Yaoundé, marché Mvog-Mbi, au niveau des rails, une horreur sanitaire. Depuis plus d'une semaine, un corps humain en état de décomposition très avancée (2ème stade) gît à zéro mètre de la voie ferrée. À côté des commerces,des restaurants... Sous les yeux des passants.

LES FAITS RACONTÉS PAR UN TÉMOIN SUR PLACE :

Le corps a été découvert par les nettoyeurs des escaliers du marché. Aussitôt, la Chefferie a été alertée. Le Chef, absent au moment des faits, est rentré tard dans la nuit. Il aurait promis de saisir la Mairie le lendemain à 8h pour procéder à l'inhumation.

La Mairie n'est jamais venue.

Relancé, le Chef aurait répondu à nos témoins : "Que le corps n'a qu'à pourrir là-bas, c'est le 4ème corps".

La police du marché a également été interpellée sur les lieux. Selon le témoin, l'officier responsable du poste n'a rien dit, il a juste ri. Les responsables du marché (percepteurs) sont venus constater et ont assuré qu'ils allaient "rendre compte". Jusqu'à ce jour, rien.

UNE URGENCE SANITAIRE

La situation est devenue intenable. Les mouches qui se nourrissent sur le corps vont se poser directement sur la nourriture vendue dans les restaurants voisins. Les commerçants sont en panique. Les clients ne mangent plus qu'à l'intérieur des hangars fermés.

C'est une question de santé publique, de dignité humaine et de sécurité.

Nous interpellons directement :

La Mairie de Yaoundé 4

La Délégation Régionale de la Santé Publique du Centre

La Délégation Générale à la Sûreté Nationale

La Communauté Urbaine de Yaoundé

Un mort, même sans famille, a droit à une sépulture digne. Les vivants de Mvog-Mbi ont droit à la protection.