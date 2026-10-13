Deux formations en quête d’un autre statut

Après des premières confrontations assez appréciables pour certaines équipes, ces dernières enchainent avec d’autres oppositions à travers des matchs de la 2ème journée phase championnat en EUROPE – LIGUE DES CHAMPIONS. Des rencontres qui leur seront bénéfiques pour se donner un statut au classement et ainsi se mettre en confiance. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour donner du sourire à travers Supergooal !

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Se donner du plaisir sur le terrain avec un bon résultat

C’est une phase importante que certains clubs ont abordé et le match MANCHESTER CITY – PARIS SAINT-GERMAIN constituera l’une des affiches qui fera foi pour les fans des deux formations et du grand public amoureux du football. Une rencontre entre deux clubs au style différent et qui comptent se donner à fond pour avoir un avantage conséquent sur le terrain.

MANCHESTER CITY huitième au classement et à domicile avec sa côte de 2.25 a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire du jour à travers un résultat positif et ainsi se mettre en confiance pour la suite de cette phase. Un résultat qui permettra aux hommes de ENZO MARESCA de maintenir le rythme avec une autre victoire mais aussi de gagner en confiance pour la suite. Une occasion idoine de rester sur une bonne dynamique dans cette compétition.

Mais il faudra cependant se méfier du PARIS SAINT-GERMAIN premier au classement avec sa cote de 2.69 ne se laissera pas faire aussi facilement mais ira donner le meilleur de lui sur le terrain afin de défendre son honneur devant son vis-à-vis et pourquoi ne pas aller renverser la vapeur avec un résultat satisfaisant qui le mettra en confiance et redorer son image pour l’avenir. Un match à enjeu certes pour ce dernier afin ne pas se faire prendre au piège et ainsi garder toutes ses chances pour la suite. La mission ne sera pas facile pour les poulains de LUIS ENRIQUE mais leur détermination et le collectif pourront jouer en leur faveur pour espérer ramener un bon résultat.

Ce sera la 09ème opposition entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec 04 victoires pour MANCHESTER CITY contre 02 victoires pour PARIS SAINT-GERMAIN et 02 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, MANCHESTER CITY