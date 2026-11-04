Le 28e Sommet du Commonwealth s'est ouvert le 3 novembre 2026 à Antigua-et-Barbuda sous le signe de l'investissement. Pour le Cameroun, l'enjeu est porté au plus haut niveau par l'Envoyé spécial du Président Paul Biya, Joseph Dion Ngute.

Le sommet, qui réunit les 56 nations sous le thème "Accélérer les partenariats et les investissements pour un Commonwealth prospère", a déjà produit une annonce forte :40 millions de livres sterling, soit 54 millions de dollars, seront investis dans les infrastructures critiques des Caraïbes au cours des trois prochaines années.

Une dynamique que l'Envoyé spécial de Paul Biya entend mettre à profit pour le Cameroun.

Dans son discours inaugural, le Roi Charles III a appelé à encourager et à étendre le commerce intra-Commonwealth comme moteur de croissance partagée, en liant la prospérité à l'éducation et à la création d'emplois.

Lors des sessions de travail et des side events, Joseph Dion Ngute, agissant au nom du Président Paul Biya, a défendu les opportunités qu'offre le Cameroun. Avec ses 2,7 milliards de consommateurs potentiels, le marché du Commonwealth représente une opportunité stratégique pour diversifier les partenariats du Cameroun au-delà de ses partenaires traditionnels.

L'objectif assigné à l'Envoyé spécial de Paul Biya est clair : attirer des capitaux dans les secteurs productifs et les infrastructures. La présence à ses côtés de Felix Mbayu et d'Albert Fotabong vise à créer des passerelles directes avec les investisseurs. La déclaration finale attendue aujourd'hui devrait formaliser la volonté de bâtir une résilience économique collective.