Les associations de la diaspora combattante camerounaise de Belgique, des panafricains de l’Allemagne, Italie, Sénégal, Congo RDC, Nigeria..., ont reçu ce jour le jeudi 5 novembre 2026 à Bruxelles, capitale des institutions européennes, les émissaires du Dr Jean Crépin Nyamsi, Président de club, ancien candidat à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) candidat déclaré à la présidence de la Fédération Internationale de Football (FIFA).

Cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat empreint de cordialité et de courtoisie panafricaine et mondiale, témoigne de notre attachement à la continuité du rayonnement du football mondial autour des intérêts supérieurs des amoureux du ballon rond.

A l'issue de la rencontre, nous avons décidé que nous allons apporter notre soutien à la candidature du DR Jean Crépin Nyamsi au poste du Président de la FIFA.

Nous avons en conséquence, instruit les autres fédérations de football de plusieurs pays de se mobiliser pleinement pour promouvoir cette candidature qui est désormais celle du football mondial au service de tous.

Nous invitons également toutes les forces vives du football à soutenir cette candidature qui est désormais celle de l'espoir pour un football innovant et rénovateur.

Fait à Bruxelles

Le 05/11/2026.

1-Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, Mme Emenye

2-Le Cebaph, Hugues Seumo

3-Action Solidaire Internationale, Gisèle Emegue

3-Asma, Fabrice Nyambe

4-Senefoot, Ousmane Diop

5-Manga Foot Allemagne, Justine Claessens

6-Italia Centro Sportivo, Felicio Fellini.

7-Sport pour Tous Congo, Mulumba Makiadi

8- Nigerian All Stars, Ekweffi Odebola