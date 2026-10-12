Enrôlement numérique des taxis : « Sales temps pour les hors-la-loi ». L’opération d’assainissement se poursuit à Yaoundé avec déjà plus de 25000 véhicules jaunes enregistrés sur les 35000 attendus.

Et le début des contrôles a obligé ceux qui ne sont pas en règle à se mettre à l’arrêt. D’où l’impact ressenti sur la disponibilité des taxis. (Cameroon Tribune Pp.19)

Silences présidentiels: « Les soldats de Paul Biya sont au front ». Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, un imam de la ville de Maroua, région de l’Extrême Nord, ne cache pas ses craintes. Il dénonce avec véhémence une certaine inertie qui, selon lui, s’est installée au sein du gouvernement de la République. « L’inertie dans le fonctionnement de notre Etat actuel nous interpelle tous (…) Ya‐t‐il vraiment un gouvernement dans ce pays ? Le Cameroun est‐il dirigé par des mercenaires ? », s’interroge le haut dignitaire religieux. Il rejoint ainsi ceux des observateurs qui estiment que, depuis longtemps, on a reproché au Cameroun de communiquer sur ses intentions plus que sur ses réalisations... (La Nouvelle Pp.5-9) Grégoire Owona : « Paul Biya n’a pas vocation à transmette le pouvoir à un héritier ». Le secrétaire général adjoint du Rdpc se prononce sur le débat ouvert par un groupe d’intellectuels demandant une transition constitutionnelle au Cameroun. (Emergence P.5-Mutations P.8)

Gouvernance: « Grégoire Owona s’embourbe dans le juridisme face aux attentes des Camerounais ». À force de répondre aux inquiétudes des citoyens par des arguments juridiques, le ministre Grégoire Owona prend le risque de passer à côté de l’essentiel : la Constitution ne saurait être un paravent face aux attentes d’un peuple qui veut voir son pays gouverné avec davantage de dynamisme. Près d’un an après l’investiture de Paul Biya, les promesses de renouveau attendent toujours leur traduction concrète. (Les Nouvelles du Pays Pp.2-3) Souveraineté Institutionnelle : « La Constitution ou rien, Grégoire Owona recadre les intellectuels hors-sols ». (La République Presse P.p.4-5) Cameroun : « La trahison des élites ». Le constat est saisissant : loin de jouer leur rôle de loteur de développement, bon nombre d’élites politiques, économiques et intellectuelles se son détournées de leurs devoirs citoyens et patriotiques pour se consacrer à la préservation de leurs intérêts égoïstes. (La Nouvelle Expression P.5)

Minusca : « Restitution de l’étendard du 12e contingent ». Après un an de mission en République centrafricaine, plus d’un millier de militaires, gendarmes, policiers… partis du Cameroun le 11 septembre 2025, ont été célébrés ce vendredi 9 octobre 2026, lors de la remise du drapeau national. Dans la cour d’honneur du quartier général, à Yaoundé, la cérémonie était présidée par Joseph Beti Assomo, ministre délégué à la Présidence chargé de la défense (Mindef). (L’Indépendant P.3) Attaques contre le projet du ‘’ Grand Lolodorf ‘’ : « Pourquoi bloquer maintenant ? ». Pourquoi la proximité communautaire devient-elle subitement subversive dès lors qu’elle rencontre l’enthousiasme populaire et préfigure des ambitions municipales ? C’est toute la question que pose mesure d’irrecevabilité frappant l’organisation des Assises du Grand Lolodorf à l’initiative du sous-préfet Gabana Adja Thomas.

En juillet dernier encore, le gotha administratif de la région du Sud communiait sans réserve aux côtés du promoteur Patrice Assiga Eyene lors des activités sportives et sociales de sa fondation. Ce revirement brutal d’attitude, intervenant après l’affirmation d’une dynamique de terrain qui bouscule le statut quo local, ressemble fort à un coup d’arrêt prémédité. Plutôt que d’encadrer un rendez-vous citoyen au service du développement des villages, le pouvoir administratif fait le choix de la censure, révélant la fébrilité des acteurs politiques traditionnels face à un challenger doté d’un capital de sympathie grandissant. (Le National P.3-L’unité P.3-Le Pouvoir P.3)

Actualité Sociale : Sécurité routière: « Jean Ernest Ngallè Bibéhè suspend huit permis de conduire pour 12 mois ». Refus d’obtempérer, excès de vitesse et délit de fuite sont au cœur des sanctions prononcées par le ministre des Transports. Dans deux communiqués signés le 6 octobre 2026, Jean-Ernest Masséna Ngallè Bibéhè annonce la suspension de huit permis de conduire, dans le cadre de la lutte contre les comportements dangereux sur les routes camerounaises. (Les Nouvelles du Pays P.6) Canton Akwa : « Vive le roi ! ». Au cours d’une cérémonie traditionnelle samedi sur les berges du Wouri, Sa Majesté Louis Din Dika Akwa IV a été intronisé, en remplacement de son père décédé en décembre 2020. L’évènement s’est déroulé sur le thème ‘’ Héritage, tradition, unité et rayonnement ‘’. (Mutations P.7) Affaire carburant Dgsn: « Qui siphonne les réserves de la Police ? ». 22,7 millions de litres de carburant évaporés, 40 milliards de Fcfa de préjudice estimé et plus de 50 policiers dans l’arène judiciaire du Tribunal criminel spécial (Tcs), tandis que plusieurs suspects sont détenus à Kondengui.

Récit d’un dossier aux enjeux qui carburent. (Le Messager P.3-L’Equation P.4) Crise de carburant à la police : « La cote d’alerte » Les volumes en carburant consommés par la Délégation générale à la sûreté nationale (Dgsn) affolent les compteurs. 22 765 millions de litres essorés au 06 octobre 2026, pour une facture globale s’élevant à un peu plus de 21 milliards de Fcfa, dont une première opération d’environ 4,9 milliards de Fcfa toujours impayée. Une surconsommation sur fond de trafic qui a totalement vidé les stocks de sécurité de la société camerounaise des dépôts pétroliers (Scdp), désormais exposée à des risques financiers et juridiques majeurs. Liste des 40 flics écroués à Kondengui. (L’Indépendant Pp.79)

Fraude au carburant de la Dgsn : « 40 policiers à Kondengui ». Officiers de police, inspecteurs, gardiens de la paix, depuis la nuit de vendredi à samedi, dans les geôles de la prison centrale de Yaoundé. (Emergence P.4) Vol de carburant Dgsn : « Le commissaire Elouna libéré au Tcs ».

Dans ce qui est aujourd’hui considéré comme l’un des scandales les plus retentissants de la police, le responsable de la Direction des finances, de la gestion informatique et de la logistique a été entendu au Tcs et libéré. (La Nouvelle P.4) Raymond Barre Mekamba: « Une présence constante sur le terrain ». Conseiller régional du Sud, président du comité de gestion de l’Hôpital régional annexe de Meyomessala, patron de presse et chef d’entreprise, Raymond Barre Mekamba dit mener une action de proximité sur trois fronts : la santé, l’eau potable et l’école. (Transition Pp.6-7) Versailles-Université de Bertoua: « Un partenariat historique ».

Portée par son recteur, le Pr Dieudonné Emmanuel Pegnyemb, elle propose désormais ses 8 établissements et son bassin naturel de l’Est-Cameroun comme levier pour le rendez-vous du donner et du recevoir cher à Senghor. (Education Priorités P.9) Projets de l’éducation de base : « L’heure des comptes ». Réunis les 8 et 9 octobre 2026 à Yaoundé, les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers ont évalué les projets en cours dans le secteur de l’éducation de base. Au-delà du bilan, le ministère appelle à renforcer les financements et à mobiliser de nouveaux partenaires pour améliorer l’accès à une éducation de qualité. (L’Etudiant P.3)

Femmes rurales : « Investir pour libérer le potentiel ». Terre, financement, équipements modernes et débouchés commerciaux : le Minproff place l’autonomisation économique des femmes rurales au cœur de la 31e édition de leur journée mondiale le 15 octobre prochain, avec l’ambition de renforcer leur contribution à la croissance nationale. (Le Drapeau P.5)

Promotion de la santé infantile : « L’Unicef prépare ses 80 ans ». Engagée dans la promotion et la défense du droit des enfants à la santé, le Fonds des nations unies pour l’enfance prévoit donne un éclat extraordinaire à la célébration de son 80e anniversaire prévue le 11 décembre prochain, à travers la production d’un pagne commémorative qui a été présenté à la presse le 09 octobre 2026 à Yaoundé. (Quotidien Infos + Santé P.3)

Onmc : « Dr Rodolphe Fonkoua rempile pour un second mandat ». Le Président du Conseil de l’Ordre sortant est candidat à sa propre succession à l’occasion de l’A.G.E du 22 octobre prochain. Avec son équipe, il compte parachever les chantiers entamés. (Week-Infos P.4)

Actualité Economique : Corruption: « La Conac reste impuissante face à la corruption ». Le phénomène va grandissant malgré les initiatives engagées par la Commission nationale anti-corruption. (L’Economie P.3) Henri-Claude Oyima, président Directeur général de Bgfi Holding Corporation : « Bgfi Bank Cameroun veut financer des projets structurants et accompagner les PME ». Le Groupe Bgfi Bank ouvre 10% du capital de sa maison mère, Bgfi Holding Corporation, aux investisseurs de la Cemac.

L’action est proposée à 80 000 Fcfa, pour une souscription minimale de 10 litres. En séjour au Cameroun pour présenter l’opération aux investisseurs, Henri-Claude Oyima le Président Directeur Général détaille les conditions de l’opération et des droits des actionnaires. (Défis Actuels Pp.3-5) Bgfi Bank Cameroun : « 43 milliards Fcfa au service de l’ambition portuaire ». Le 9 octobre 2026, BgfiBank Cameroun, le Port Autonome de Kribi et Kribi Oil and Grain Terminal S.A, ont signé un protocole d’accord et un mandat d’arrangement de financement portant sur un projet de terminal céréalier automatisé évalué à 43 milliards Fcfa.

Cette initiative ambitionne d’améliorer les performances logistiques du port, de fluidifier le traitement des navires et de renforcer l’attractivité du Cameroun dans les échanges commerciaux régionaux. (Le Sommet de l’Info Pp.4-5)

Initiative : « Réflexions sur l’intégration, action contre les contradictions ». L’Afrique centrale veut harmoniser ses droits de douane, mais ses onze États hésitent encore à accorder leurs intérêts. Le Programme d'Appui à l'Intégration Régionale en Afrique centrale (PAIRIAC) documente le chantier : cinq bandes tarifaires sur la table, des frontières économiques toujours difficiles à effacer. Passer de 47 à 26 instances communautaires : sur le papier, la réforme ressemble à une cure d’amaigrissement.

Dans les coulisses, elle signifie aussi 21 directions, 21 budgets et 21 réseaux de positions appelés à disparaître. Le PAIRIAC met au jour l’économie politique de la rationalisation. (Intégration Pp.6-7-8) Financements sans décaissements : « Le Cameroun croule sous l’argent qui ne coule pas ». 5 107 milliards Fcfa sont engagés, mais pas encore décaissés. (Intégration P.4) Grand-Nord : « Le sorgho entre enfin dans l’ère industrielle ». Investissement annoncé de 23,2 milliards Fcfa, le Complexe industriel agroalimentaire de Kaélé ambitionne de transformer les récoltes locales en richesses et en emplois.

Le gouvernement recherche des partenaires techniques et financiers pour concrétiser ce projet stratégique. (Intégration P.9) Industries extractives : « Le Cameroun sur la bonne voie pour la levée de sa suspension de l’ITIE ». Le Pr Fuh Calistus Gentry, ministre des Mines de l’Industrie et du Développement Technologique en marge de la 10e conférence mondiale de l’ITIE a présenté le dossier du Cameroun aux responsables de l’initiative. Le représentant du Cameroun a présenté les mesures correctives prises en rapport avec l’exigence 1.3 de la norme ITIE. Le Minmidt a exprimé l’intention du Cameroun de solliciter une validation anticipée dès l’établissement d’un calendrier de mise en œuvre de ses réformes. (Week-Infos Pp.6-7-Sans Détour P.6-La Lune P.9-Gouvernance Presse P.5-Cameroon Actuel Pp.3-4)

Renouvellement de la monnaie métallique: « La Beac démonétise cinq anciennes gammes de pièces ». Applicable dès le mois prochain dans les six pays de la Cemac, la mesure prévoit une période de reprise de douze mois, dont neuf aux guichets des établissements financiers, avant que les échanges ne soient exclusivement assurés par la Banque centrale. (Le Messager P.3) Beac: « Trois milliards de nouvelles pièces pour remédier aux pénuries ». Une étude révèle Cinq anciennes séries de pièces - 1958, 1959, 1971, 1976 et 1985 en Fcfa cesseront d’avoir cours légal dans les six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) le 1er novembre 2026.

Cette décision marque une nouvelle étape dans les efforts de la région pour remplacer la monnaie obsolète et remédier aux pénuries persistantes de pièces, qui perturbent les transactions quotidiennes depuis des années. (Eco-tidien P.3-InvestiG Infos P.3) Sonamines: « Un premier bénéfice de 724,7 millions de Fcfa porté par la fiscalité minière ».

Le premier bénéfice de la Sonamines est acquis, mais sa composition interroge. L’opérateur public camerounais, créé en décembre 2020, a clôturé l’exercice 2025 sur un résultat net positif de 724,7 millions Fcfa, après une perte de 1,86 milliard un an plus tôt. Cette inflexion, annoncée en juin 2026, repose quasi intégralement sur une ligne comptable intitulée « autres produits », créditée de 2,945 milliards Fcfa, alors que le chiffre d’affaires plafonne à 30,55 millions Fcfa.

L’écart est vertigineux : les prélèvements miniers reversés à l’entreprise équivalent à plus de 96 fois ses ventes. (Eco-tidien P.5) Notation de crédits : « Les enjeux de la nouvelle agence de notation financière africaine ».

Africa Crédit Rating Agency créée le 7 octobre 2026 à Maurice, ambitionne de changer le regard porté sur les économies du continent par une meilleure prise en compte des données locales, des réalités institutionnelles et des réformes structurelles économiques engagées. (Le Financier d’Afrique P.2) Marché financier : « Le plan en 9 mesures du ministère des Finances ». Fruit d’un mandat confié au cabinet Fedhen Capital, une étude officielle formule neuf propositions concrètes pour lever les freins fiscaux, règlementaires et culturels qui bloquent la cotation des entreprises au Cameroun. (Quotidien Econews Pp. 3-4) Socadel : « 100 jours après… ». 200 milliards Fcfa de financements, 23150 poteaux critiques remplacés, 200 kilomètres de lignes nettoyés, 11019 branchements en juillet contre 9632 au moins d’avril. 10 MW captés pour les industriels, 22 MW en cours de raccordement et un marché en finalisation pour 33 MW supplémentaires. Premier bilan de la Société camerounaise d’électricité. Au cours d’une réunion tenue le 8 octobre 2026 à Douala. (Repères P.3)

Jacques Jonathan Nyemb: « TOKS 27 ne sera pas un événement stand alone, mais la matérialisation de 18 mois de travail dans les territoires et auprès de la diaspora ». Prévu comme l’aboutissement de 18 mois de travaux dans les territoires et auprès de la diaspora, le Okwelians Summit 2027 (TOKS 27) ambitionne de dépasser le cadre des débats pour impulser une nouvelle dynamique économique au Cameroun. Pour Jacques Jonathan Nyemb, avocat d’affaires et président du Think Do Tank The Okwelians, ce rendez-vous doit favoriser la convergence entre l’État, le secteur privé et la société civile autour d’une feuille de route commune, axée sur l’industrialisation, le développement des PME et la création d’une prospérité partagée. (Conjoncture Economique P.6)

Actualité Sportive : Fecaluttes: « Le plan d’Akring pour sortir la lutte camerounaise de l'ornière ». Après plusieurs années marquées par d’incessantes turbulences administratives et des querelles de légitimité, la Fédération camerounaise de luttes (Fecaluttes) amorce enfin un virage vers le rétablissement de la discipline. (Le Messager P.11) Guinness Super League : « Nchout Ajara signe à Lekie FF ». L’attaquante a paraphé vendredi dernier à Yaoundé un contrat d’un an avec le club de première division féminine, avec en ligne de mire la première participation de l’équipe à la Ligne Africaine des champions en novembre prochain. (Cameroon Tribune Pp.28-29)