, en me demandant si elle ne pourrait pas compléter celle qui a été proposée. Si je me trompe, qu'on me corrige, je l'accepterai avec gratitude. C'est le jeu de la science.

Je dois vous faire un aveu, que je n'ai jamais confessé.

Depuis une quinzaine d'années, on m'appelle Jacques FAME NDONGO. Admirateurs et contempteurs confondus. Au début, je riais. Puis je me suis demandé : pourquoi moi ? Je n'ai jamais su pourquoi. Est-ce la voix ? Est-ce la façon de parler ? Est-ce cette manie de vouloir expliquer les mots, comme lui, en sortant des références à tout bout de champ ?

Je ne sais toujours pas. Mais ce surnom m'a poursuivi. Et il m'a, sans que je m'en rende compte, obligé à écouter cet homme autrement. Pas comme un ministre lointain. Comme un miroir un peu déformant, qu'on me tend depuis 15 ans.

C'est dire donc que je n'interviens pas ici par hasard, ni par goût de la polémique. J'interviens parce que le Pr Jacques FAME NDONGO est le locuteur francophone le plus influent de l'espace public du Cameroun.

Ce n'est pas rien. Quand il parle, ce n'est pas un citoyen qui parle dans un taxi. C'est le Ministre de l'Enseignement supérieur. C'est le Secrétaire national à la Communication du RDPC. Le propagandiste en chef du parti au pouvoir. C'est le Professeur de Sémiologie, homme de Lettres, journaliste et écrivain, qui a formé des générations. Quand il ouvre un dictionnaire à la télévision, des millions de personnes se disent : voilà ce que le français veut dire. Voilà la vérité du mot.

Et c'est exactement pour cela que je me permets, avec toute la modestie qui sied à ma place, de me demander si l'analyse ne pourrait pas être complétée.

Au football, on dit que les défenseurs ne surveillent que les grands attaquants. Ce n'est pas parce qu'ils détestent les attaquants. C'est parce qu'ils savent que c'est eux qui peuvent marquer. C'est eux qui peuvent faire basculer le match. Un petit attaquant qui rate son contrôle, ça passe. Un grand attaquant qui oriente mal le jeu, toute l'équipe suit.

En langue, c'est pareil, me semble-t-il. Une erreur de français dans un taxi, ça s'oublie. Une imprécision dite par le locuteur francophone le plus écouté du pays, à une heure de grande écoute, avec un dictionnaire à l'appui, ça fait école. Ça devient la norme. Ça entre dans les têtes. C'est pour cela que les défenseurs de la langue ne surveillent que les grands attaquants. Pas pour les abattre. Pour que le jeu reste juste.

C'est donc aussi en homonyme malgré moi, en enseignant qui porte son illustre nom depuis 15 ans sans l'avoir cherché, que j'écris cette tribune, sans aucune prétention à l'égaler.

Et je le dis sans détour : j'ai du respect pour l'orfèvre.

Oui, l'orfèvre. Cet artiste de la langue française qu'est Jacques FAME NDONGO, Professeur de Sémiologie, homme de Lettres, journaliste et écrivain. Je pèse le mot. Un orfèvre ne travaille pas le métal brut. Il le cisèle, il le polit, il cherche la forme juste, la lumière juste, jusqu'à ce que la pièce devienne une œuvre.

Chez lui, j'entends parfois Flaubert. Gustave Flaubert, qui passait des nuits entières à chercher le mot juste, à hurler ses phrases dans son gueuloir de Croisset pour éprouver leur musique, à refuser l'à-peu-près comme on refuse une faute. Flaubert disait qu'il y a pour chaque idée un mot qui lui est propre, et qu'il faut le trouver, au prix de l'angoisse. Quand Jacques FAME NDONGO soupèse un mot, quand il le retourne, quand il le fait sonner, j'ai l'impression d'entendre quelque chose de cette quête flaubertienne. Le mot n'est pas un outil. C'est un bijou.

Et chez lui, j'entends aussi Victor Hugo. Hugo, le démiurge, celui qui domptait la langue comme on dompte un fleuve, qui faisait tenir dans une phrase tout un siècle, tout un peuple, toute une cathédrale. Hugo ne parlait pas. Il orchestrait. Il faisait de la langue un théâtre. Quand Fame Ndongo monte sur un plateau, quand il déroule une période, quand il laisse tomber une formule qui fait mouche, j'ai l'impression d'entendre quelque chose de cette ampleur hugolienne. La parole devient spectacle, mais un spectacle qui porte du sens.

C'est pour cela que je ne saurais m'appesantir sur sa sortie, comme celle d'un simple politicien en difficulté. Ce serait malséant de ma part. Ce serait manquer à la vérité. Je l'écoute comme on écoute un maître de la langue. Et c'est précisément parce que je le tiens pour un orfèvre, à la manière de Flaubert pour la précision et de Hugo pour la puissance, que je me permets, très humblement, de lui poser cette question : Maître, ne vous semble-t-il pas que, ce soir-là, la phrase ait été coupée avant d'être achevée ?

On ne critique pas un orfèvre comme on critique un apprenti. On l'interroge en lui rappelant son propre art. En lui disant, avec respect : vous qui savez si bien que le mot juste ne se trouve jamais seul, mais dans la phrase, dans le rythme, dans le contexte, ne pensez-vous pas que, ce soir-là, il ait été laissé un peu seul ?

D'abord, rendons à César ce qui est à César. Sur le mot, il a raison.

Prochain est polysémique. C'est l'une des premières choses qu'on apprend, en 6e comme en licence. Mais pour bien le comprendre, il faut le décliner jusqu'au bout, comme on le fait en classe, en distinguant sa nature et sa fonction. Le voici, clairement, tel que je l'enseigne à mes élèves :

1. Nature : adjectif qualificatif. Fonction : épithète.

C'est son emploi le plus courant. Il se place avant ou après le nom qu'il qualifie, et il désigne ce qui suit immédiatement dans une série, dans le temps ou dans l'espace.

Exemples : le prochain train, la prochaine fois, les prochains jours, la prochaine réunion.

Ici, prochain dit la proximité, la succession immédiate. Il ne dit pas l'indéfini. Il dit : celui qui vient juste après.

2. Nature : adjectif qualificatif. Fonction : attribut du sujet.

Le même adjectif, mais détaché du nom, relié par un verbe d'état, le plus souvent être.

Exemples : la réunion est prochaine, les jours prochains sont décisifs, l'échéance est prochaine.

Le sens reste le même : proche, imminent, qui ne va pas tarder. Jamais lointain et vague.

3. Nature : adjectif employé substantivement (comme un nom ) Il devient nom, mais il garde la mémoire de l'adjectif.

C'est le cas le plus célèbre, et le plus beau. Le prochain, au masculin singulier, c'est autrui, le semblable, celui qui est à côté de nous.

Exemple : « Aime ton prochain comme toi-même. »

Ici, on n'est plus du tout dans le temps. On est dans la morale, dans l'humain, dans la relation. C'est la preuve que le mot voyage, qu'il change de champ sémantique selon l'emploi. Mais justement, c'est son emploi qui le détermine. On ne peut pas, me semble-t-il, prendre le sens moral de prochain pour expliquer le sens temporel de dans les prochains jours.

4. Nature : nom, dans certaines locutions figées.

Exemples : au prochain, à la prochaine.

Ici, prochain est devenu une formule d'oralité, une façon familière de dire au revoir. Le mot s'est fait tout petit, presque affectueux. Il ne désigne plus un délai. Il scelle une rencontre à venir.

5. Ce que prochain n'est pas : un adverbe.

Et ce détail compte énormément. Prochain n'est pas un adverbe. Il ne modifie pas un verbe à lui tout seul. L'adverbe, c'est prochainement. Lui, il a besoin d'un nom pour exister, ou d'être substantivé.

Pourquoi c'est important ? Parce que ce n'est pas le mot seul qui porte le temps. C'est le syntagme dans lequel il entre : dans les prochains jours. C'est le dans plus le déterminant les plus l'adjectif prochain plus le nom jours qui fabriquent le sens. Isoler prochain, c'est découper la phrase. Et une phrase découpée ne dit plus la vérité de la phrase entière.

Voilà la déclinaison complète, telle que je la présente à mes élèves. Et voilà pourquoi la démonstration du plateau, pour juste qu'elle soit sur le mot, me paraît, peut-être, insuffisante sur l'énoncé.

Le Pr Jacques FAME NDONGO a ouvert la porte de la linguistique. J'ai eu l'impression, peut-être à tort, qu'il s'était arrêté sur le seuil. Il a cité deux sens pour conclure que prochain pouvait vouloir dire sans précision dans le temps, et donc que dix mois d'attente, ce n'était pas grave.

J'ai eu le sentiment d'un saupoudrage. On jette une pincée de science sur une question politique, pour lui donner un air d'objectivité. Ça brille un instant. Mais ça ne nourrit pas. Je le dis avec prudence, en sachant que je peux me tromper.

Parce qu'en linguistique, on ne tranche jamais sur un mot isolé, du moins c'est ce que j'avais appris à l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé. On regarde l'énoncé, en entier, dans son contexte. C'est toute la différence entre la langue, ce système abstrait que le dictionnaire décrit, et la parole, cet usage concret, situé, adressé à quelqu'un, un soir précis, dans un pays précis.

Alors relisons. Pas le dictionnaire. Le discours.



Le 31 décembre 2025, le Chef de l'État disait à la Nation : « Fidèle à ce devoir de vérité que je viens d'évoquer, je n'ai pas de peine à reconnaître, qu'en dépit du bilan appréciable que je viens de vous présenter, des efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai, pour améliorer, de manière significative, vos conditions de vie. C'est ce à quoi s'attèlera en priorité, le Gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. »

Vous entendez ? Ce n'est pas une phrase jetée en l'air. C'est deux phrases qui se tiennent par la main.

La première dit : sans délai. La seconde dit : dans les prochains jours. La seconde hérite de la première, me semble-t-il. On ne peut pas couper l'une de l'autre sans couper le sens.

Et puis, il y a ce "dans" . Dans les prochains jours. En classe, je le répète à mes élèves : dans trois jours, ce n'est pas un jour, peut-être. C'est à l'échéance de trois jours. "Dans" , ça programme. Ça promet.

Et puis, il y a ce je mettrai . Pas je mettrais . Pas on verra . Je mettrai. Futur simple, première personne. Celui qui dit je mettrai ne prédit pas la météo. Il s'engage. Il met sa parole en gage.

Un message de fin d'année, le 31 décembre, ce n'est pas une conversation de salon. Quand le Président de la République annonce, il ne décrit pas le monde. Il l'engage. Austin et Searle appelaient ça un acte promissif . La parole fait quelque chose.

Et cette parole-là, elle était encadrée par deux mots que le Pr Jacques FAME NDONGO n'a pas rappelés : " devoir de vérité" , et "marchands d'illusions" . Le Président de la République disait, en substance : moi, je ne vous vends pas du rêve. Moi, je vous dis la vérité. Alors quand, juste après, il promet un gouvernement dans les prochains jours, il me semble difficile de relire cette promesse comme une formule vague.

Interpréter dans les prochains jours dix mois plus tard, comme si le temps n'avait pas passé, c'est oublier, me semble-t-il, que prochain est un mot déictique. Son sens dépend du moment où on le prononce. Ce qui était prochain le 31 décembre ne peut pas être encore prochain le 8 novembre, sinon les mots deviennent élastiques à l'infini, et on ne se comprend plus.

C'est là que l'analyse me pose question. Elle prend un outil vrai, la polysémie, pour produire un effet qui me paraît discutable, l'effacement du délai. Elle garde le sens qui arrange, elle écarte le contexte qui gêne. Je le dis avec tout le respect dû à son auteur, et en restant ouvert à la contradiction.

Et maintenant, je veux dire deux choses qui me tiennent vraiment à cœur.

La première, c'est à qui appartient la langue ?

Elle n'appartient ni à l'Académie, ni au Ministre d'État ni au Président de la République, ni même au linguiste. Elle appartient à ceux qui la parlent chaque jour. À la mère au marché de Deido, à l'élève en classe, au paysan dans son champ, à la vendeuse de beignets, à vous, à moi.

Le dictionnaire ne décrète pas le sens. Il l'enregistre. Il constate un usage déjà vivant chez les locuteurs. Il ne le crée pas.

Alors personne ne peut, au nom d'une fonction, même éminente, réquisitionner un mot, lui donner un sens privé, et demander aux citoyens de s'y soumettre. Quand le président dit dans les prochains jours à la Nation, il n'utilise pas une langue d'État, codée, réservée. Il utilise notre langue commune. Et dans notre langue commune, quand on dit à des millions de personnes qui attendent dans les prochains jours, ça ne veut pas dire dans dix mois, peut-être.

La langue n'est pas une servante du trône. Elle est le bien commun de ceux qui la parlent.

Je le vois tous les jours, en classe. Quand un élève écrit à son camarade : je viendrai dans les prochains jours, et qu'il ne vient que dix mois plus tard, aucun professeur ne va lui dire : tu as raison, prochain voulait dire sans précision dans le temps. On va lui dire : ta parole t'engage. Le sens se juge à l'usage partagé, pas à ton intérêt.

Pourquoi ce qui vaut pour l'élève ne vaudrait plus pour le ministre ? Je pose la question, je ne tranche pas.

La seconde chose, c'est ce fameux quatrième temps. Depuis le débat, on entend murmurer : le Président aurait son temps à lui, un temps à part, ni passé, ni présent, ni futur. Un temps présidentiel où les jours s'étirent sans jamais trahir la promesse.

En grammaire française, ce quatrième temps n'existe pas, du moins à ma connaissance.

Il y a le temps grammatical : passé, présent, futur. Le futur simple du président, je mettrai, situe l'action après le moment où il parle. Jamais hors du temps.

Il y a le temps chronologique : celui qu'on mesure. Du 31 décembre 2025 au 8 novembre 2026, il s'est écoulé 312 jours. Aucune fonction ne suspend ce décompte.

Il y a le temps énonciatif : le maintenant à partir duquel on parle. Il est déictique, mais il n'est pas privé. Il est le même pour celui qui parle et pour celui qui écoute.

Alors, s'il faut parler d'un temps du Président, disons de quel mode on parle. Si c'est une métaphore, une image pour dire la lenteur des arbitrages, la prudence, le tempo politique, alors oui, la métaphore existe. Mais une métaphore n'est pas un argument de grammaire. Elle décrit une lenteur, elle ne la justifie pas, me semble-t-il.

Si c'est au sens littéral, un temps propre au Chef de l'État, où les mots n'auraient plus la même durée que pour nous, alors on n'est plus, à mon sens, en linguistique. On entre dans un autre registre. Or, la langue ne connaît pas de temps sacré. Elle ne connaît que des usages partagés.

Soit le temps du Président est une métaphore politique, et on en débat politiquement. Soit il prétend être un temps linguistique, et il faudrait en apporter la preuve grammaticale. Cette preuve, je ne la vois pas. Mais je peux me tromper, et je suis prêt à l'entendre.

Alors, que proposer, concrètement, à mes élèves, à mes lecteurs ?

Trois niveaux, comme on fait en cours, simplement.

Au niveau sémantique : oui, prochain est polysémique.

Au niveau syntaxique : mais dans les prochains jours, précédé de sans délai, restreint cette polysémie. Ça oriente vers la brièveté, pas vers l'indéfini.

Au niveau pragmatique : prononcée par le Chef de l'État, dans un message solennel, articulée à un devoir de vérité, la phrase fonctionne comme une promesse. Une promesse non tenue dans le délai suggéré ne devient pas fausse parce qu'on a relu le dictionnaire. Elle devient une promesse différée, qui appelle une explication politique, pas une justification lexicographique, me semble-t-il.

Le dictionnaire dit ce que le mot peut signifier. Le contexte dit ce qu'il a voulu signifier ici et maintenant. Les utilisateurs de la langue disent ce qu'il signifie pour tous. Confondre les trois, c'est faire, me semble-t-il, de la linguistique à rebours.

Je n'ai aucune leçon à donner au Pr Jacques FAME NDONGO, qui m'a un tas de choses précieuses par ses livres et ses prises de parole publiques. Je me permets seulement, avec respect, de me demander s'il n'a pas, ce soir-là, aimé la langue à moitié, en s'arrêtant au mot sans aller jusqu'à la phrase.

Aimer la langue, c'est accepter qu'elle n'appartienne à personne en propre, et à tout le monde en partage. C'est accepter qu'elle ne connaisse pas de temps présidentiel, pas de grammaire d'exception, pas de dictionnaire à usage privé.

La linguistique ne doit pas servir à absoudre le retard. Elle doit servir à éclairer le sens. Et parfois, éclairer le sens, c'est reconnaître, simplement, humainement, que le mot a été clair, mais que l'action ne l'a pas suivi.

Ce n'est pas le dictionnaire qui est en cause. C'est l'usage qu'on en fait quand on veut transformer une question politique, pourquoi dix mois d'attente, en une leçon de vocabulaire, et une langue commune en langue du pouvoir.

Alors gardons le dictionnaire ouvert. Gardons aussi les yeux ouverts sur le contexte. Et surtout, gardons la langue entre les mains de ceux qui la font vivre chaque jour : ses utilisateurs.

Parce que la langue française est trop belle, trop précise, trop exigeante, pour qu'on la réduise à un alibi, ou à un quatrième temps qui n'existe pas, du moins à ma connaissance.

NB: Darren LAMBO EBELLE, est journaliste et Professeur de l'Enseignement Secondaire Général de Lettres Modernes Françaises,

Diplômé de l'École Normale Supérieure de Yaoundé