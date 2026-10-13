Les Lions U20 du Cameroun ont lancé leur campagne au tournoi UNIFFAC U20 2026 par une victoire convaincante (3-0) contre le Tchad, lundi 12 octobre au stade d’Olembe. Un succès qui place les hommes d’Yvan Kenmoe dans de bonnes dispositions dans la course à la qualification pour la CAN U20 2027 au Ghana.

Les Lionceaux ont tenu leur rang. Pour leur première sortie au tournoi UNIFFAC U20 2026, les jeunes Camerounais ont dominé les Sao du Tchad sur le score de 3 buts à 0. Devant un public nombreux et plusieurs personnalités venues soutenir la sélection, les poulains d’Yvan Kenmoe ont assuré l’essentiel en décrochant leurs trois premiers points dans cette compétition qualificative pour la Coupe d’Afrique des Nations U20 2027.

Un départ encourageant pour une équipe camerounaise déterminée à retrouver la scène continentale après avoir manqué les qualifications lors des deux dernières éditions.

Manguele, Fonyuy Achu : les Camerounais font la différence avant la pause

Dès les premières minutes, les Lionceaux ont affiché leurs ambitions en prenant le contrôle du jeu et en multipliant les offensives. Leur domination a été récompensée par Popess Manguele, milieu de terrain de Coton Sport de Garoua, qui a ouvert le score et lancé idéalement les siens.

Dans la foulée, les Camerounais ont poursuivi leur pressing sur la défense tchadienne. Très remuant dans le secteur offensif, Mbeume s’est illustré en contribuant à la construction du premier but, avant d’obtenir un penalty. Samuel Fonyuy Achu s’est chargé de transformer la sentence pour porter le score à 2-0.

L’attaquant camerounais a ensuite récidivé, signant un doublé et permettant à son équipe de prendre une avance confortable avant la mi-temps. En l’espace de quelques minutes, les hommes d’Yvan Kenmoe avaient ainsi fait le plus difficile face à une formation tchadienne mise en difficulté par leur efficacité.

Cette première période a mis en évidence la supériorité technique et offensive du Cameroun, capable de concrétiser ses temps forts et de prendre rapidement le large.

Une deuxième période moins convaincante

Au retour des vestiaires, le rythme camerounais a sensiblement baissé. La sortie sur blessure de Mbeume en première période a pesé sur l’animation offensive des Lionceaux, privés d’un élément capable de faire des différences dans les derniers mètres.

Malgré une domination globale maintenue, les jeunes Camerounais ont manqué de précision et de réalisme pour alourdir la marque. Les entrants n’ont pas réussi à reproduire le même impact que les titulaires, laissant apparaître une baisse d’intensité après une première mi-temps particulièrement aboutie.

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Yvan Kenmoe a notamment insisté sur l’importance des consignes collectives et de l’efficacité dans la gestion de la rencontre. Pour le technicien camerounais, la priorité était de décrocher les trois points. Il est également revenu sur la blessure de Mbeume et les difficultés rencontrées par les remplaçants pour maintenir la même dynamique offensive.

Si le résultat final est largement positif, cette seconde période rappelle néanmoins que la sélection devra gagner en constance pour espérer aller au bout de ses ambitions.

La Centrafrique en ligne de mire

Cette victoire permet au Cameroun d’aborder la suite du tournoi avec confiance, sans pour autant masquer les axes de progression. Entre une première période maîtrisée et une seconde plus laborieuse, les Lionceaux ont montré qu’ils disposaient d’arguments offensifs, mais aussi qu’ils devaient encore travailler leur régularité et leur capacité à maintenir la pression pendant toute la rencontre.

Il serait toutefois prématuré de tirer des conclusions définitives après cette seule sortie. Les prochains matchs permettront de mieux évaluer la capacité des hommes d’Yvan Kenmoe à gérer les temps faibles et à répondre à une opposition plus exigeante.

Le prochain rendez-vous est fixé au 18 octobre face à la République centrafricaine. Une nouvelle occasion pour les Lionceaux de confirmer leur bon départ et de poursuivre leur quête de qualification.

L’enjeu est considérable : seules les deux équipes finalistes du tournoi UNIFFAC U20 2026 obtiendront leur billet pour la CAN U20 2027, prévue au Ghana. Pour le Cameroun, l’objectif est donc clair : confirmer cette première performance et retrouver le rendez-vous continental après deux éditions manquées.