Deux clubs d’histoire qui auront à cœur de faire un bon match

Après des confrontations assez satisfaisantes en championnat pour certains clubs, ces derniers enchainent désormais les matchs de la première journée phase championnat en EUROPE – LIGUE EUROPA. Des affiches qui seront au cœur des regards des uns et des autres au vu des objectifs fixés et de leurs envies de faire tout le possible pour aller le plus loin. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour donner du sourire à travers Supergooal !

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Une première victoire pour se positionner

C’est une phase décisive que les clubs qualifiés dans cette compétition abordent et le match AC MILAN – SL BENFICA constituera l’une des affiches qui fera foi pour les fans des deux formations et du grand public. Une rencontre entre deux clubs d’antan et aguerris des grands rendez-vous et qui comptent se donner à fond pour avoir un avantage conséquent sur le terrain.

AC MILAN club italien de Série A à domicile avec sa cote de 2.16 a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire à travers un résultat positif et ainsi se mettre en confiance pour ce début en engrangeant les points mis en jeu. Un résultat qui permettra aux coéquipiers d’ALPHADJO CISSE de prendre un bon départ mais aussi de se positionner en concurrent pour la suite de cette phase. Une occasion idoine de rester sur une bonne dynamique en ce début de compétition.

Mais il faudra cependant se méfier du SL BENFICA club du championnat portugais avec sa cote de 3.19 ne se laissera pas faire aussi facilement mais ira donner le meilleur de lui sur le terrain afin de défendre son honneur devant son vis-à-vis et pourquoi ne pas aller renverser la vapeur avec un résultat satisfaisant qui le mettra en confiance et prendre un bon départ dans cette compétition. Un match à enjeu certes pour ce dernier afin ne pas se faire prendre au piège et ainsi garder toutes ses chances pour la suite. La mission ne sera pas certes facile pour les coéquipiers de ANDREAS SCHJEDERUP mais leur détermination et le collectif pourront jouer en leur faveur pour réussir à faire quelque chose de fantastique.

Ce sera la 7ème opposition entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec 04 victoires pour AC MILAN et 02 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, AC MILAN